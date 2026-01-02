Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Près de huit mois après, Damien Bouquet retrouve un club en ÉLITE 2

ÉLITE 2 – Minés par les blessures et les mauvais résultats, les Béliers de Quimper engagent Damien Bouquet en tant que pigiste pour un mois, selon nos confrères de Ouest-France. Expérimenté en ELITE 2, l’arrière-ailier était sans club depuis près de huit mois.
|
00h00
Résumé
Écouter
Près de huit mois après, Damien Bouquet retrouve un club en ÉLITE 2

Damien Bouquet évoluait à Fos jusqu’en juin dernier. Il n’a plus rejoué de match officiel depuis.

Crédit photo : Cécile Thomas

« Il va falloir bouger. C’est une nécessité », assumait le président de Quimper Maxime Laizé dans les colonnes de Ouest-France le 29 décembre dernier. Premier des relégables au moment d’aborder 2026, l’équipe de Thibault Wolicki ne compte que 4 victoires pour 13 défaites, dont 9 sur les 10 derniers matchs. Un dur retour en ELITE 2 pour l’équipe championne directement montée de NM1 au printemps.

En plus de subir de gros scores, les Bretons doivent composer sans plusieurs joueurs cadres, dont Benoit Injaiabsent jusqu’à fin janvier minimum. Afin de retrouver de l’expérience au poste 2, le 19e d’ELITE 2 a décidé de « bouger » et d’engager Damien Bouquet (1,95 m, 31 ans) pour un mois en tant que pigiste, comme l’annoncent nos confrères de Ouest-France.

LIRE AUSSI

Une descente à oublier

Formé à la SIG, le vétéran était sans club depuis la fin de son aventure à Fos-sur-Mer l’été dernier, soit près de huit mois sans match officiel.

Venu dans le Sud en 2023, après avoir contribué à faire monter l’Élan Chalon en Betclic ÉLITE, l’ailier bourguignon a vécu un passage particulièrement compliqué chez les BYers, avec un maintien arraché lors de la dernière minute de la saison en 2024 puis une relégation en NM1 la saison dernière.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Damien Bouquet.jpg
Damien BOUQUET
Poste(s): Ailier / Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 31 ans (19/06/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
8,4
#115
REB
2,8
#132
PD
3,1
#49

Entre-temps, il s’est également rompu le tendon d’Achille. Si son retour a été express pour une telle blessure (seulement six mois), il n’a logiquement pas eu le même rendement, passant de 10,4 points à 46% et 5,3 rebonds à 8,2 points à 43% et 2,7 rebonds de moyenne.

LIRE AUSSI

De l’expérience pour les Béliers

Sa connaissance de l’antichambre et de son exigence pourraient se montrer précieuses pour les Béliers, alors que Maxime Laizé estimait que des joueurs n’ont « clairement pas le niveau » pour évoluer en ÉLITE 2. Expérimenté en Coupe d’Europe grâce à ses deux campagnes d’EurCup avec Nanterre, il pourra également apporter son expérience de la lutte pour le maintien, lui qui a également connu cela lors de sa saison rookie avec Charleville-Mézières. 

Sans Benoit Injai donc, mais aussi sans Antoine Wallez ni Antoine Dudit, Thibault Wolicki pourra s’appuyer sur Damien Bouquet dès la reprise. Celle-ci est fixée au lundi 5 janvier, rappellent nos confrères du journal.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Quimper
Quimper
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Ousmane Dieng terminera-t-il la saison avec le champion en titre Oklahoma City ?
ELITE 2
00h00Près de huit mois après, Damien Bouquet retrouve un club en ÉLITE 2
ELITE 2
00h00Orléans se sépare officiellement de Xavier Johnson
Espoirs ELITE
00h00Formé à Limoges, Dorian Rinaldo-Komlan élu MVP du tournoi d’une superstar NBA
LF2
00h00Après la montée avec Champagne Basket, Matthieu Trouvay retourne sur un banc de NF1
Liga Endesa
00h00Recalé à Lleida, Xavier Castañeda trouve finalement un autre club en Espagne
À l’étranger
00h00Passé par trois clubs français, Joshiko Saibou annonce sa retraite sportive
Betclic ELITE
00h00Nancy : Entorse de la cheville pour Enzo Goudou-Sinha
NBA
00h00À 37 ans, Nicolas Batum signe son record de points de la saison avec les Clippers
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin confirme le départ de Jordan Caroline
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Ousmane Dieng terminera-t-il la saison avec le champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00À 37 ans, Nicolas Batum signe son record de points de la saison avec les Clippers
NBA
00h00San Antonio respire : des nouvelles rassurantes pour Victor Wembanyama
NBA
00h00« C’est la définition de la folie » : Nolan Traoré recadré par son coach à Brooklyn
NBA
00h00Sidy Cissoko brille dans la défaite de Portland à Oklahoma City
NBA
00h00Sarr dominant, Coulibaly précieux : Washington renverse Milwaukee et s’offre une victoire référence
NBA
00h00Victor Wembanyama étincelant puis blessé, San Antonio renverse New York
Le rookie français Mohamed Diawara s'est imposé dans la rotation des New York Knicks
NBA
00h00[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks
L'année 2025 restera marquée par les échecs répétés des équipes de France lors de l'été
Betclic ELITE
00h00Records, crises et sacres historiques : l’année 2025 du basket français en 10 événements
Kawhi Leonard déborde les Sacramento Kings et Maxime Raynau
NBA
00h00Les Clippers de Batum écrasent les Kings de Raynaud, cinquième victoire de suite et retour dans la course au play-in
1 / 0