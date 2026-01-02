Près de huit mois après, Damien Bouquet retrouve un club en ÉLITE 2

« Il va falloir bouger. C’est une nécessité », assumait le président de Quimper Maxime Laizé dans les colonnes de Ouest-France le 29 décembre dernier. Premier des relégables au moment d’aborder 2026, l’équipe de Thibault Wolicki ne compte que 4 victoires pour 13 défaites, dont 9 sur les 10 derniers matchs. Un dur retour en ELITE 2 pour l’équipe championne directement montée de NM1 au printemps.

En plus de subir de gros scores, les Bretons doivent composer sans plusieurs joueurs cadres, dont Benoit Injai, absent jusqu’à fin janvier minimum. Afin de retrouver de l’expérience au poste 2, le 19e d’ELITE 2 a décidé de « bouger » et d’engager Damien Bouquet (1,95 m, 31 ans) pour un mois en tant que pigiste, comme l’annoncent nos confrères de Ouest-France.

Une descente à oublier

Formé à la SIG, le vétéran était sans club depuis la fin de son aventure à Fos-sur-Mer l’été dernier, soit près de huit mois sans match officiel.

Venu dans le Sud en 2023, après avoir contribué à faire monter l’Élan Chalon en Betclic ÉLITE, l’ailier bourguignon a vécu un passage particulièrement compliqué chez les BYers, avec un maintien arraché lors de la dernière minute de la saison en 2024 puis une relégation en NM1 la saison dernière.

PROFIL JOUEUR Damien BOUQUET Poste(s): Ailier / Arrière Taille: 195 cm Âge: 31 ans (19/06/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 8,4 #115 REB 2,8 #132 PD 3,1 #49

Entre-temps, il s’est également rompu le tendon d’Achille. Si son retour a été express pour une telle blessure (seulement six mois), il n’a logiquement pas eu le même rendement, passant de 10,4 points à 46% et 5,3 rebonds à 8,2 points à 43% et 2,7 rebonds de moyenne.

De l’expérience pour les Béliers

Sa connaissance de l’antichambre et de son exigence pourraient se montrer précieuses pour les Béliers, alors que Maxime Laizé estimait que des joueurs n’ont « clairement pas le niveau » pour évoluer en ÉLITE 2. Expérimenté en Coupe d’Europe grâce à ses deux campagnes d’EurCup avec Nanterre, il pourra également apporter son expérience de la lutte pour le maintien, lui qui a également connu cela lors de sa saison rookie avec Charleville-Mézières.

Sans Benoit Injai donc, mais aussi sans Antoine Wallez ni Antoine Dudit, Thibault Wolicki pourra s’appuyer sur Damien Bouquet dès la reprise. Celle-ci est fixée au lundi 5 janvier, rappellent nos confrères du journal.