Quimper privé de Benoit Injai jusqu’à fin janvier, les Béliers encore fragilisés

Benoit Injai (1,82 m, 28 ans) traverse une période compliquée avec Quimper. Touché à la main lors de la rencontre face à Challans, puis absent lors du déplacement à Châlons-Reims, l’arrière quimpérois va devoir prendre son mal en patience. De nouveaux examens ont révélé une fracture, obligeant le natif de Mont-Saint-Aignan à observer une longue période d’indisponibilité.

PROFIL JOUEUR Benoit INJAI Poste(s): Arrière Taille: 182 cm Âge: 28 ans (09/01/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 2,5 #551 REB 2 #448 PD 2 #280

Benoit Injai immobilisé pendant 45 jours

Le verdict est tombé après des examens complémentaires. Le numéro 76 de Kemper souffre d’une fracture à la main, synonyme de 45 jours d’immobilisation. Une absence estimée jusqu’à la fin du mois de janvier, comme l’a confirmé le staff finistérien dans les colonnes de Ouest-France. « Après de nouveaux examens, nous avons découvert qu’il avait une fracture et 45 jours d’immobilisation prévus », concède le coach.

Ce nouveau pépin vient s’ajouter à une liste déjà bien fournie du côté des Béliers, régulièrement contraints de revoir leurs plans depuis le début de la saison.

Une mène décimée et peu de marge de manœuvre

Les difficultés sont particulièrement marquées à la mène. En l’absence du capitaine Antoine Dudit, blessé et toujours en convalescence depuis le mois d’octobre, et avec la fin de la pige médicale de Matthieu Missonnier le 21 novembre, Thibault Wolicki doit composer avec un effectif très réduit dans ce secteur. À ce jour, Terrell Gomez apparaît comme le seul véritable meneur disponible.

La situation est d’autant plus délicate que le règlement de la LNB limite à trois le nombre de piges médicales autorisées jusqu’au 28 février. Quimper a déjà utilisé deux jokers avec Matthieu Missonnier et Junior Mbida pour pallier la blessure d’Antoine Wallez. Une contrainte réglementaire qui pousse le staff à faire preuve de prudence, malgré un effectif amoindri.

« C’est la première fois que je suis confronté à autant de blessés. Ce n’est pas évident d’être constant dans cette situation », souffle le coach quimpérois.

Un test face à une Alliance Sport Alsace en confiance

Dans ce contexte compliqué, les Béliers devront encore s’adapter ce vendredi 12 décembre 2025 (20 h) face à l’Alliance Sport Alsace. Treizièmes au classement, les Alsaciens restent sur deux succès consécutifs contre Vichy et La Rochelle.

Un nouveau défi pour Quimper, qui devra une nouvelle fois puiser dans ses ressources en attendant le retour progressif des blessés.