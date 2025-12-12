Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Quimper privé de Benoit Injai jusqu’à fin janvier, les Béliers encore fragilisés

ELITE 2 - Benoit Injai sera éloigné des parquets jusqu’à fin janvier. L’arrière de Quimper s’est fracturé la main, un nouveau coup dur pour des Béliers déjà très diminués par les blessures.
|
00h00
Résumé
Écouter
Quimper privé de Benoit Injai jusqu’à fin janvier, les Béliers encore fragilisés

Benoit Injai sera éloigné des parquets jusqu’à fin janvier après une fracture à la main.

Crédit photo : Julien Marino

Benoit Injai (1,82 m, 28 ans) traverse une période compliquée avec Quimper. Touché à la main lors de la rencontre face à Challans, puis absent lors du déplacement à Châlons-Reims, l’arrière quimpérois va devoir prendre son mal en patience. De nouveaux examens ont révélé une fracture, obligeant le natif de Mont-Saint-Aignan à observer une longue période d’indisponibilité.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Benoit Injai.jpg
Benoit INJAI
Poste(s): Arrière
Taille: 182 cm
Âge: 28 ans (09/01/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
2,5
#551
REB
2
#448
PD
2
#280

Benoit Injai immobilisé pendant 45 jours

Le verdict est tombé après des examens complémentaires. Le numéro 76 de Kemper souffre d’une fracture à la main, synonyme de 45 jours d’immobilisation. Une absence estimée jusqu’à la fin du mois de janvier, comme l’a confirmé le staff finistérien dans les colonnes de Ouest-France. « Après de nouveaux examens, nous avons découvert qu’il avait une fracture et 45 jours d’immobilisation prévus », concède le coach.

Ce nouveau pépin vient s’ajouter à une liste déjà bien fournie du côté des Béliers, régulièrement contraints de revoir leurs plans depuis le début de la saison.

LIRE AUSSI

Une mène décimée et peu de marge de manœuvre

Les difficultés sont particulièrement marquées à la mène. En l’absence du capitaine Antoine Dudit, blessé et toujours en convalescence depuis le mois d’octobre, et avec la fin de la pige médicale de Matthieu Missonnier le 21 novembre, Thibault Wolicki doit composer avec un effectif très réduit dans ce secteur. À ce jour, Terrell Gomez apparaît comme le seul véritable meneur disponible.

LIRE AUSSI

La situation est d’autant plus délicate que le règlement de la LNB limite à trois le nombre de piges médicales autorisées jusqu’au 28 février. Quimper a déjà utilisé deux jokers avec Matthieu Missonnier et Junior Mbida pour pallier la blessure d’Antoine Wallez. Une contrainte réglementaire qui pousse le staff à faire preuve de prudence, malgré un effectif amoindri.

« C’est la première fois que je suis confronté à autant de blessés. Ce n’est pas évident d’être constant dans cette situation », souffle le coach quimpérois.

LIRE AUSSI

Un test face à une Alliance Sport Alsace en confiance

Dans ce contexte compliqué, les Béliers devront encore s’adapter ce vendredi 12 décembre 2025 (20 h) face à l’Alliance Sport Alsace. Treizièmes au classement, les Alsaciens restent sur deux succès consécutifs contre Vichy et La Rochelle.

Un nouveau défi pour Quimper, qui devra une nouvelle fois puiser dans ses ressources en attendant le retour progressif des blessés.

Quimper
Quimper
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Quimper privé de Benoit Injai jusqu’à fin janvier, les Béliers encore fragilisés
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne et Donovan Donaldson se séparent
Alain Gilles, Nando De Colo, Tony Parker, Hervé Dubuisson et Evan Fournier font partie des meilleurs marqueurs de l'histoire du basketball français
Équipe de France
00h00Qui sont les 10 meilleurs marqueurs du basketball français ? la réponse dans Courtside n°22
L'AS Monaco reçoit le champion en titre, le Fenerbahçe, ce vendredi 12 décembre
EuroLeague
00h00Monaco – Fenerbahçe : où voir gratuitement la revanche de la finale d’EuroLeague ?
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Nicolas Lang est évidemment l'un des meilleurs shooteurs de Betclic ELITE dans Pro Basketball Manager 2026
Betclic Élite
00h00Quel shooteur à 3-points recruter sur Pro Basketball Manager 2026 pour passer un cap en Betclic ELITE ?
EuroCup Féminine
00h00Charnay prend une petite option dans l’autre 1/16e de finale d’EuroCup 100% français
EuroLeague
00h00Paris glisse vers le fond du classement de l’EuroLeague, l’ASVEL désormais larguée à la dernière place
À l’étranger
00h00En Turquie, Malcolm Cazalon cherche une porte de sortie
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
1 / 0