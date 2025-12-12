La sensation Valence poursuit sa série contre l’Anadolu Efes du trio Cordinier – Beaubois – Poirier

Valence a signé une quatrième victoire consécutive en EuroLeague en battant l’Anadolu Efes Istanbul (94-82), jeudi à la Roig Arena, devant 10 835 spectateurs. Une rencontre marquée par les performances contrastées des Français, avec Isaïa Cordinier en vue côté turc et le retour de Vincent Poirier.

La formation espagnole a conservé sa belle dynamique en EuroLeague face à l’Anadolu Efes Istanbul et confirme qu’elle est la belle surprise de cette saison dans la compétition reine européenne. Lors de cette 15e journée, le club espagnol s’est imposé 94-82 à domicile et affiche désormais un bilan solide de 10 victoires pour 5 défaites ce qui le place à une belle 2e place au classement. En face, l’Anadolu Efes, battu pour la troisième fois de suite, glisse à 5 victoires pour 10 défaites et pointe à la 19e place, juste devant la lanterne rouge de l’ASVEL.

Valence en contrôle pendant trente minutes

Dès l’entame, l’équipe de Valence a pris les commandes d’une rencontre qu’elle n’a jamais vraiment lâchée. Les locaux ont remporté les trois premiers quarts-temps, virant en tête 22-20 après dix minutes, puis 45-39 à la pause. Au retour des vestiaires, la domination valencienne s’est encore accentuée avec un avantage porté à 71-59 après trente minutes de jeu.

Portés par une adresse extérieure impressionnante (14/33 à 3-points), les Espagnols ont pu gérer sereinement le dernier quart-temps pour aller chercher une dixième victoire cette saison en EuroLeague, bien avant le coup de sifflet final.

Kam Taylor en leader, Costello chirurgical à trois points

L’ancien joueur de Strasbourg Kam Taylor a été l’homme fort de la soirée pour Valence. Quatre jours après son buzzer beater contre Baskonia en Liga Endesa, l’arrière américain termine meilleur marqueur avec 20 points, affichant une efficacité remarquable (5/5 à 2-points et 3/4 à 3-points). Matt Costello a parfaitement complété le travail avec 15 points, dont un impeccable 4/4 derrière l’arc, tandis que Jaime Pradilla a ajouté 14 points.

Cette performance collective a permis à Valence de contenir les tentatives de retour d’Efes et de confirmer sa place dans le haut du classement.

Cordinier en vue, retour discret pour Poirier

Du côté de l’Anadolu Efes, Isaia Cordinier a été le Français le plus en vue. L’arrière tricolore a inscrit 18 points, tout en compilant 4 rebonds et 3 passes décisives pour finir à 18 d’évaluation en 28 minutes. L’ancien monégasque Jordan Loyd a également apporté 18 points, mais cela n’a pas suffi à enrayer la spirale négative du club stambouliote.

La rencontre marquait aussi le retour sur les parquets de Vincent Poirier, qui disputait son premier match de la saison en EuroLeague. Le pivot français a terminé avec 4 points, 3 rebonds et 1 passe pour 9 d’évaluation en 10 minutes. Rodrigue Beaubois (1,88 m, 37 ans) a, de son côté, inscrit 2 points, pris 3 rebonds et délivré 2 passes pour 1 d’évaluation en 17 minutes.

En face, le Français de Valence Neal Sako est resté discret, avec 2 rebonds et 1 passe en 5 minutes en sortie de banc.

Le 5 à la suite en Grèce pour Valence ?

Prochain match pour les Turcs le 17 décembre avec un déplacement chez le Zalgiris Kaunas de Sylvain Francisco et pour Neal Sako et sa bande direction la Grèce pour défier le 16 décembre l’Olympiakos d’Evan Fournier.