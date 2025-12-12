Recherche
NBA

Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans

NBA - Sidy Cissoko a vécu la meilleure soirée de sa carrière NBA, imité par Rayan Rupert, mais leurs performances n’ont pas suffi à éviter une lourde défaite des Blazers à La Nouvelle Orléans (143-120), portés par le retour gagnant de Jordan Poole.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans

Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu

Crédit photo : © Stephen Lew-Imagn Images

Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) n’oubliera pas cette soirée en Louisiane. Dans un contexte très compliqué pour Portland, privé de ses trois pivots habituels et limité à dix joueurs en tenue, le Français a sorti un match référence en NBA face aux Pelicans. Malgré une rencontre spectaculaire et une vraie “French Touch”, les Blazers ont fini par exploser face à La Nouvelle Orléans, qui signe seulement sa deuxième victoire depuis la prise de fonctions de James Borrego.

Un départ intense et une French Touch très en vue

D’entrée, les Pelicans imposent un gros rythme avec leurs rookies Jeremiah Fears et Derik Queen à la baguette. La défense de Portland souffre, notamment dans le second rideau, et La Nouvelle Orléans prend rapidement les commandes (14-6).

Mais les Blazers trouvent des réponses par Shaedon Sharpe, Deni Avdija… et surtout Sidy Cissoko. Très agressif, alors qu’il sortait de nouveau du banc, le Français enchaîne les paniers et maintient les siens à flot. Avec aussi l’apport de Rayan Rupert, Portland recolle (32-30). L’entrée de Jordan Poole redonne toutefois de l’allant aux Pelicans, qui virent en tête après douze minutes (39-30).

Un deuxième quart-temps débridé

Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) ouvre le deuxième quart-temps par un tir à 3-points, mais Jordan Poole, de retour après 18 matches d’absence, fait très mal à la “second unit” adverse. L’écart se stabilise, avant un nouveau coup de chaud tricolore.

Rayan RUPERT
Rayan RUPERT
14
PTS
6
REB
3
PDE
Logo NBA
NOP
143 120
POR

Le duo Rupert–Cissoko permet aux Blazers de revenir au contact, puis même de passer devant dans un match totalement débridé (62-60). Côté Pelicans, Jeremiah Fears répond pour redonner l’avantage à son équipe à la pause (70-68), malgré l’expulsion d’Herb Jones juste avant la mi-temps.

La Nouvelle Orléans encaisse 86 points dans la raquette

Au retour des vestiaires, les deux équipes se livrent à un concours de tirs longue distance. Sharpe et Avdija répondent à Bryce McGowens et Saddiq Bey. Sidy Cissoko refait basculer la rencontre avec deux dunks spectaculaires, bien servis par Avdija (89-88).

Mais les Pelicans exploitent alors pleinement les énormes espaces dans la raquette adverse. Yves Missi puis Jordan Poole sanctionnent Portland, et La Nouvelle Orléans reprend le large (105-97).

Portland craque dans le dernier quart-temps

Muselé, Sidy Cissoko voit son équipe sombrer lorsque Avdija souffle sur le banc. Derik Queen enfonce le clou au dunk, Poole marque près du cercle, et l’écart enfle rapidement (119-105).

Bryce McGowens va même offrir jusqu’à 22 points d’avance aux Pelicans en quelques minutes. Le “garbage time” est lancé à cinq minutes de la fin, et La Nouvelle Orléans s’impose très largement (143-120).

Soirée record pour Cissoko, Rupert se montre aussi

Sidy Cissoko signe le meilleur match de sa carrière NBA avec 20 points à 8/12 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, accompagnés de 3 rebonds, 3 passes et 1 contre. Rayan Rupert n’est pas en reste avec 14 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, sa meilleure performance de la saison.

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
20
PTS
4
REB
2
PDE
Logo NBA
NOP
143 120
POR

Mais le fait marquant de la soirée a surtout été le retour gagnant de Jordan Poole. Pour son premier match après 18 rencontres manquées, l’ancien des Warriors et Wizards compile 22 points et dynamise toute l’attaque.

Portland a surtout été dépassé dans la raquette. Les Pelicans ont inscrit 86 points dans la peinture, un record de franchise, symbole des énormes difficultés intérieures de Portland.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
