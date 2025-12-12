Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans

Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) n’oubliera pas cette soirée en Louisiane. Dans un contexte très compliqué pour Portland, privé de ses trois pivots habituels et limité à dix joueurs en tenue, le Français a sorti un match référence en NBA face aux Pelicans. Malgré une rencontre spectaculaire et une vraie “French Touch”, les Blazers ont fini par exploser face à La Nouvelle Orléans, qui signe seulement sa deuxième victoire depuis la prise de fonctions de James Borrego.

Sidyyyyy (!) 🇫🇷

De retour en sortie de banc, le frenchie des @TrailBlazers claque son record de points en carrière ! ♦️ 20 points

♦️ 8/12 au tir (3/6 à 3 points)

♦️ 4 rebonds

♦️ 2 passes Les Blazers s'inclinent à la Nouvelle Orléans pic.twitter.com/QGH59ul9H1 — NBA France (@NBAFRANCE) December 12, 2025

Un départ intense et une French Touch très en vue

D’entrée, les Pelicans imposent un gros rythme avec leurs rookies Jeremiah Fears et Derik Queen à la baguette. La défense de Portland souffre, notamment dans le second rideau, et La Nouvelle Orléans prend rapidement les commandes (14-6).

Mais les Blazers trouvent des réponses par Shaedon Sharpe, Deni Avdija… et surtout Sidy Cissoko. Très agressif, alors qu’il sortait de nouveau du banc, le Français enchaîne les paniers et maintient les siens à flot. Avec aussi l’apport de Rayan Rupert, Portland recolle (32-30). L’entrée de Jordan Poole redonne toutefois de l’allant aux Pelicans, qui virent en tête après douze minutes (39-30).

Un deuxième quart-temps débridé

Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) ouvre le deuxième quart-temps par un tir à 3-points, mais Jordan Poole, de retour après 18 matches d’absence, fait très mal à la “second unit” adverse. L’écart se stabilise, avant un nouveau coup de chaud tricolore.

Le duo Rupert–Cissoko permet aux Blazers de revenir au contact, puis même de passer devant dans un match totalement débridé (62-60). Côté Pelicans, Jeremiah Fears répond pour redonner l’avantage à son équipe à la pause (70-68), malgré l’expulsion d’Herb Jones juste avant la mi-temps.

La Nouvelle Orléans encaisse 86 points dans la raquette

Au retour des vestiaires, les deux équipes se livrent à un concours de tirs longue distance. Sharpe et Avdija répondent à Bryce McGowens et Saddiq Bey. Sidy Cissoko refait basculer la rencontre avec deux dunks spectaculaires, bien servis par Avdija (89-88).

Mais les Pelicans exploitent alors pleinement les énormes espaces dans la raquette adverse. Yves Missi puis Jordan Poole sanctionnent Portland, et La Nouvelle Orléans reprend le large (105-97).

Portland craque dans le dernier quart-temps

Muselé, Sidy Cissoko voit son équipe sombrer lorsque Avdija souffle sur le banc. Derik Queen enfonce le clou au dunk, Poole marque près du cercle, et l’écart enfle rapidement (119-105).

Bryce McGowens va même offrir jusqu’à 22 points d’avance aux Pelicans en quelques minutes. Le “garbage time” est lancé à cinq minutes de la fin, et La Nouvelle Orléans s’impose très largement (143-120).

Soirée record pour Cissoko, Rupert se montre aussi

Sidy Cissoko signe le meilleur match de sa carrière NBA avec 20 points à 8/12 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, accompagnés de 3 rebonds, 3 passes et 1 contre. Rayan Rupert n’est pas en reste avec 14 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, sa meilleure performance de la saison.

Mais le fait marquant de la soirée a surtout été le retour gagnant de Jordan Poole. Pour son premier match après 18 rencontres manquées, l’ancien des Warriors et Wizards compile 22 points et dynamise toute l’attaque.

Portland a surtout été dépassé dans la raquette. Les Pelicans ont inscrit 86 points dans la peinture, un record de franchise, symbole des énormes difficultés intérieures de Portland.