Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Boban Marjanović reprend le basket en Slovénie !

Ligue adriatique - Le géant serbe Boban Marjanović fait son retour dans la compétition régionale. Après une décennie passée en NBA et en Chine, Marjanović rejoint le club slovène pour la suite de la saison 2024-2025.
|
00h00
Résumé
Écouter
Boban Marjanović reprend le basket en Slovénie !

Boban Marjanovic en 2024 avec Houston

Crédit photo : © Tommy Gilligan-Imagn Images

Boban Marjanović fait son retour à la compétition. Après une décennie passée en NBA et en Chine, le géant serbe de 2,21 m rejoint le club slovène pour la suite de la saison 2025-2026.

Boban Marjanović effectue son grand retour en Ligue adriatique après dix années d’absence. Le pivot serbe de 36 ans a trouvé un accord avec Perspektiva Ilirija de Ljubljana, marquant ainsi son retour dans la compétition régionale des Balkans où il avait évolué au début de sa carrière professionnelle.

Une expérience NBA inestimable pour Ljubljana

L’ex-international serbe apporte avec lui une expérience considérable acquise lors de son passage en NBA, où il a porté les maillots de six franchises différentes : les San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks et Houston Rockets. Chez les Mavericks, il a notamment évolué aux côtés de Luka Dončić pendant trois saisons, créant une relation privilégiée avec la star slovène.

Avant sa carrière américaine, Marjanović avait déjà marqué la région en évoluant pour le KK Vršac, Radnički, Mega Basket et l’Etoile Rouge de Belgrade. Plus récemment, il évoluait en Chine sous les couleurs des Zhejiang Lions.

Un renfort de poids pour le club slovène

L’arrivée de Marjanović à Ljubljana s’inscrit dans la stratégie de renforcement voulue par l’entraîneur Stipe Modrić. Le club slovène cherchait notamment à combler le vide laissé par le départ d’Ognjen Jaramaz vers le Cedevita Olimpija, l’autre club de la capitale.

Marjanović portera le numéro 51 sous le maillot d’Ilirija. Son intégration dépend désormais de l’obtention de sa licence, les procédures administratives entre la Chine et l’Europe étant encore en cours. Si les démarches aboutissent rapidement, le pivot pourrait faire ses débuts dès ce samedi.

Cette signature représente un coup majeur pour Perspektiva Ilirija, qui mise sur l’expérience internationale de Marjanović pour s’imposer dans la Ligue adriatique, après un début de saison difficile (7e sur 9 dans la poule B avec 6 défaites en 8 matches). Le Serbe, également international avec 44 sélections, avait notamment participé à l’EuroBasket 2017 où la Serbie s’était inclinée en finale face à la Slovénie.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00En Turquie, Malcolm Cazalon cherche une porte de sortie
À l’étranger
00h00Boban Marjanović reprend le basket en Slovénie !
La Boulangère Wonderligue
00h00Un scrutin extrêmement serré pour l’élection de la MVP du mois de novembre en Boulangère Wonderligue
À l’étranger
00h00Déjà un nouveau projet après Cholet pour Isaiah Miles
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon toujours maudite avec les blessures : Holston et Narace out, un pigiste recherché
Betclic ELITE
00h00Vers une absence conséquente pour Jonathan Jeanne au Mans
EuroLeague Féminine
00h00Une directrice sportive sur le parquet : sept mois après sa retraite, Amel Bouderra a rejoué en EuroLeague !
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
EuroCup
00h00Léni Monnet, troisième génération à la JL Bourg : « Il n’avait pas le choix, c’est une tradition familiale ! »
Vincent Poirier est tout proche de revenir à la compétition, près de quatre mois après son opération du genou
EuroLeague
00h00Vincent Poirier tout proche de signer son premier match de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
NBA
00h00Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville
Jalen Brunson
NBA
00h00Jalen Brunson propulse les Knicks vers les demi-finales de la NBA Cup
1 / 0