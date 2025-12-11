Boban Marjanović reprend le basket en Slovénie !

Boban Marjanović fait son retour à la compétition. Après une décennie passée en NBA et en Chine, le géant serbe de 2,21 m rejoint le club slovène pour la suite de la saison 2025-2026.

IT'S OFFICIAL: After 10 years Boban Marjanović is back in #ABALiga, as he puts on @KDIlirija jersey! 🔗: https://t.co/OxMQdrNIN9 pic.twitter.com/DVWRDpGYlB — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) December 11, 2025

Boban Marjanović effectue son grand retour en Ligue adriatique après dix années d’absence. Le pivot serbe de 36 ans a trouvé un accord avec Perspektiva Ilirija de Ljubljana, marquant ainsi son retour dans la compétition régionale des Balkans où il avait évolué au début de sa carrière professionnelle.

Une expérience NBA inestimable pour Ljubljana

L’ex-international serbe apporte avec lui une expérience considérable acquise lors de son passage en NBA, où il a porté les maillots de six franchises différentes : les San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks et Houston Rockets. Chez les Mavericks, il a notamment évolué aux côtés de Luka Dončić pendant trois saisons, créant une relation privilégiée avec la star slovène.

Avant sa carrière américaine, Marjanović avait déjà marqué la région en évoluant pour le KK Vršac, Radnički, Mega Basket et l’Etoile Rouge de Belgrade. Plus récemment, il évoluait en Chine sous les couleurs des Zhejiang Lions.

Un renfort de poids pour le club slovène

L’arrivée de Marjanović à Ljubljana s’inscrit dans la stratégie de renforcement voulue par l’entraîneur Stipe Modrić. Le club slovène cherchait notamment à combler le vide laissé par le départ d’Ognjen Jaramaz vers le Cedevita Olimpija, l’autre club de la capitale.

Marjanović portera le numéro 51 sous le maillot d’Ilirija. Son intégration dépend désormais de l’obtention de sa licence, les procédures administratives entre la Chine et l’Europe étant encore en cours. Si les démarches aboutissent rapidement, le pivot pourrait faire ses débuts dès ce samedi.

Cette signature représente un coup majeur pour Perspektiva Ilirija, qui mise sur l’expérience internationale de Marjanović pour s’imposer dans la Ligue adriatique, après un début de saison difficile (7e sur 9 dans la poule B avec 6 défaites en 8 matches). Le Serbe, également international avec 44 sélections, avait notamment participé à l’EuroBasket 2017 où la Serbie s’était inclinée en finale face à la Slovénie.