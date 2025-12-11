Vers une absence conséquente pour Jonathan Jeanne au Mans

Éloigné des parquets depuis la dernière trêve internationale, forfait à La Rochelle puis contre Chalon la semaine dernière, Jonathan Jeanne (2,18 m, 28 ans) en a malheureusement fini avec son année 2025, qui lui a permis de retrouver la Betclic ÉLITE (5,4 points à 68% et 3 rebonds en 11 minutes), huit ans après sa dernière apparition à ce niveau.

Alors qu’une inflammation musculaire persistante était évoquée ces derniers temps pour justifier son absence, le géant du Mans souffre d’une pubalgie, qui va le contraindre à se faire opérer ce vendredi à Bordeaux.

⚠️ Déjà absent samedi dernier face à Chalon, Jonathan Jeanne pourrait manquer les 8 prochaines semaines de compétition. Notre pivot a contracté une pubalgie et sera opéré ce vendredi par le Docteur Gilles Reboul, à la Clinique du Sport de Bordeaux. Force à toi Jo 💪🦁 pic.twitter.com/d0cMVzrus0 — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) December 11, 2025

Le MSB évoque donc un délai de retour estimé à huit semaines. Ce qui devrait lui permettre d’être apte début février, certainement avec la Leaders Cup dans le viseur afin de défendre le titre sarthois.