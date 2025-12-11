Recherche
Betclic Élite

Vers une absence conséquente pour Jonathan Jeanne au Mans

Betclic ÉLITE - Victime d'une pubalgie et opéré ce vendredi, Jonathan Jeanne devrait rater huit semaines de compétition avec Le Mans Sarthe Basket.
00h00
Jonathan Jeanne absent jusqu’à début février ?

Crédit photo : Julie Dumélié

Éloigné des parquets depuis la dernière trêve internationale, forfait à La Rochelle puis contre Chalon la semaine dernière, Jonathan Jeanne (2,18 m, 28 ans) en a malheureusement fini avec son année 2025, qui lui a permis de retrouver la Betclic ÉLITE (5,4 points à 68% et 3 rebonds en 11 minutes), huit ans après sa dernière apparition à ce niveau.

Alors qu’une inflammation musculaire persistante était évoquée ces derniers temps pour justifier son absence, le géant du Mans souffre d’une pubalgie, qui va le contraindre à se faire opérer ce vendredi à Bordeaux.

Le MSB évoque donc un délai de retour estimé à huit semaines. Ce qui devrait lui permettre d’être apte début février, certainement avec la Leaders Cup dans le viseur afin de défendre le titre sarthois.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
