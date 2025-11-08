Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

La lente « redécouverte de l’ÉLITE » de Jonathan Jeanne

Betclic ÉLITE - Discret pour son retour en première division française avec le Mans Sarthe Basket, l’intérieur guadeloupéen Jonathan Jeanne s’est confié à nos confrères de Ouest-France sur son travail pour performer dans l’équipe de Guillaume Vizade, alors que la Betclic ÉLITE n’a plus le même visage qu’à ses débuts.
|
00h00
Résumé
Écouter
La lente « redécouverte de l’ÉLITE » de Jonathan Jeanne

Jonathan Jeanne (au milieu) retrouve l’ELITE avec Le Mans dix ans après son départ du MSB.

Crédit photo : Julie Dumélié

Dix ans après, Jonathan Jeanne (2,18 m, 28 ans) a retrouvé cet été Le Mans, son club formateur, et la Betclic ÉLITE, à laquelle il avait goûté par bribes à 18 ans. Meilleure progression et membre du meilleur cinq de Pro B la saison passée avec Poitiers (13,8 points et 8,4 rebonds de moyenne), le natif des Abymes vit pour l’instant un retour discret sur les parquets de l’ÉLITE, avec 6,8 points et 3,5 rebonds en 15 minutes par match dans un “championnat qui a beaucoup évolué” depuis son premier passage, comme il le confie à Ouest-France.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Jonathan Jeanne.jpg
Jonathan JEANNE
Poste(s): Pivot
Taille: 218 cm
Âge: 28 ans (03/07/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,8
#115
REB
3,5
#67
PD
0,7
#146

Avant de recevoir Strasbourg à Antarès (samedi 8 novembre, 18 heures), où le leader tentera de rester invaincu à domicile, le pivot français est revenu avec nos confrères sur son adaptation à l’intensité du championnat, qu’il appréhende petit à petit.

LIRE AUSSI
Jonathan Jeanne revient sur son parcours, entre
ITW – Jonathan Jeanne, de retour au Mans dix ans après : « Je suis un homme nouveau » – BeBasket
Rédaction

Le Guadeloupéen doit en premier lieu effectuer une transition entre Pro B et Betclic ELITE, où le jeu est “nettement plus structuré, plus calme, plus mature”, avec des joueurs “plus consistants et expérimentés”. Bien qu’il ait connu la première division à ses débuts en jeunes, Jonathan Jeanne retrouve un “championnat qui a beaucoup évolué”, si bien qu’il vit ce retour “avec des hauts et des bas” comme “une redécouverte”.

“Cela va revenir avec le travail”

Intégrant une équipe qui fonctionnait déjà très bien l’an dernier, Jeanne se montre actif pour “apprendre à découvrir, à comprendre la philosophie du coach en attaque comme en défense. Je pose beaucoup de questions aux meneurs, aux extérieurs pour qu’on trouve cette alchimie”, raconte-t-il.

Après avoir déjà progressé “physiquement” notamment dans le haut du corps, il se montre confiant quant à sa capacité à intégrer le collectif et retrouver des standards aux lancers francs notamment (48%). “Cela va revenir avec le travail”, avance-t-il avec sérénité, après avoir surmonté plusieurs années difficiles.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Le Mans
Le Mans
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
coquio86
REVIENS A POITIERS TON CLUB DE COEUR ON TE FERA REMONTER EN PRO A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic Élite
00h00Nancy a remporté « un vrai combat » face à Cholet, selon Sylvain Lautié
Betclic ELITE
00h00La lente « redécouverte de l’ÉLITE » de Jonathan Jeanne
LBWL
00h00Basket Landes reste leader, Bourges arrache la victoire contre Landerneau, les Flammes enchaînent face à l’ASVEL
Dominique Malonga connaît son équipe pour sa première saison dans la ligue Unrivaled
WNBA
00h00Dominique Malonga rejoint Paige Bueckers au Breeze dans la ligue Unrivaled
Jeremiah Hill après son buzzer beater sur le parquet de l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00« Il savait qu’il allait le mettre » : Une semaine après son buzzer beater, Jeremiah Hill et Chalon prêts pour le derby face à Dijon
Lucas Demahis-Ballou déborde Donovan Donaldson, qu'il devrait remplacer à Aix-Maurienne
ELITE 2
00h00Lucas Demahis-Ballou vers un prêt à Aix-Maurienne pour remplacer Donovan Donaldson
Ilias Kamardine joue désormais à Ole Miss, en NCAA
NCAA
00h00Ilias Kamardine réussit ses débuts avec Ole Miss
Mike James a terminé MVP de la 9e journée de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00Mike James, un record historique et un titre de MVP de la 9e journée d’EuroLeague
Vee Sanford et l'AS Loon-Plage ont été les premiers à battre le STB Le Havre cette saison en NM1
NM1
00h00Loon-Plage fait tomber Le Havre, Fos se replace, Levallois reste co-leader : la J11 de NM1 renverse la table
Tony Parker s'est lancé dans une nouvelle carrière de coach
Équipe de France
00h00Tony Parker : « On a une formation incroyable en France. J’espère pouvoir contribuer à la mettre en avant »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Wembanyama et San Antonio retrouvent la victoire, Sarr à 20 points, Diabaté en double-double, Raynaud quasiment
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
1 / 0