La lente « redécouverte de l’ÉLITE » de Jonathan Jeanne

Dix ans après, Jonathan Jeanne (2,18 m, 28 ans) a retrouvé cet été Le Mans, son club formateur, et la Betclic ÉLITE, à laquelle il avait goûté par bribes à 18 ans. Meilleure progression et membre du meilleur cinq de Pro B la saison passée avec Poitiers (13,8 points et 8,4 rebonds de moyenne), le natif des Abymes vit pour l’instant un retour discret sur les parquets de l’ÉLITE, avec 6,8 points et 3,5 rebonds en 15 minutes par match dans un “championnat qui a beaucoup évolué” depuis son premier passage, comme il le confie à Ouest-France.

PROFIL JOUEUR Jonathan JEANNE Poste(s): Pivot Taille: 218 cm Âge: 28 ans (03/07/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,8 #115 REB 3,5 #67 PD 0,7 #146

Avant de recevoir Strasbourg à Antarès (samedi 8 novembre, 18 heures), où le leader tentera de rester invaincu à domicile, le pivot français est revenu avec nos confrères sur son adaptation à l’intensité du championnat, qu’il appréhende petit à petit.

Le Guadeloupéen doit en premier lieu effectuer une transition entre Pro B et Betclic ELITE, où le jeu est “nettement plus structuré, plus calme, plus mature”, avec des joueurs “plus consistants et expérimentés”. Bien qu’il ait connu la première division à ses débuts en jeunes, Jonathan Jeanne retrouve un “championnat qui a beaucoup évolué”, si bien qu’il vit ce retour “avec des hauts et des bas” comme “une redécouverte”.

“Cela va revenir avec le travail”

Intégrant une équipe qui fonctionnait déjà très bien l’an dernier, Jeanne se montre actif pour “apprendre à découvrir, à comprendre la philosophie du coach en attaque comme en défense. Je pose beaucoup de questions aux meneurs, aux extérieurs pour qu’on trouve cette alchimie”, raconte-t-il.

Après avoir déjà progressé “physiquement” notamment dans le haut du corps, il se montre confiant quant à sa capacité à intégrer le collectif et retrouver des standards aux lancers francs notamment (48%). “Cela va revenir avec le travail”, avance-t-il avec sérénité, après avoir surmonté plusieurs années difficiles.