Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Thomas Heurtel devient le 44e joueur de l’histoire de l’EuroLeague à dépasser une barre symbolique

EuroLeague - En marquant 17 points contre l'Anadolu Efes, Thomas Heurtel a dépassé la barre des 2500 points marqués dans sa carrière en EuroLeague, au cours de 13 saisons avec 5 clubs différents.
|
00h00
Résumé
Écouter
Thomas Heurtel devient le 44e joueur de l’histoire de l’EuroLeague à dépasser une barre symbolique

Heurtel qui mène le clapping avec les fans villeurbannais

Crédit photo : EuroLeague

Comme Edwin Jackson, Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) a lui aussi dépassé une barre symbolique lors de la victoire de l’ASVEL contre l’Anadolu Efes ce mardi 23 décembre (103-99). Mais contrairement à son coéquipier sur les lignes arrières, la sienne ne se situe pas dans l’histoire du club, mais dans l’histoire de l’EuroLeague toute entière. Heurtel est en effet entré dans le club des joueurs ayant marqué 2500 points en carrière en EuroLeague. Il n’est que le 44e à y parvenir dans l’histoire.

Dans la cour des grands

Et le Biterrois l’a fait avec la manière. Contre Efes, il a en effet marqué 17 points – son record de la saison – tout en ajoutant 6 rebonds et 8 passes décisives. Ses responsabilités sont en effet en hausse pour compenser l’absence de Nando de Colo, porteur de balle principal de l’équipe villeurbannaise.

De quoi porter son total en carrière à 2505 points, passant dans le même temps deux concurrents aujourd’hui retraités : Dimitris Diamantidis (2495) et Michael Batiste (2496). Et ce n’est pas fini. En ligne de mire se situe un compatriote, Fabien Causeur, 42e du classement avec 2582 unités. Aujourd’hui sans club, l’ancien coéquipier d’Heurtel au Real Madrid l’a fait en quasiment 100 matchs de moins.

Des places à gratter

Mais la marche est encore longue pour rattraper les deux autres français du classement. L’intouchable Nando de Colo bien sûr qui a récemment passé la barre des 5000 points, le double de Thomas Heurtel. Mais aussi Rodrigue Beaubois, qui continue à ajouter en ce moment avec l’Anadolu Efes à ses 3158 points totaux. Dès cette saison, il pourra aussi dépasser d’autres joueurs aujourd’hui retraités.

En tout cas, cela récompense la longue carrière en EuroLeague de celui qui est passé par Baskonia, l’Anadolu Efes, le FC Barcelone, le Real Madrid et l’ASVEL. Il avait débuté la compétition reine européenne avec Baskonia en 2011, et y joue toujours aujourd’hui en 2025, même si son passage dans les clubs russes et chinois ont amputé sa carrière.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
macroy
13 saisons d'Euroleague, ça vous situe la longévité du joueur au plus haut niveau. Je pense qu'on peut le mettre dans le top 5 des meilleurs meneurs de l'histoire du basket français.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00Thomas Heurtel devient le 44e joueur de l’histoire de l’EuroLeague à dépasser une barre symbolique
EuroLeague
00h00Une célébration pour les 400 matchs à l’ASVEL d’Edwin Jackson, 3e joueur le plus capé du club
NBA
00h00Ce que fait Rudy Gobert est « franchement du niveau DPOY » selon son coach : « c’est phénoménal »
ELITE 2
00h00Drew Thelwell (Pau) écarté des parquets pour plusieurs semaines
NCAA
00h00Déjà deux récompenses obtenues par Roman Domon lors de ses débuts en NCAA
ELITE 2
00h00« On a été nuls ! » : Orléans encore dominé à l’extérieur, la colère froide de Lamine Kebé
Betclic ELITE
00h002,25 millions à régler avant le 1er janvier : menacée d’être exclue des playoffs de Betclic ÉLITE, l’AS Monaco réplique
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
ELITE 2
00h00La saison cauchemar de l’ASA continue : rupture du tendon d’Achille pour Ca, quatre semaines d’arrêt pour Bequignon…
EuroCup
00h00Sans jouer, la JL Bourg signe la meilleure opération de la soirée en EuroCup
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
NBA
00h00101 matchs plus tard, Victor Wembanyama n’a contré personne…
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
NBA
00h00Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks
1 / 0