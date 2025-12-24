Thomas Heurtel devient le 44e joueur de l’histoire de l’EuroLeague à dépasser une barre symbolique

Comme Edwin Jackson, Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) a lui aussi dépassé une barre symbolique lors de la victoire de l’ASVEL contre l’Anadolu Efes ce mardi 23 décembre (103-99). Mais contrairement à son coéquipier sur les lignes arrières, la sienne ne se situe pas dans l’histoire du club, mais dans l’histoire de l’EuroLeague toute entière. Heurtel est en effet entré dans le club des joueurs ayant marqué 2500 points en carrière en EuroLeague. Il n’est que le 44e à y parvenir dans l’histoire.

Dans la cour des grands

Et le Biterrois l’a fait avec la manière. Contre Efes, il a en effet marqué 17 points – son record de la saison – tout en ajoutant 6 rebonds et 8 passes décisives. Ses responsabilités sont en effet en hausse pour compenser l’absence de Nando de Colo, porteur de balle principal de l’équipe villeurbannaise.

De quoi porter son total en carrière à 2505 points, passant dans le même temps deux concurrents aujourd’hui retraités : Dimitris Diamantidis (2495) et Michael Batiste (2496). Et ce n’est pas fini. En ligne de mire se situe un compatriote, Fabien Causeur, 42e du classement avec 2582 unités. Aujourd’hui sans club, l’ancien coéquipier d’Heurtel au Real Madrid l’a fait en quasiment 100 matchs de moins.

2500 points club. Félicitations Thomas ! 👏 pic.twitter.com/IIg6a8wfT7 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 24, 2025

Des places à gratter

Mais la marche est encore longue pour rattraper les deux autres français du classement. L’intouchable Nando de Colo bien sûr qui a récemment passé la barre des 5000 points, le double de Thomas Heurtel. Mais aussi Rodrigue Beaubois, qui continue à ajouter en ce moment avec l’Anadolu Efes à ses 3158 points totaux. Dès cette saison, il pourra aussi dépasser d’autres joueurs aujourd’hui retraités.

En tout cas, cela récompense la longue carrière en EuroLeague de celui qui est passé par Baskonia, l’Anadolu Efes, le FC Barcelone, le Real Madrid et l’ASVEL. Il avait débuté la compétition reine européenne avec Baskonia en 2011, et y joue toujours aujourd’hui en 2025, même si son passage dans les clubs russes et chinois ont amputé sa carrière.