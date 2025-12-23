NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit

En déplacement à Portland pour lancer un road trip à l’Ouest, les Detroit Pistons ont dû s’employer pour venir à bout des Trail Blazers. Dans cette rencontre longtemps à sens unique avant un énorme sursaut local, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a signé sa meilleure performance offensive récente, confirmant sa montée en puissance malgré le revers collectif et le retour de Shaedon Sharpe.

Detroit longtemps maître du tempo

Les Pistons frappent les premiers par l’intermédiaire de Jalen Duren, dominateur dans la raquette. Cade Cunningham impose son rythme d’entrée, pendant que Portland peine à trouver de la continuité offensive. Après douze minutes, Detroit mène déjà (30-26) et accentue son avance dans le deuxième quart-temps, profitant des difficultés des Blazers à contenir les pénétrations adverses.

Le retour d’Ausar Thompson, malgré des fautes rapides, dynamise encore un peu plus Detroit. À la pause, les visiteurs comptent dix points d’avance (61-51) et semblent avoir le match en main.

Sidy Cissoko maintient Portland à flot

En sortie de banc, Sidy Cissoko apporte de l’énergie et de l’agressivité. L’ailier provoque de nombreuses fautes, attaque le cercle sans hésiter et permet aux Blazers de rester au contact. Malgré un nouveau coup d’accélérateur de Detroit au retour des vestiaires, Portland limite la casse avant le dernier quart-temps (95-78).

Les Blazers prennent feu dans le dernier quart-temps

Tout change dans les douze dernières minutes. Emmenés par Shaedon Sharpe et un Cissoko omniprésent, les Blazers passent un 11-2 et reviennent dans la partie. Le Français se distingue encore en provoquant une faute offensive décisive sur Cade Cunningham, sanctionné d’une technique puis exclu pour six fauttes.

Portland passe même devant pour la première fois de la soirée après un tir lointain de Toumani Camara. Mais ce sera le dernier panier en jeu des locaux. Plus lucides dans le money time, les Pistons concluent sur un 11-2 et sécurisent la victoire.

Une soirée aboutie pour le Français

Si la défaite est frustrante, la prestation de Sidy Cissoko est à souligner. En 27 minutes, l’ailier termine avec 16 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception, à 10/13 aux lancers-francs. Son agressivité constante a été l’un des moteurs de la remontée de Portland. Rayan Rupert, lui, a joué 11 minutes sans réussite au tir.