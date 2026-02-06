La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet

Recrue phare de la dernière intersaison des Knicks, Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) n’a pas vécu l’aventure new-yorkaise comme il l’imaginait. Arrivé dans la franchise avant que le nouveau coach Mike Brown ne soit nommé, Yabusele n’entrait pas dans les plans de ce dernier. Son temps de jeu et son rendement s’en sont trouvés impactés : seulement 9 minutes de moyenne par match (lorsqu’il entrait en jeu), pour 2,7 points et 2,1 rebonds. Il fallait trouver un nouveau challenge au capitaine des Bleus.

PROFIL JOUEUR Guerschon YABUSELE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 30 ans (17/12/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 3 #413 REB 2,4 #331 PD 0,5 #445

Après des semaines de discussions engluées, le départ de Guerschon Yabusele des Knicks a été acté à quelques heures de la trade deadline. Direction les Chicago Bulls, avec qui Yabusele a déjà performé contre Toronto. Une véritable « libération, une bouffée d’oxygène » pour le joueur, comme l’a raconté son agent Olivier Mazet au micro du podcast “Basket Time” de RMC, vendredi 6 février.

🔥 "Ça s'est fait en quelques heures" 👀Les coulisses du trade de Yabusele à Chicago par son agent @OlivierMAZET, c'est dans le dernier épisode de Basket Time ! 👤 @Bigfredstyle, @AlexBiggerstaff, @GaboryFelix 🎧 L'épisode complet : https://t.co/3F1iBRcGKt pic.twitter.com/d0FYLnBvXG — RMC Sport Basket (@RMCSportBasket) February 6, 2026

Au-delà de rompre l’incertitude qui entourait son futur, Guerschon Yabusele « avait une vraie impatience de se retrouver dans une situation où il pourrait jouer au basket », se souvient Olivier Mazet. Avant de souligner sa démarche passionnelle, qui lui a valu des concessions financières : « Il reste un garçon animé par l’envie de jouer, plus que par les considérations contractuelles. Il fallait alléger la pression de son contrat en enlevant sa player option, dans le but de trouver une situation pour s’exprimer ».

« Ce n’est pas un trade de complaisance »

L’issue est arrivée au terme d’un travail de concert avec les Knicks, chacun s’étant assuré que Guerschon Yabusele partirait vers un nouveau chapitre qui « le verrait être utilisé sur le terrain, pas comme une monnaie d’échange ». Direction donc l’Illinois et Chicago, où le Manager General avait déjà pris contact avec son entourage juste avant son dernier match sous le maillot de New York. Au terme de celui-ci, « Le GM a eu Guerschon au téléphone et lui a indiqué qu’il comptait l’utiliser. Ce n’est pas un trade de complaisance », souligne soigneusement Olivier Mazet.

Idéale, la suite lui a donné raison : un premier match de tous les records cette saison pour Yabusele, qui termine immédiatement en double-double malgré la défaite de sa nouvelle équipe. « Cela s’est fait en quelques heures, c’était très rapide », rappelle Olivier Mazet. « Il a rencontré le coach, le staff […] Mais c’était une acclimatation à vitesse grand V ». L’aventure chicagoanne est désormais lancée, avec l’ambition de convaincre une franchise de lui donner sa chance l’été prochain à l’issue de son contrat.