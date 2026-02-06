Blois va compter trois retours de blessure pour la réception d’Hyères-Toulon

Un peu de répit pour l’ADA Blois. Après une période de turbulences (3 défaites sur ses 5 derniers matchs) marquée par une infirmerie bien remplie, l’ADA Blois s’apprête à retrouver un second souffle. Pour le match contre Hyères-Toulon ce samedi 7 février, ce n’est pas un, ni deux, mais bien trois joueurs qui seront de retour : Jacques Alingué, Romuald Morency et Nathan Cayo. Les deux derniers n’avaient raté que le dernier match contre Orléans en Leaders Cup, mais le capitaine Alingué était absent lors des trois dernières rencontres.

Les vétérans viennent supporter les jeunes

Le retour de ces trois vétérans va apporter de la stabilité à cet effectif, mais aussi inverser la dynamique. Car lors de la dernière victoire contre Orléans (qui n’a pas pu empêcher l’élimination de la Leaders Cup), ce sont bien les jeunes joueurs qui avaient porté l’équipe. Avec un effectif décimé, Jonas Boulefaa mais aussi le plus inhabituel Sacha Defoundoux avaient terminé meilleurs marqueurs de l’ADA, avec respectivement 18 et 13 points. Les absences avaient permis à ce dernier de largement battre le record de sa jeune carrière. Avant cela, il n’avait dépassé qu’une seule fois les 10 minutes de jeu depuis le début de saison. Le retour de ces trois vétérans devrait le faire revenir dans ses standards habituels.

🎥 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗦𝗮𝗰𝗵𝗮 𝗗𝗘𝗙𝗢𝗨𝗡𝗗𝗢𝗨𝗫 📊 Tout juste 17 ans et déjà 13 points dans un match @LNBofficiel pour Sacha Defoundoux ! 🐣 🎥 @41Prod #ADABlois #Élite2 pic.twitter.com/pERAxaMaDI — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) February 5, 2026

L’ADA Blois (2e) sera donc au complet pour la réception de Hyères-Toulon (8e), équipe en forme et qui monte au classement depuis l’arrivée de John Roberson. « Je m’attends à un match très difficile » a d’ailleurs prévenu le coach adverse Stéphane Dumas auprès de La Nouvelle République. Pour David Morabito, il aura une vraie profondeur de banc à disposition. L’objectif : réintégrer ces cadres sans casser l’alchimie trouvée par les remplaçants et les jeunes joueurs contre Orléans. Mais vu le profil des revenants, cela devrait se faire sans trop de problèmes.

Timing idéal

Morency et Alingué sont les 2e et 4e meilleurs joueurs de l’effectif à l’évaluation moyenne (respectivement 10,7 et 10,1). Cayo compte 9,4 points et 4,0 rebonds de moyenne, Morency tourne à 6,2 points et 6,2 rebonds avec le deuxième plus gros temps de jeu de l’effectif (23,8 minutes), tandis qu’Alingué compile 4,2 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes décisives de moyenne. Un timing idéal alors que le championnat entre dans une phase charnière. Le but est de ne pas laisser le leader Roanne s’envoler en première place, eux qui comptent déjà deux victoires d’avance.