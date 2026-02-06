Recherche
NM1

Toulouse : Saison terminée pour Felix De Almeida

NM1 - Malgré une sixième victoire consécutive face au Pôle France, le Toulouse Basket Club perd Félix De Almeida, victime d'une rupture des ligaments croisés. Cette blessure, vient fragiliser l'effectif toulousain, actuellement quatrième de la poule A.
Résumé
Toulouse : La poisse continue, saison terminée pour Félix De Almeida

Crédit photo : Guillaume Poumarède

C’est la fausse note qui vient entacher une soirée pourtant victorieuse. Alors que le Toulouse Basket Club avait arraché un précieux succès sur le parquet du Pôle France mardi soir (79-81), la fête est gâchée par l’annonce du verdict médical concernant Felix De Almeida (1,97 m, 21 ans).

Une blessure grave qui rappelle de mauvais souvenirs

Le diagnostic est tombé et il est sans appel : rupture des ligaments croisés indique La Dépêche. Le jeune ailier ne reverra plus les parquets cette saison. Cette blessure sonne comme un triste écho à celle de Louis Marnette, survenue à la mi-décembre, privant ainsi l’effectif toulousain d’un autre élément de sa rotation dans la dernière ligne droite du championnat.

LIRE AUSSI

Première saison en NM1

Arrivé l’été dernier à Toulouse, Félix De Almeida apportait sa fraîcheur et son physique en sortie de banc. Formé à l’ASVEL avant de parfaire son apprentissage au Champagne Basket (en Pro B et U21), il s’était parfaitement fondu dans le collectif de la ville rose.

Depuis le début de l’exercice en Nationale 1, il affichait des statistiques de :

  • 3,2 points

  • 1,7 rebond

  • 0,2 passe décisive

  • Le tout en 10 minutes de temps de jeu moyen sur 20 rencontres.

PROFIL JOUEUR
Felix DE ALMEIDA
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 197 cm
Âge: 21 ans (01/01/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
3,2
#312
REB
1,7
#287
PD
0,2
#354

Le TBC face au défi de la profondeur de banc

Malgré ce coup du sort, le club toulousain affiche une forme étincelante. Actuellement quatrième de la poule A de NM1 avec un bilan solide de 15 victoires pour 8 défaites, les hommes de Romain Tillon surfent sur une impressionnante série de six succès consécutifs avant le match de ce vendredi face à Lorient.

L’enjeu sera désormais de compenser cette absence pour maintenir cette dynamique de haut de tableau. La force collective montrée ces dernières semaines sera plus que jamais mise à l’épreuve pour pallier ce nouveau forfait de longue durée.

