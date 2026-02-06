Toulouse : Saison terminée pour Felix De Almeida

C’est la fausse note qui vient entacher une soirée pourtant victorieuse. Alors que le Toulouse Basket Club avait arraché un précieux succès sur le parquet du Pôle France mardi soir (79-81), la fête est gâchée par l’annonce du verdict médical concernant Felix De Almeida (1,97 m, 21 ans).

Une blessure grave qui rappelle de mauvais souvenirs

Le diagnostic est tombé et il est sans appel : rupture des ligaments croisés indique La Dépêche. Le jeune ailier ne reverra plus les parquets cette saison. Cette blessure sonne comme un triste écho à celle de Louis Marnette, survenue à la mi-décembre, privant ainsi l’effectif toulousain d’un autre élément de sa rotation dans la dernière ligne droite du championnat.

Première saison en NM1

Arrivé l’été dernier à Toulouse, Félix De Almeida apportait sa fraîcheur et son physique en sortie de banc. Formé à l’ASVEL avant de parfaire son apprentissage au Champagne Basket (en Pro B et U21), il s’était parfaitement fondu dans le collectif de la ville rose.

Depuis le début de l’exercice en Nationale 1, il affichait des statistiques de :

3,2 points

1,7 rebond

0,2 passe décisive

Le tout en 10 minutes de temps de jeu moyen sur 20 rencontres.

PROFIL JOUEUR Felix DE ALMEIDA Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 197 cm Âge: 21 ans (01/01/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 3,2 #312 REB 1,7 #287 PD 0,2 #354

Le TBC face au défi de la profondeur de banc

Malgré ce coup du sort, le club toulousain affiche une forme étincelante. Actuellement quatrième de la poule A de NM1 avec un bilan solide de 15 victoires pour 8 défaites, les hommes de Romain Tillon surfent sur une impressionnante série de six succès consécutifs avant le match de ce vendredi face à Lorient.

L’enjeu sera désormais de compenser cette absence pour maintenir cette dynamique de haut de tableau. La force collective montrée ces dernières semaines sera plus que jamais mise à l’épreuve pour pallier ce nouveau forfait de longue durée.