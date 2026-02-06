Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets

Le meneur vétéran Mike Conley Jr. prévoit de retourner à Minnesota, selon les informations d’ESPN rapportées par Shams Charania. Une conclusion logique à un feuilleton qui aura duré quelques jours seulement. De quoi faire plaisir à Rudy Gobert, qui retrouve ainsi son meneur préféré.

Free agent guard Mike Conley Jr. plans to return to the Minnesota Timberwolves, sources tell ESPN. The sides are working on timing of him re-signing. Conley was traded twice this week – to Chicago, then to Charlotte – before being released and allowed to rejoin the Wolves. pic.twitter.com/ht6HVIIqm4 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2026

Un parcours mouvementé avant le retour aux sources

Conley a été échangé à deux reprises au cours des derniers jours, d’abord de Minnesota vers Chicago, puis de Chicago vers Charlotte. Cependant, peu après son arrivée chez les Hornets, le joueur de 38 ans a été libéré, ouvrant ainsi la voie à son retour chez les Wolves. C’est précisément ce second échange vers Charlotte qui a permis cette possibilité de retour pour le meneur expérimenté.

Depuis son échange initial de Minnesota en début de semaine, des rumeurs circulaient déjà sur un éventuel retour de Conley chez les Wolves. Interrogé mercredi au sujet de l’échange de Conley, Anthony Edwards avait déclaré :

« Mike, c’est mon gars. C’est un peu comme un grand frère pour moi. Franchement, c’est juste un mec en or. J’espère qu’on pourra le récupérer. J’entends tout le temps dire qu’il peut revenir, alors j’espère que ce sera le cas et qu’il verra ça. On veut que tu reviennes, Mike. »

Un rôle de mentor précieux pour Minnesota

Cette saison, Conley évoluait principalement en sortie de banc pour les Wolves, ne débutant que 9 des 44 matchs possibles. Souvent considéré comme un entraîneur sur le terrain, Conley a été salué pour le changement de mentalité qu’il a contribué à apporter dans le vestiaire de Minnesota depuis son arrivée dans la franchise en 2023.

Avec l’arrivée d’Ayo Dosunmu dans l’effectif de Minnesota, le temps de jeu de Conley pourrait être encore plus réduit lors de la fin de saison régulière. Il a tourné à 18,5 minutes par match cette saison pour Minnesota, inscrivant seulement 4,4 points et ajoutant 2,9 passes décisives par rencontre.

Les Wolves disposent encore d’une place disponible dans leur effectif, qu’ils pourraient utiliser pour ajouter un autre joueur de rotation afin de les aider dans leur quête de faire un long parcours en playoffs pour la troisième saison consécutive.