Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !

Longtemps boudé des récompenses individuelles hebdomadaires, Le Mans Sarthe Basket ne s’arrête plus désormais ! Après que David DiLeo (1,98 m, 28 ans) a été élu joueur de la semaine de BCL fin janvier, à l’issue d’une démonstration du MSB contre l’Hapoël Holon (victoire 85-106), son coéquipier Johnny Berhanemeskel (1,88 m, 33 ans) permet au Mans de faire le back-to-back. Le Canadien a reçu 54% des faveurs du public cette semaine, qui lui décerne le titre de MVP de la première semaine de février.

🗳️ Results are in: With 54%, Johnny Berhanemeskel has been voted the player of the week!#BasketballCL pic.twitter.com/uEwh6fsmZ4 — Basketball Champions League (@BasketballCL) February 6, 2026

Meilleur marqueur, et clutch dans les dernières secondes

L’ancien Gravelinois a largement contribué au succès des siens à domicile mercredi contre Rytas (victoire 78-72) qui laisse les hommes de Guillaume Vizade invaincus depuis six matchs (playin inclus), et en tête du Groupe I (3 victoires pour 0 défaite). Ses 20 points à 6/13 aux tirs et 3 rebonds ont soulagé les locaux, mais c’est surtout sang-froid à l’approche du buzzer qui a sans doute marqué les esprits des votants.

Le trio qu’il forme avec David DiLeo et Trevor Hudgins a permis, par de la provocation de lancers francs (8/8 dans les 30 dernières secondes), d’échapper au comeback des Lituaniens. Berhanemeskel, meilleur marqueur du MSB, s’en retrouve logiquement distingué.

Cette victoire, portée par ses cadres, place le MSB en ballotage très favorable pour la qualification en quarts-de-finale de Champions League. L’équipe est montée en puissance et pourrait aborder la prochaine trêve sur une meilleure note encore. Elle reçoit dès la semaine prochaine son dauphin Galatasaray (2 victoires pour 1 défaite), pour prendre un matelas d’avance en tête.