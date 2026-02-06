Recherche
Basketball Champions League

Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !

BCL - Auteur de 20 points lors de la victoire du Mans face à Rytas mercredi, le Canadien Johnny Berhanemeskel a été élu joueur de la semaine en BCL. Le trophée reste dans la Sarthe pour une seconde semaine d'affilée, après la distinction fin janvier de David DiLeo.
00h00
Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !

Johnny Berhanemeskel est le joueur de la semaine de BCL.

Crédit photo : FIBA

Longtemps boudé des récompenses individuelles hebdomadaires, Le Mans Sarthe Basket ne s’arrête plus désormais ! Après que David DiLeo (1,98 m, 28 ans) a été élu joueur de la semaine de BCL fin janvier, à l’issue d’une démonstration du MSB contre l’Hapoël Holon (victoire 85-106), son coéquipier Johnny Berhanemeskel (1,88 m, 33 ans) permet au Mans de faire le back-to-back. Le Canadien a reçu 54% des faveurs du public cette semaine, qui lui décerne le titre de MVP de la première semaine de février.

LIRE AUSSI

 

Meilleur marqueur, et clutch dans les dernières secondes

L’ancien Gravelinois a largement contribué au succès des siens à domicile mercredi contre Rytas (victoire 78-72) qui laisse les hommes de Guillaume Vizade invaincus depuis six matchs (playin inclus), et en tête du Groupe I (3 victoires pour 0 défaite). Ses 20 points à 6/13 aux tirs et 3 rebonds ont soulagé les locaux, mais c’est surtout sang-froid à l’approche du buzzer qui a sans doute marqué les esprits des votants.

Le trio qu’il forme avec David DiLeo et Trevor Hudgins a permis, par de la provocation de lancers francs (8/8 dans les 30 dernières secondes), d’échapper au comeback des Lituaniens. Berhanemeskel, meilleur marqueur du MSB, s’en retrouve logiquement distingué.

Johnny BERHANEMESKEL
Johnny BERHANEMESKEL
20
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
MSB
78 72
RYT

Cette victoire, portée par ses cadres, place le MSB en ballotage très favorable pour la qualification en quarts-de-finale de Champions League. L’équipe est montée en puissance et pourrait aborder la prochaine trêve sur une meilleure note encore. Elle reçoit dès la semaine prochaine son dauphin Galatasaray (2 victoires pour 1 défaite), pour prendre un matelas d’avance en tête.

LIRE AUSSI
Le Mans
Le Mans
Suivre

dennisrod
Bravo le MSB pour ce magnifique début de Top 16 BCL. Surtout rester prudent,la qualif en 1/4 n’est pas acquise mais quoiqu’il arrive quel beau jeu développé par cette équipe qui doit maintenant aussi se concentrer sur la qualification directe en PO de Betclic élite où les prétendants sont nombreux . Dileo,Berhanemeskel et Hudgins formidable trio de snipers !
