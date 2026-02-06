Valence dompte l’Hapoel au bout du suspense, Neal Sako précieux dans l’ombre

Dans un choc de haut de tableau entre « promus » qui a tenu toutes ses promesses pour la 27ème journée d’EuroLeague, le Valencia Basket est allé chercher une victoire héroïque après prolongation sur le parquet de l’Hapoel Tel Aviv (99-104). Si Jean Montero a pris feu en fin de match, l’apport du pivot français Neal Sako (2,10 m, 26 ans) a été déterminant pour stabiliser les siens.

Le réveil de Valence

Le scénario de la Pais Arena de Jerusalem fut digne d’un thriller. Après un deuxième quart-temps catastrophique où Valence a encaissé un terrible 28-12, les Espagnols semblaient condamnés à la mi-temps (49-36). C’était sans compter sur la force de caractère du groupe de Pedro Martinez. L’équipe ibérique est revenue dans le match durant le 3e quart temps (24-25) avant de s’arracher dans les 10 dernières minutes (15-27) pour décrocher la prolongation !

Montero, ce héro

Transparent en première période (4 points), Jean Montero s’est transformé ensuite en véritable bourreau des défenses. Le prodige de 22 ans a inscrit 25 points en seconde période, dont 10 des 16 points de son équipe en prolongation, prenant les choses en main pour mener Valence à une victoire spectaculaire 99-104 à l’extérieur. Il termine avec un record personnel de 29 points et 8 passes décisives pour 38 d’évaluation en 33 minutes.

Hemos pensado… ¿Cómo os damos las buenas noches? Pues fácil, con los highlights de @jeanmontero03 en el partido en el que ha hecho su mejor anotación en la @EuroLeague con 29 puntos. Y no nos olvidamos de Nate Reuvers, ¿eh?. Pero, hoy no… MAAAAÑÑÑÑANA!! Bona nit 🧡 pic.twitter.com/tfPnt6xYmD — Valencia Basket Club (@valenciabasket) February 5, 2026

Neal Sako : L’efficacité chirurgicale

Si Montero a attiré les projecteurs, Valence n’aurait jamais pu rester dans le match sans l’abattage de son pivot tricolore, Neal Sako.

Dans une rencontre où chaque possession pesait une tonne, le Français a fait preuve d’une bonne rentabilité. En seulement 16 minutes sur le parquet, l’ancien villeurbannais a noirci la feuille de match de manière rentable :

8 points avec une quasi-perfection au tir ( 4/5 ).

8 rebonds

2 interceptions

16 d’évaluation

Son activité sous les cercles a permis de compenser les périodes de disette offensive et de stabiliser une défense espagnole malmenée par les assauts de Tel Aviv.

Une victoire collective de prestige

Valence, qui restait sur trois revers consécutifs à l’extérieur, a prouvé du caractère. Outre le duo Montero-Sako, plusieurs cadres ont répondu présent :

Nathan Reuvers (20 points) a été le lieutenant idéal.

Darius Thompson (17 points) a planté la banderille fatale à trois points.

Kameron Taylor a signé un double-double (11 points, 10 rebonds).

B🚫N DIA

KAM TAYL🚫R pic.twitter.com/CxStD6xux0 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) February 6, 2026

Avec ce succès spectaculaire (99-104), Valence remonte à la 2e place (17 victoires pour 10 défaites) devant une formation israélienne 4e (16 victoires pour 10 défaites).