Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Valence dompte l’Hapoel au bout du suspense, Neal Sako précieux dans l’ombre

EuroLeague - Porté par un Jean Montero record (29 points), Valence s'impose à Tel Aviv (99-104) après prolongation. Le pivot français Neal Sako a été précieux dans ce succès : 8 points et 8 rebonds pour 16 d'évaluation en seulement 16 minutes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Valence dompte l’Hapoel au bout du suspense, Neal Sako précieux dans l’ombre

Neal Sako a fait preuve d’une bonne rentabilité

Crédit photo : Valencia Basket Club

Dans un choc de haut de tableau entre « promus » qui a tenu toutes ses promesses pour la 27ème journée d’EuroLeague, le Valencia Basket est allé chercher une victoire héroïque après prolongation sur le parquet de l’Hapoel Tel Aviv (99-104). Si Jean Montero a pris feu en fin de match, l’apport du pivot français Neal Sako (2,10 m, 26 ans) a été déterminant pour stabiliser les siens.

– Journée 27

Le réveil de Valence

Le scénario de la Pais Arena de Jerusalem fut digne d’un thriller. Après un deuxième quart-temps catastrophique où Valence a encaissé un terrible 28-12, les Espagnols semblaient condamnés à la mi-temps (49-36). C’était sans compter sur la force de caractère du groupe de Pedro Martinez. L’équipe ibérique est revenue dans le match durant le 3e quart temps (24-25) avant de s’arracher dans les 10 dernières minutes (15-27) pour décrocher la prolongation !

Jean MONTERO
Jean MONTERO
29
PTS
4
REB
8
PDE
Logo EuroLeague
HAP
99 104
VAL

Montero, ce héro

Transparent en première période (4 points), Jean Montero s’est transformé ensuite en véritable bourreau des défenses. Le prodige de 22 ans a inscrit 25 points en seconde période, dont 10 des 16 points de son équipe en prolongation, prenant les choses en main pour mener Valence à une victoire spectaculaire 99-104 à l’extérieur. Il termine avec un record personnel de 29 points et 8 passes décisives pour 38 d’évaluation en 33 minutes.

Neal Sako : L’efficacité chirurgicale

Si Montero a attiré les projecteurs, Valence n’aurait jamais pu rester dans le match sans l’abattage de son pivot tricolore, Neal Sako.

Neal SAKO
Neal SAKO
8
PTS
8
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
HAP
99 104
VAL

Dans une rencontre où chaque possession pesait une tonne, le Français a fait preuve d’une bonne rentabilité. En seulement 16 minutes sur le parquet, l’ancien villeurbannais a noirci la feuille de match de manière rentable :

  • 8 points avec une quasi-perfection au tir (4/5).

  • 8 rebonds

  • 2 interceptions

  • 16 d’évaluation

Son activité sous les cercles a permis de compenser les périodes de disette offensive et de stabiliser une défense espagnole malmenée par les assauts de Tel Aviv.

Une victoire collective de prestige

Valence, qui restait sur trois revers consécutifs à l’extérieur, a prouvé du caractère. Outre le duo Montero-Sako, plusieurs cadres ont répondu présent :

Avec ce succès spectaculaire (99-104), Valence remonte à la 2e place (17 victoires pour 10 défaites) devant une formation israélienne 4e (16 victoires pour 10 défaites).

Neal Sako
Neal Sako
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
1 / 0