Quand le foot fait de l’ombre au basket : Le choc MSB – JDA (Espoirs) privé de son public

C’est la mauvaise nouvelle du week-end pour le basket sarthois. Alors que les Espoirs du Mans et de Dijon s’affrontent pour une place sur le podium, la rencontre a été décrétée à huis clos suite au dispositif de sécurité du derby Le Mans FC – Laval.

Le basket français doit parfois composer avec ses voisins encombrants. Ce samedi, le choc de la 17e journée du championnat Espoirs ÉLITE entre le MSB et la JDA Dijon ne recevra aucun supporter. En cause ? La tenue du derby de football entre Le Mans FC et le Stade Lavallois au Stade Marie-Marvingt.

Victime collatérale du derby de la Mayenne

Le périmètre de sécurité « exceptionnel » déployé pour encadrer les flux de supporters de football rend les abords d’Antarès inaccessibles jusqu’en fin d’après-midi. Avec une ouverture des portes de la salle décalée à 17h30 (pour le match des pros), le créneau des Espoirs tombe directement dans la zone rouge. Une décision subie par le club manceau, qui se voit privé de l’appui de son public pour l’une des plus belles affiches de sa saison de formation.

» Chers supporters, En raison du derby Le Mans FC – Laval ce samedi 7 février à 14h au Stade Marie-Marvingt, les autorités nous ont informés hier de la mise en place d’un dispositif de sécurité exceptionnel. A ce titre, le match Espoirs MSB-Dijon devra se jouer à huis clos. Les portes d’Antarès ne pourront ouvrir qu’à 17h30 (soit une heure avant le match des Pros) et il sera impossible d’accéder aux abords de l’enceinte avant 17h15. «

Un « Top 4 » qui se jouera dans le silence

L’enjeu sportif méritait pourtant une autre exposition. Actuellement au coude-à-coude avec 13 victoires et 4 défaites, Manceaux (4es) et Bourguignons (3es) luttent pour s’installer durablement derrière l’intouchable leader choletais.

Dans cette course à l’avantage du terrain pour le Trophée du Futur, chaque détail compte. Mais cette fois, c’est sans l’ambiance d’Antarès que les protégés des deux centres de formation devront s’expliquer.

Pour les curieux, il faudra se contenter de la chaîne YouTube du club pour suivre la rencontre.