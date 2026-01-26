Recherche
Espoirs ELITE 2

Le Trophée du Futur 2026 attribué à Strasbourg

Espoirs ELITE - Le Trophée du Futur 2026 se jouera à Strasbourg. La SIG Strasbourg a été choisie pour accueillir l’événement phare du basket espoir, du 29 au 31 mai prochains, au Rhénus, pour trois jours dédiés à la formation française.
00h00
Le Trophée du Futur 2026 attribué à Strasbourg

Erwan Merlin et la SIG Strasbourg face aux doubles tenants du titre du Trophée du Futur, la JL Bourg

Crédit photo : SIG Strasbourg / Yann Sauer

Le Trophée du Futur 2026 posera ses valises à Strasbourg. La décision a été actée lors d’une réunion tenue à Paris le 14 janvier dernier, attribuant officiellement l’organisation de cette compétition annuelle à la SIG Strasbourg. Un événement majeur pour le club alsacien et pour toute la filière de formation du basket français.

Strasbourg et le Rhénus comme écrin du Trophée du Futur

Pour la première fois depuis 2007, Strasbourg sera ville hôte du Trophée du Futur. La compétition se déroulera du 29 au 31 mai prochains au Rhénus Sport, la salle de la SIG Strasbourg, qui dispose d’une capacité de 6 200 places.

Ce choix récompense l’expérience événementielle du club alsacien et la qualité de ses infrastructures, dans une salle habituée à accueillir des rendez-vous d’envergure nationale et internationale.

Un format qui met en lumière la formation française

Le Trophée du Futur reprend le format de la Leaders Cup, anciennement Semaine des As. Ce « Final 8 » sur trois jours (quarts le vendredi 29, demies le samedi 30, finale le dimanche 31) avec des rencontres à élimination directe jusqu’à la finale réunit les sept premiers de la saison régulière d’Espoirs ELITE mais pas que. Depuis 2022, le vainqueur du championnat Espoirs ÉLITE 2 complète ce tableau, renforçant encore la dimension nationale et la diversité des parcours représentés.

Pour Ligue Nationale de Basket (LNB), l’événement est un marqueur fort du travail réalisé par les clubs. Son président Philippe Ausseur souligne l’importance de ce rendez-vous :

« La LNB se réjouit de voir Strasbourg accueillir le Trophée du Futur 2026. Cette compétition est une vitrine essentielle de la formation française et de l’excellence de nos clubs dans l’accompagnement des jeunes talents vers le plus haut niveau. […] Le Rhénus offrira un écrin idéal pour mettre en lumière les espoirs du basket français. »

La SIG, un club historique encore en quête de référence chez les Espoirs

Si la SIG Strasbourg ne compte qu’un seul titre de champion de France dans son histoire, remporté en 2005, elle reste un monument du championnat. La formation a toujours occupé une place centrale au sein du club, qui a vu passer de nombreux profils remarqués ces dernières années comme Frank Ntilikina, Axel Toupane, Anthony Labanca ou encore Clément Frisch. Cette saison, le groupe espoir est porté par Oscar Wembanyama, Erwan Merlin, Jahel Trèfle ou encore Logan Bourgeois.

En revanche, le palmarès de l’équipe Espoir est bien plus discret. La SIG n’a remporté qu’une seule fois le championnat Espoir et n’a encore jamais gagné le Trophée du Futur, ni même atteint la finale. La saison dernière, les jeunes Strasbourgeois s’étaient arrêtés en quart de finale, éliminés par la JL Bourg, futur vainqueur à la maison.

Pour Jérôme Rosenstiehl, le président de la SIG, c’est bien plus qu’un tournoi : c’est le symbole d’une ambition renouvelée pour un club alsacien qui veut replacer la jeunesse au cœur de son ADN.

« Nous sommes très fiers que la SIG Strasbourg ait été choisie pour accueillir le Trophée du Futur explique Jérôme Rosenstiehl, le Président du directoire de la SIG Strasbourg sur le site officiel du club. Cette compétition incarne parfaitement les valeurs que nous souhaitons porter : la formation, l’avenir du basket français et l’émergence de nouveaux talents. Son organisation à Strasbourg s’inscrit pleinement dans l’ambition renouvelée qui anime aujourd’hui notre club et dans le projet de relance que nous construisons collectivement. La formation a toujours occupé une place centrale à la SIG, et cet événement sera une formidable vitrine pour notre engagement auprès de la jeunesse. Grâce au Rhenus Sport et au savoir-faire reconnu de nos équipes, nous mettrons tout en œuvre pour offrir un cadre idéal aux joueurs, aux staffs et aux supporters. Accueillir le Trophée du Futur, c’est aussi réaffirmer la volonté de Strasbourg de redevenir une place forte du basket français. Nous avons hâte de faire de ces trois jours une grande fête du basket, conviviale, inspirante et fédératrice pour tout notre territoire. »

La SIG à domicile : l’heure de briser le plafond de verre

Les jeunes Strasbourgeois de Patrice Koenig espèrent vivre de belles émotions à domicile fin mai. Actuellement cinquièmes du championnat avec un bilan de 11 victoires et 4 défaites, Oscar Wembanyama et ses coéquipiers ne veulent plus seulement participer, ils veulent gagner. Portés par le public du Rhenus, les espoirs alsaciens espèrent transformer l’avantage du terrain en un exploit inédit : décrocher une première couronne historique devant leurs supporters.

LIRE AUSSI

Cholet dans le viseur : l’ogre du tournoi

Mais la route vers le trophée sera semée d’embûches. Le grand épouvantail de la compétition reste Cholet Basket. Avec un bilan terrifiant de 14 victoires pour une seule défaite cette saison et déjà 7 titres dans l’armoire à trophées, les Mauges arrivent avec une cible dans le dos. Strasbourg parviendra-t-il à faire chuter le géant ? La réponse se jouera sur le parquet pour cette 38e édition.

