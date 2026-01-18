Record chez les Espoirs puis records avec les pros : Oscar Wembanyama confirme encore sa montée en puissance !

Pas une semaine ne suit une autre sans que Oscar Wembanyama (2,03 m, 18 ans) continue d’emprunter une trajectoire exponentielle. Trois jours après sa plus grosse rentrée d’alors en Betclic ELITE enchaînée avec un double-double avec les Espoirs en 24 heures, le jeune ailier de Strasbourg a franchi un nouveau cap samedi 17 janvier.

Dans la même journée, le cadet de la fratrie Wembanyama a réalisé une performance décisive chez les Espoirs ELITE contre Gravelines, avant de rejoindre le banc des professionnels face à l’équipe fanion des Maritimes. L’entraîneur Jānis Gailītis lui a encore une fois renouvelé sa confiance, en lui accordant un temps de jeu plus conséquent.

Record de points chez les Espoirs…

Revenons d’abord au samedi 17 janvier après-midi. La jeune garde strasbourgeoise recevait les Espoirs de Gravelines, en lever de rideau de la 16e journée de Betclic ELITE. La rencontre d’Espoirs ELITE est restée indécise pendant trente minutes, jusqu’à ce que les Alsaciens n’infligent un 25-10 dans le dernier quart-temps aux Maritimes. La SIG s’en est sortie 90-82, avec un Oscar Wembanyama loin d’être étranger au résultat. Il signe tout simplement son meilleur match de la saison.

Highlights from Oscar Wembanyama in his career day in the French Espoirs league! The 6'8" 🇫🇷 2007-born forward put up 20 points, 8 rebounds, and 4 steals on 7/10 shooting and 2/3 from three. The younger brother of Spurs superstar Victor, Oscar picked up basketball late but is… pic.twitter.com/MVqjAOfC0P — International Youth Mixtapes (@intlmixtapes) January 18, 2026

En 27 minutes sur le parquet, l’ailier a compilé 20 points, son record de la saison, à 9/13 aux tirs donc 2/3 à 3-points. une performance éclatante offensivement, à laquelle il a ajouté une présence défensive également remarquable. Il enregistre 8 rebonds en protection de cercle, mais aussi 4 interceptions, pour une évaluation totale de 27. Sa complémentarité avec le capitaine Erwan Merlin (14 points, 7 rebonds) a largement pesé dans le succès des jeunes Alsaciens. Mais le samedi fou de Wembanyama ne s’est pas arrêté là.

🇫🇷 Oscar Wembanyama had himself one of his best performances of the season today in Strasbourg’s win over BCM in France’s U21 league 20 points

8 boards

4 steals

9-13 FG

2-3 3P

7-10 FT The 6’8, 18 year old forward has really grown into his own this season breaking out in France pic.twitter.com/Vh9EImWbKO — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) January 17, 2026

…Puis record de points et de minutes en Betclic ELITE

Contraint par les blessures et les suspensions à composer avec sept joueurs professionnels, Jānis Gailītis n’a pas hésité à responsabiliser Oscar Wembanyama, toujours face à Gravelines mais en Betclic ELITE cette fois. Le jeune ailier a ainsi disputé son plus haut total de minutes en professionnel, 14, avec un impact immédiat sur le parquet.

💎 | Oscar Wembanyama qui s’illustre à peine rentré sur le parquet ⚡️

Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 📲#BetclicELITE pic.twitter.com/FceYkx9Uba — DAZN France (@DAZN_FR) January 17, 2026

Entré en jeu en fin de premier quart-temps, Oscar Wembanyama n’a eu besoin que de quelques secondes pour s’illustrer en transition. Il est trouvé par Jean-Baptiste Maille sur une coupe dans l’axe panier-panier, et termine au layup sans hésitation. Avec ses deux points, ses deux premiers dans le jeu après son lancer franc inscrit à Monaco, Wembanyama établit son nouveau record en professionnel. Il a également contribué aux rebonds, avec une prise de part et d’autre du terrain.

Avec désormais plus de dix points de moyenne en Espoirs (10,6) et 0,6 point chez les professionnels, Oscar Wembanyama continue de se faire un prénom en France, où la comparaison avec son frère est inévitable mais peu pertinente au vu des contextes d’émergence respectifs. Il reste désormais à savoir si cette très belle courbe du cadet pourra suivre la même cadence que ces dernières semaines à Strasbourg.

Si l’on imagine mal Jānis Gailītis le couper totalement de la rotation après lui avoir donné tant de confiance, le technicien letton a évoqué après la rencontre face à Gravelines de possibles retours dans l’effectif avant le match à Limoges. L’avenir dira rapidement si le temps de jeu de l’ailier s’en trouve impacté, et dans quelles proportions.