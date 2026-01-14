Recherche
Betclic ELITE

Au lendemain de son plus gros temps de jeu en pro, Oscar Wembanyama inscrit son premier double-double en Espoirs

Espoirs ÉLITE - 24 heures palpitantes pour Oscar Wembanyama : après avoir joué 11 minutes (son record) en professionnel contre Paris à l'Adidas Arena, l'ailier strasbourgeois a signé son premier double-double en Espoirs.
00h00
Résumé
Au lendemain de son plus gros temps de jeu en pro, Oscar Wembanyama inscrit son premier double-double en Espoirs

Oscar Wembanyama est en train de se révéler

Crédit photo : Cécile Thomas

On commence à le voir de plus en plus sur les parquets. Ce mardi 13 janvier, Oscar Wembanyama (2,03 m, 18 ans) a battu son record de minutes disputées dans un match professionnel. Et ce contre nul autre que les champions en titre parisiens. Le cadet de la fratrie Wembanyama a joué 11 minutes dans la large défaite de Strasbourg contre Paris (96-67). Pour cause, il n’y avait que sept joueurs professionnels côté strasbourgeois, et ces derniers n’ont pas fait long feu face à une armada parisienne bien organisée. Alors le coach Janis Gailitis a envoyé ses Espoirs dans la bataille.

Une semaine de premières

En 11 minutes, Oscar Wembanyama n’a marqué aucun point (0/2 aux tirs), mais on l’a vu se battre et se jeter au sol sur 2 rebonds offensifs, et contrer 1 lay-up de Léopold Cavalière. Une attitude combative qui dénotait par rapport à celle des titulaires, qui a été critiquée par le coach. Et qui lui a valu ces 11 minutes sur le parquet, plus que les deux autres Espoirs cumulés qui sont pourtant plus âgés (7 minutes pour Erwan Merlin qui a marqué ses premiers points en pro, 1 pour Logan Bourgeois). Il faisait même partie de la rotation, puisque sa première entrée a eu lieu dès le premier quart-temps. Une beau signe de confiance du staff.

– Journée 13

Le lendemain, l’ailier de 18 ans retrouvait ses habitudes dans le championnat Espoirs. Les jeunes de la SIG affrontaient ceux de la JL Bourg, dans un match en retard, reporté le week-end dernier à cause de la tempête de neige dans l’Est. Dans la victoire 62-73 des siens, Wembanyama a joué 24 minutes. Le temps pour lui de marquer 12 points à 5/13 aux tirs (dont 1/4 à 3-points), prendre 10 rebonds, distribuer 3 passes décisives et intercepter 4 ballons, pour une évaluation totale de 18. C’est son premier double-double en carrière, lui qui n’avait jamais dépassé les… 6 prises avant ce match. Un signe que l’ancien de l’ASVEL est en train de se révéler.

Oscar WEMBANYAMA
Oscar WEMBANYAMA
12
PTS
10
REB
3
PDE
Logo Espoirs ELITE
JLB
62 73
STR
Oscar Wembanyama est lui aussi un vrai athlète (photo : Cécile Thomas)

À son rythme

« Il poursuit sa progression globale, à son propre rythme, et se forge sa propre identité, démontrant un potentiel à long terme évident » écrivait l’ancien joueur Jonathan Dogbo, reconverti en scout. Forcément, Oscar Wembanyama va souffrir des comparaisons avec son grand frère, superstar en NBA. Mais il évolue à son rythme, et sa progression est pour l’instant cohérente avec son âge.

En Espoirs, il tutoie les 10 points de moyenne (9,7), avec une évaluation supérieure (12,3) vu qu’il noircit la feuille de statistiques dans toutes les autres catégories. Reste que son temps de jeu est encore limité (une seule fois au-delà des 28 minutes), ce qui ne lui laisse pas l’occasion d’exploser les compteurs. Mais les occasions vont se multiplier d’ici la fin de saison, que ce soit en pro ou chez les U21.

