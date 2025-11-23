Recherche
Espoirs ELITE

Oscar Wembanyama bat presque tous ses records en Espoirs : « Un potentiel à long-terme évident ! »

Avec 16 points à 100% et 25 d'évaluation, Oscar Wembanyama a brillé en Espoirs samedi à Chalon-sur-Saône, battant quatre de ses records personnels en U21. Le frère cadet de Victor, la superstar des Spurs, confirme ainsi sa progression continue avec la SIG Strasbourg.
Oscar Wembanyama s’affirme en Espoirs avec la SIG Strasbourg

Crédit photo : Philippe Gigon / SIG Strasbourg

Régulièrement aperçu sur le banc de l’équipe professionnelle de Strasbourg, leader surprise de Betclic ÉLITE, Oscar Wembanyama (2,03 m, 18 ans) n’a pas encore fêté sa première apparition au plus haut niveau français. Mais à ce rythme, il s’en approche inexorablement…

Encore présent sur la feuille de match samedi lors de l’impressionnante victoire de la SIG au Colisée, sans le meilleur joueur ni le coach, le benjamin de la fratrie Wembanyama sortait d’un après-midi particulièrement marquant à titre personnel.

Quatre records personnels battus au Colisée

Pas encore dominant au niveau Espoirs, le natif de Versailles est toutefois en train de vraiment s’affirmer en U21 (8,9 points à 53%, 4,1 rebonds, 3,2 passes décisives et 1,9 interception pour 12,3 d’évaluation en 24 minutes de moyenne), après avoir connu une première saison strasbourgeoise tronquée par des soucis médicaux (2,2 points de moyenne en 5 matchs Espoirs).

Si sa performance a été gâchée par le tir lointain de Klark Riethauser, offrant la victoire in extremis à l’Élan (82-81), Oscar Wembanyama a toutefois impressionné à Chalon-sur-Saône samedi, battant quatre de ses records personnels : aux points, à l’évaluation, aux passes décisives et aux contres.

Oscar WEMBANYAMA
Oscar WEMBANYAMA
16
PTS
4
REB
5
PDE
Logo Espoirs ELITE
CHA
82 81
STR

25 d’évaluation

Auteur d’un shoot de très haut niveau en fade-away le long de la ligne de touche pour remettre la SIG devant à 44 secondes du buzzer final (79-81), l’ancien villeurbannais a ainsi été parfait, si l’on excepte ses 4 balles perdues, qui ont presque constitué un record là-aussi !

De fait, il a cumulé 16 points à 100% (5/5 à 2-points et 2/2 à 3-points), 4 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres pour 25 d’évaluation en 25 minutes.

Seulement cinq ans de basket derrière lui

« Oscar a montré une grande fluidité pour sa taille, un jeu de jambes fluide et une gestuelle de tir très similaire à celle de Victor — lâché haut, mécanique propre et excellent équilibre », écrit l’ancien joueur Jonathan Dogbo, reconverti en scout. « Il poursuit sa progression globale, à son propre rythme, et se forge sa propre identité, démontrant un potentiel à long terme évident. »

Un potentiel d’autant plus indéniable, même sans les caractéristiques physiques hors normes de son frère, qu’Oscar Wembanyama n’a que cinq années de basket dans les jambes, lui qui a longtemps juré qu’il ne suivrait pas la voie familiale au sein de la balle orange. Alors qu’il a longtemps fait du handball à bon niveau, ce n’est que lors du confinement du printemps 2020 qu’il s’est découvert une vocation de basketteur, en enchaînant les un-contre-un avec Eve et Victor.

Lancé à Nanterre, champion de France U15 avec la JSF en 2022, il a ensuite transité par l’ASVEL pendant deux ans, avant de poser ses valises à Strasbourg lors de l’été 2024.

Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

