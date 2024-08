Oscar Wembanyama quitte l’ASVEL pour Strasbourg !

Deux ans après, un nouveau Wembanyama quitte l’ASVEL. Mais cette fois, cela n’aura pas des conséquences aussi désastreuses qu’en 2022 pour le club villeurbannais, qui avait laissé filer à l’époque un futur n°1 de Draft NBA vers les Metropolitans 92. Évidemment, rien ne préjuge de l’avenir d’Oscar Wembanyama (puisque c’est de lui dont il s’agit) mais pour l’instant, le jeune frère de Victor évoluait surtout avec les U18 de l’ASVEL, sans sortir du lot statistiquement (6,8 points de moyenne en cadets).

Arrivé à l’ASVEL lorsque son aîné est parti, Oscar Wembanyama (2,03 m, 17 ans), a notamment brillé en finale de la Coupe de France U17 en avril dernier (14 points à 5/9, 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre). Alors qu’il a récemment fait sensation à Atlanta lors la cinquième édition des NBA Academy Games, une compétition réservée aux talents non-américains, le champion de France U15 (avec Nanterre) a décidé d’aller poursuivre sa progression à la SIG Strasbourg.

𝓞𝓼𝓬𝓪𝓻 𝓦𝓮𝓶𝓫𝓪𝓷𝔂𝓪𝓶𝓪 va rejoindre la SIG Strasbourg

Arrivé il y a 2 ans dans notre structure, Oscar aura connu de belles échéances avec une finale en Coupe de France 2023-2024, un Final Four U18 en 2022-2023 et 2 ANGT (Patras et Dubaï).

1/2 pic.twitter.com/dniKUzMDfM

— ASVEL BASKET ⚪️⚫️ (@asvelbasketasso) August 6, 2024