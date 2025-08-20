Recherche
NBA

Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?

L'ancien ailier-fort NBA intègre l'équipe d'entraîneurs de Mitch Johnson. Le champion NBA 2013 avec Miami sera chargé du développement individuel des jeunes talents texans pour la saison 2025-2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?

Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic

Crédit photo : © Kim Klement-Imagn Images

À six semaines du media day et de la reprise des entraînements, les San Antonio Spurs ont officialisé la composition du staff technique de Mitch Johnson, le successeur de Gregg Popovich. Parmi les nominations surprenantes figure Rashard Lewis, l’ancien ailier-fort qui intègre l’équipe d’entraîneurs après une première expérience à Detroit.

 

Un staff renouvelé autour de Mitch Johnson

Les Spurs entrent dans une nouvelle ère avec plusieurs changements notables dans leur encadrement technique. Sean Sweeney, en provenance des Dallas Mavericks, occupera le poste de bras droit de Mitch Johnson. La franchise a également annoncé l’arrivée de Corliss Williamson ainsi que les promotions de Tim Martin et Scott King.

Tim Martin, spécialiste de l’entraînement individuel depuis une quinzaine d’années, intègre officiellement le staff après avoir déjà travaillé avec Victor Wembanyama. Scott King, récemment élu Coach Of The Year en G-League à la tête des Austin Spurs, grimpe d’un échelon après avoir fait ses preuves en division de développement.

Rashard Lewis, une expérience NBA au service des jeunes

Rashard Lewis sera chargé du développement des jeunes talents. Il s’occupera aussi de la formation individuelle, selon des sources proches de la situation. Ancien joueur NBA, il apporte une grande expérience avec 16 saisons professionnelles. Ses statistiques parlent pour lui : 14,9 points, 5,2 rebonds et 1,7 passe décisive par match. Il affichait également 39 % de réussite à trois points.

 

Champion NBA en 2013 avec le Miami Heat, Lewis a évolué pour plusieurs franchises emblématiques incluant les Seattle Supersonics, l’Orlando Magic et les Washington Wizards. Sa seule expérience précédente dans le coaching remonte à 2023 à Detroit aux côtés de Dwane Casey.

Parmi les autres nominations du staff technique figurent Jimmy Baron, Josh Brannon, Andrew Weatherman et Madison Clower, complétant ainsi l’équipe d’entraîneurs qui accompagnera les Spurs dans cette nouvelle ère post-Popovich.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
