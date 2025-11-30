All-Star Game 2025 : Notre sélection des « presque » All-Stars

Le All-Star Game LNB 2025 approche et les sélections dévoilées font couler de l’encre. Mais au-delà des têtes d’affiche, il y a ces joueurs qui, dans l’ombre des projecteurs, réalisent de belles performances et auraient presque pu se frayer un chemin vers Bercy ! Des Français qui émergent et des étrangers qui font le show : on décrypte ces « presque All-Stars » qui méritent votre attention.

Le Cinq majeur tricolore des « non-sélectionnés »

Du roc défensif aux shooteurs d’élite, la cuvée française 2025 a vu de sacrées performances individuelles qui n’ont pas suffi, de peu, à décrocher le Graal.

Le guerrier manceau reste une référence en défense et un joueur ultra-complet, affichant sur la saison régulière actuelle des chiffres solides avec en moyenne 4,8 points, 6,9 rebonds et 3,3 passes décisives pour une évaluation de 10,9 en 24 minutes sur 9 matchs. Un pilier dans la raquette.

Le pivot de l’ASVEL est clairement un joueur rentable dans une grosse écurie. Avec 9,1 points et 4,9 rebonds pour 11,4 d’évaluation en 16 minutes sur 9 matchs, il est un pivot efficace (64% aux tirs) qui apporte une intensité constante sur les parquets.

Le sniper du Limoges CSP continue de régaler. Avec 12,8 points, 2 rebonds et 3,6 passes décisives pour 13,4 d’évaluation en 32 minutes sur 8 matchs, il est une menace offensive majeure à longue distance, ses pourcentages, notamment à 54,3% à 3-points, sont toujours aussi létaux.

L’ailier-fort de l’ESSM réalise une saison canon. Il tourne à 15,9 points et 6,4 rebonds pour 14,9 d’évaluation en 28 minutes en ce début de saison 2025-2026 (sur 9 matchs), prouvant qu’il est bien plus qu’un simple scoreur. Un talent offensif en pleine éclosion, même si l’ESSM galère.

Fraîchement débarqué dans la capitale après une saison convaincante à Bourg, l’arrière du Paris Basketball est un atout précieux des deux côtés du terrain. Il affiche 8,8 points, 4,5 rebonds et 4 passes décisives en 2025-2026 (sur 8 matchs de championnat) dans une top team française qui joue également l’EuroLeague.

Les pépites étrangères qui méritaient le coup de projecteur

Du Nord au Sud, ces joueurs explosent les compteurs, découvrent la France avec succès ou portent leurs équipes à bout de bras.

L’Américain est l’arme numéro 1 de Saint-Quentin en attaque. Meneur polyvalent et expérimenté, pour la saison 2025-2026, il cartonne en Betclic ÉLITE avec 15,5 points, 3,3 rebonds et 5,7 passes décisives pour 16,3 d’évaluation en 28 minutes sur 9 matchs, s’imposant comme le leader sportif et vocal du SQBB. Seulement, le club picard est en queue de peloton et l’ancien joueur de Nanterre et Cholet perd beaucoup de ballons.

Le meneur américano-bosnien est le leader incontesté du Boulazac, tout juste promu. Fort de son statut de membre du cinq idéal de Pro B en 2024, il continue sur sa lancée avec 15,3 points, 4,4 rebonds et 4 passes décisives pour 15,9 d’évaluation en 28 minutes sur 10 matchs en Betclic ÉLITE (sur 8 matchs), un véritable chef d’orchestre.

Le vétéran de la JDA n’est plus à présenter. Bien qu’il ait déjà été sélectionné pour le match des Étoiles par le passé, le lutin dijonnais est toujours aussi indispensable à son équipe. Sur la saison 2025-2026, il affiche 12,1 points, 1,8 rebond et 4,6 passes décisives pour 14,9 d’évaluation en seulement 19 minutes (sur 9 matchs), le MVP 2019 fait toujours la loi à 39 printemps.

Le point-foward américain du SLUC Nancy est un joueur athlétique qui apporte beaucoup des deux côtés du terrain. Avec 13,6 points, 3,6 rebonds et 4,6 passes décisives pour 13,7 d’évaluation en 28 minutes en 2025-2026 (sur 9 matchs), il est un homme fort de l’équipe lorraine et une menace offensive constante.

L’intérieur américain du Paris Basketball est un ailier fort scoreur et physique. Pour sa première saison en France, il s’est vite adapté, tournant à 8,1 points et 6 rebonds pour 12,9 d’évaluation en seulement 17 minutes en Betclic ÉLITE (sur 8 matchs), sans compter son apport en EuroLeague. Un joueur précieux qui ne fait de bruit qui fait le lien entre la raquette et l’extérieur (39% de réussite à 3 points).

Ces joueurs, même s’ils ne défileront pas au All-Star Game 2025, représentent la profondeur et le talent de la Betclic ÉLITE.

Bonus : Nando De Colo, l’éternel monument

Une mention spéciale s’impose pour un joueur qui dépasse ces considérations et qui dispute sa 20e saison professionnelle : Nando De Colo (ASVEL).Seulement 5 matchs de Betclic ELITE en ce début de saison (3;6 points, 1,6 rebonds et 4,2 passes pour 4,2 d’évaluation en 16 minutes) mais une influence qui déplace les simples chiffres. Au-delà de toute sélection ponctuelle, Nando De Colo, c’est l’excellence à l’état pur. L’ensemble de son œuvre, entre ses titres de champion d’Europe et nationaux, ses nombreuses récompenses individuelles et son rôle de pilier en Équipe de France, en fait un monument intouchable du basket français. Il pourra profiter de son dernier week-end de l’année 2025 pour se reposer en famille.