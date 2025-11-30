Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

All-Star Game 2025 : Notre sélection des « presque » All-Stars

ASG - Le All-Star Game 2025 s'approche à grands pas, mais une question brûle les lèvres des fans : qui sont les grands oubliés ? Nous avons dressé la liste des dix joueurs qui réalisent une saison spectaculaire et auraient mérité, de très peu, de faire le show à Paris !
|
00h00
Résumé
Écouter
All-Star Game 2025 : Notre sélection des « presque » All-Stars

Le Limougeaud Nicolas Lang, meilleur tireur à trois points de l’histoire de la LNB

Crédit photo : CSP Limoges¨/ Quentin Berbey

Le All-Star Game LNB 2025 approche et les sélections dévoilées font couler de l’encre. Mais au-delà des têtes d’affiche, il y a ces joueurs qui, dans l’ombre des projecteurs, réalisent de belles performances et auraient presque pu se frayer un chemin vers Bercy ! Des Français qui émergent et des étrangers qui font le show : on décrypte ces « presque All-Stars » qui méritent votre attention.

LIRE AUSSI

Le Cinq majeur tricolore des « non-sélectionnés »

Du roc défensif aux shooteurs d’élite, la cuvée française 2025 a vu de sacrées performances individuelles qui n’ont pas suffi, de peu, à décrocher le Graal.

Wilfried Yeguete (Le Mans)

Le guerrier manceau reste une référence en défense et un joueur ultra-complet, affichant sur la saison régulière actuelle des chiffres solides avec en moyenne 4,8 points, 6,9 rebonds et 3,3 passes décisives pour une évaluation de 10,9 en 24 minutes sur 9 matchs. Un pilier dans la raquette.

LIRE AUSSI

Bastien Vautier (ASVEL)

Le pivot de l’ASVEL est clairement un joueur rentable dans une grosse écurie. Avec 9,1 points et 4,9 rebonds pour 11,4 d’évaluation en 16 minutes sur 9 matchs, il est un pivot efficace (64% aux tirs) qui apporte une intensité constante sur les parquets.

LIRE AUSSI

Nicolas Lang (Limoges)

Le sniper du Limoges CSP continue de régaler. Avec 12,8 points, 2 rebonds et 3,6 passes décisives pour 13,4 d’évaluation en 32 minutes sur 8 matchs, il est une menace offensive majeure à longue distance, ses pourcentages, notamment à 54,3% à 3-points, sont toujours aussi létaux.

LIRE AUSSI

Ivan Fevrier (Le Portel)

L’ailier-fort de l’ESSM réalise une saison canon. Il tourne à 15,9 points et 6,4 rebonds pour 14,9 d’évaluation en 28 minutes en ce début de saison 2025-2026 (sur 9 matchs), prouvant qu’il est bien plus qu’un simple scoreur. Un talent offensif en pleine éclosion, même si l’ESSM galère.

LIRE AUSSI

Joël Ayayi (Paris Basketball)

Fraîchement débarqué dans la capitale après une saison convaincante à Bourg, l’arrière du Paris Basketball est un atout précieux des deux côtés du terrain. Il affiche 8,8 points, 4,5 rebonds et 4 passes décisives en 2025-2026 (sur 8 matchs de championnat) dans une top team française qui joue également l’EuroLeague.

LIRE AUSSI

Les pépites étrangères qui méritaient le coup de projecteur

Du Nord au Sud, ces joueurs explosent les compteurs, découvrent la France avec succès ou portent leurs équipes à bout de bras.

Nick Johnson (Saint-Quentin)

L’Américain est l’arme numéro 1 de Saint-Quentin en attaque. Meneur polyvalent et expérimenté, pour la saison 2025-2026, il cartonne en Betclic ÉLITE avec 15,5 points, 3,3 rebonds et 5,7 passes décisives pour 16,3 d’évaluation en 28 minutes sur 9 matchs, s’imposant comme le leader sportif et vocal du SQBB. Seulement, le club picard est en queue de peloton et l’ancien joueur de Nanterre et Cholet perd beaucoup de ballons.

LIRE AUSSI

Angelo Warner (Boulazac)

Le meneur américano-bosnien est le leader incontesté du Boulazac, tout juste promu. Fort de son statut de membre du cinq idéal de Pro B en 2024, il continue sur sa lancée avec 15,3 points, 4,4 rebonds et 4 passes décisives pour 15,9 d’évaluation en 28 minutes sur 10 matchs en Betclic ÉLITE (sur 8 matchs), un véritable chef d’orchestre.

LIRE AUSSI

David Holston (Dijon)

Le vétéran de la JDA n’est plus à présenter. Bien qu’il ait déjà été sélectionné pour le match des Étoiles par le passé, le lutin dijonnais est toujours aussi indispensable à son équipe. Sur la saison 2025-2026, il affiche 12,1 points, 1,8 rebond et 4,6 passes décisives pour 14,9 d’évaluation en seulement 19 minutes (sur 9 matchs), le MVP 2019 fait toujours la loi à 39 printemps.

LIRE AUSSI

Phlandrous Fleming Jr (Nancy)

Le point-foward américain du SLUC Nancy est un joueur athlétique qui apporte beaucoup des deux côtés du terrain. Avec 13,6 points, 3,6 rebonds et 4,6 passes décisives pour 13,7 d’évaluation en 28 minutes en 2025-2026 (sur 9 matchs), il est un homme fort de l’équipe lorraine et une menace offensive constante.

LIRE AUSSI

Derek Willis (Paris Basketball)

L’intérieur américain du Paris Basketball est un ailier fort scoreur et physique. Pour sa première saison en France, il s’est vite adapté, tournant à 8,1 points et 6 rebonds pour 12,9 d’évaluation en seulement 17 minutes en Betclic ÉLITE (sur 8 matchs), sans compter son apport en EuroLeague. Un joueur précieux qui ne fait de bruit qui fait le lien entre la raquette et l’extérieur (39% de réussite à 3 points).

LIRE AUSSI

Ces joueurs, même s’ils ne défileront pas au All-Star Game 2025, représentent la profondeur et le talent de la Betclic ÉLITE.

Bonus : Nando De Colo, l’éternel monument

Une mention spéciale s’impose pour un joueur qui dépasse ces considérations et qui dispute sa 20e saison professionnelle : Nando De Colo (ASVEL).Seulement 5 matchs de Betclic ELITE en ce début de saison (3;6 points, 1,6 rebonds et 4,2 passes pour 4,2 d’évaluation en 16 minutes) mais une influence qui déplace les simples chiffres. Au-delà de toute sélection ponctuelle, Nando De Colo, c’est l’excellence à l’état pur. L’ensemble de son œuvre, entre ses titres de champion d’Europe et nationaux, ses nombreuses récompenses individuelles et son rôle de pilier en Équipe de France, en fait un monument intouchable du basket français. Il pourra profiter de son dernier week-end de l’année 2025 pour se reposer en famille.

LIRE AUSSI

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Simon Correa renforce Besançon : l’ancien international jeune arrive de Metz
Betclic ELITE
00h00All-Star Game 2025 : Notre sélection des « presque » All-Stars
EuroLeague
00h00« Les planètes se sont alignées » pour l’arrivée de Nikola Mirotic à l’AS Monaco
ELITE 2
00h00T.J. Parker officiellement nommé entraîneur de la Chorale de Roanne !
EuroCup Féminine
00h00Coralie Chabrier, capitaine « heureuse d’avoir pu écrire cette histoire » d’un Charnay européen
Basketball Champions League
00h00Arrivé comme pigiste, Carl Ponsar prolonge au Legia Varsovie !
EuroLeague
00h00« Si vous pensez que nous en savons plus… » : Le capitaine du Partizan Belgrade s’adresse aux fans après le départ de Željko Obradović
G League
00h00Olivier Sarr omniprésent avec le leader de G-League face à Nolan Traoré !
Alex Mumbru a recoaché l'Allemagne vendredi contre Israël
EuroLeague
00h00Alex Mumbrú de retour sur le banc allemand après sa maladie
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
1 / 0