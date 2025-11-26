Recherche
EuroLeague

Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris

EUROLEAGUE – Dernier venu au Paris Basketball, Jared Rhoden s’exprimé sur son arrivée en Europe après quatre ans de NBA et de G-League. Son rêve américain désormais dans le rétroviseur, le natif de l'État de New York veut s’épanouir en Europe.
00h00
Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris

Jared Rhoden découvre l’Europe après quatre saisons en NBA.

Crédit photo : John E. Sokolowski-Imagn Images

Arrivé dans le courant de l’automne au Paris Basketball, Jared Rhoden a pu faire ses débuts avec l’équipe de Francesco Tabellini lors d’une double week entre Le Pirée et Dubaï en EuroLeague.

Chez nos confrères de Eurohoops, le natif de Baldwin dans l’État de New York s’est livré sur cette nouvelle étape dans sa carrière, assumant un choix d’oser une expérience différente en Europe, dont il est déjà très heureux.

« La vie est tellement plus plus large que ‘juste’ la NBA »

Après quatre ans en NBA, dont un dernier passage à Toronto en 2025 où il tournait à 11,3 points de moyenne, Rhoden avait encore des opportunités  dans la Grande Ligue. Mais celle-ci ne la comblait plus, en réalité. « Il était temps pour moi de déployer mes ailes, de voir d’autres horizons. La vie est tellement plus grande et plus large que ‘juste’ la NBA », ouvre-t-il.

Pour voir « d’autres choses à travers le monde », l’ailier a choisi Paris après une mûre réflexion. « Le style de jeu prôné à Paris a été une partie importante de mon choix », avoue-t-il. Avant de développer : « Notre jeu uptempo peut clairement faciliter mon adaptation, la vitesse parisienne étant l’une des caractéristiques partagées avec les écuries de NBA. Nous avons un effectif plus jeune que celui de l’année dernière, extrêmement agressif et rapide. Nous devons maintenant le faire avec plus de finesse dans l’exécution, par rapport à d’autres équipes européennes. »

« J’ai encore des ajustements à faire »

Si les hommes de Francesco Tabellini peuvent donc faire mieux encore, Jared Rhoden a déjà le recul nécessaire pour voir ses axes de progression personnelle. « C’est un autre style de jeu évidemment, alors j’ai encore des ajustements et une adaptation à faire. Je dois faire en sorte que le jeu ralentisse pour moi, et me montrer plus patient. Je dois laisser venir le jeu à moi. »

Passé ces barrières, Rhoden pourra alors pleinement s’exprimer en EuroLeague. Il a déjà rendu des performances à 4 points et 5 rebonds puis 5 points et 5 rebonds au Pirée et à Dubaï pour ses deux premiers matchs.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
