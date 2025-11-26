Thomas Vincent, la transition expresse : le joueur de Bordeaux nommé… coach des JSA !

Après avoir porté le maillot des JSA Bordeaux en tant que joueur en début de saison avant de se blesser fin octobre, Thomas Vincent (1,84 m, 28 ans) change de costume et prend la place de coach à la tête de son équipe première qui évolue en Nationale 2. Un passage express du terrain au banc, mais pas un saut dans l’inconnu pour celui qui préparait déjà son après-carrière.

Le choix de Thomas Vincent marque une continuité assumée au sein des JSA Basket. L’ancien joueur de l’ASVEL, Orléans, du GET Vosges, Feurs, La Rochelle, Avignon, Boulogne-sur-Mer et Mulhouse, déjà intégré à la structure, connaît la maison, le vestiaire et les exigences du club. Surtout, il arrive avec un bagage solide forgé dans la performance, la formation et une famille où le coaching est presque un second langage.

Fin de collaboration avec Adrien Ferrer

Il y a quelques jours, le club girondin avait annoncé la fin de la collaboration avec son entraîneur Adrien Ferrer après un début de saison raté, bien loin des objectifs fixés.

L’héritage Vincent, une base solide

S’il avance à 28 ans avec détermination, c’est aussi parce qu’il a grandi dans un environnement où le coaching n’a jamais été abstrait. « J’ai eu la chance d’avoir une formation et d’avoir joué un peu à haut niveau. Et puis dans ma famille, j’ai un père qui a coaché, qui coach toujours à haut niveau. Depuis petit, je suis en formation », explique-t-il dans les colonnes de France Bleu.

Ce père, c’est Pierre Vincent, l’un des plus grands entraîneurs du basket français : quadruple champion de France avec Bourges, champion d’Europe avec l’équipe de France féminine en 2009. L’héritage est lourd, mais Thomas l’accueille avec humour : « Je suis en bac +28 », plaisante-t-il, pour souligner cette immersion à vie dans le basket, alors que lui et son frère sont également derrière le média Process Corporation.

Une nouvelle page pour les JSA Bordeaux

Avec cette nomination, les JSA Basket misent sur un profil jeune, déjà respecté en interne et profondément ancré dans la philosophie du club. Assistant coach la saison passée, acteur de la formation et actuel coach du groupe U18 Élite, Thomas Vincent est le symbole de s’appuyer sur les forces locales.

À lui maintenant de transformer l’essai, avec un groupe qu’il connaît jusque dans ses détails. Bordeaux est actuellement 6e de sa Poule B avec un bilan de 5 victoires et 4 défaites. Prochain match le 29 novembre en déplacement face à Rezé Basket 44 pour la 10e journée du championnat.