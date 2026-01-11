Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Nando De Colo a joué (et réussi) son premier match avec le Fenerbahçe

Une semaine après l'officialisation de son transfert entre l'ASVEL et le Fenerbahçe Istanbul, Nando De Colo a disputé le premier match de sa deuxième aventure avec le club stambouliote.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nando De Colo a joué (et réussi) son premier match avec le Fenerbahçe

Nando De Colo a été efficace face au Bahcesehir

Crédit photo : Fenerbahçe Beko

Il avait quitté le Fenerbahçe en héros le 13 juin 2022, offrant au club stambouliote son premier titre de champion de Turquie depuis quatre saisons, au nez et à la barbe de l’Anadolu Efes Istanbul, alors double champion d’Europe.

LIRE AUSSI

Trois ans et demi après, exactement 1 308 jours plus tard, Nando De Colo est redevenu un joueur du Fenerbahçe, accueilli par les chants enthousiastes d’une Ülker Sports Arena certes clairsemée face au Bahcesehir.

À 38 ans, le transfuge de l’ASVEL a montré à ses « nouveaux » supporters qu’il n’avait rien perdu de son immense talent. Utilisé en sortie de banc par Sarunas Jasikevicius, il a bien noirci la fiche de statistiques en seulement 16 minutes et 48 secondes de jeu : 13 points à 3/7, 3 rebonds et 4 passes décisives.

Nando DE COLO
Nando DE COLO
13
PTS
3
REB
4
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
FEN
89 58
BAH

Auteur de son premier panier sur sa première possession (voir ci-dessus), l’Arrageois a bien failli (déjà !) signer l’une des actions de l’année en Turquie aussi. Il s’est fendu d’une passe exceptionnelle vers Brandon Boston Jr. mais l’ailier américain n’a malheureusement pas réussi à trouver la cible à 3-points.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
Jacob Grandison et Boulazac attendent des nouvelles de la FIBA
Betclic ELITE
00h00100 jours après, fin du feuilleton Jacob Grandison à Boulazac : le BBD fait une croix sur le joueur
À l’étranger
00h00Nando De Colo a joué (et réussi) son premier match avec le Fenerbahçe
ELITE 2
00h00L’ADA Blois climatise CO’Met et prend seul les commandes de l’ÉLITE 2 !
ELITE 2
00h00Quimper brise sa série noire contre Nantes
Betclic ELITE
00h00William Pfister raconte l’improbable retour de la SIG Strasbourg : « On pensait déjà un peu au panier-average ! »
Betclic ELITE
00h00Trois mois d’absence pour Mathieu Boyer (Le Portel)
EuroLeague
00h00Donta Hall convaincu que l’Olympiakos a « la meilleure raquette d’EuroLeague »
NCAA
00h00Derrière un grand Petar Majstorovic, Léopold Levillain signe son meilleur match de la saison
EuroCup Féminine
00h00Éliminée de la compétition avec Brno, Zoé Wadoux disputera les playoffs d’EuroCup à Vilnius !
Espoirs ELITE 2
00h00Titulaire mais avec les Espoirs pour la première fois, Yannis Allard stoppe l’hémorragie rochelaise derrière un grand Andréa Samat !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dépassé par la raquette de Cleveland, des minutes pour Joan Beringer, Nicolas Batum discret mais victorieux avec Los Angeles
NBA
00h00+55 pour Charlotte contre Utah : victoire écrasante et un double-double parfait pour Moussa Diabaté, Tidjane Salaün engrange des minutes
NBA
00h00Victor Wembanyama climatise Boston dans les dernières minutes !
NBA
00h00Ja Morant est sur le marché ! Les Grizzlies ouverts à un transfert de leur superstar avant la deadline
NBA
00h00Le sort s’acharne sur Anthony Davis : blessé à la main, la star des Mavericks manquera encore plusieurs mois de compétition
NBA
00h00Atteint par un cancer, Nikola Topic a terminé sa chimiothérapie ! Le meneur du Thunder pourrait revenir cette saison
NBA
00h00Sidy Cissoko précieux lors de la victoire de Portland contre Houston, première titularisation pour Penda à Orlando
Ja Morant et Tuomas Iisalo entretiendraient une relation compliquée
NBA
00h00Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
1 / 0