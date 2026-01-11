Nando De Colo a joué (et réussi) son premier match avec le Fenerbahçe

Il avait quitté le Fenerbahçe en héros le 13 juin 2022, offrant au club stambouliote son premier titre de champion de Turquie depuis quatre saisons, au nez et à la barbe de l’Anadolu Efes Istanbul, alors double champion d’Europe.

Trois ans et demi après, exactement 1 308 jours plus tard, Nando De Colo est redevenu un joueur du Fenerbahçe, accueilli par les chants enthousiastes d’une Ülker Sports Arena certes clairsemée face au Bahcesehir.

çok çok çok özel bir andı. bu sezonun da kırılma noktası bu an olacak. Nando De Colo'nun yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönüp ilk maçına çıktığı an💛💙 pic.twitter.com/aOAqUHbtCI — sevbahce (@sevvv1907) January 11, 2026

À 38 ans, le transfuge de l’ASVEL a montré à ses « nouveaux » supporters qu’il n’avait rien perdu de son immense talent. Utilisé en sortie de banc par Sarunas Jasikevicius, il a bien noirci la fiche de statistiques en seulement 16 minutes et 48 secondes de jeu : 13 points à 3/7, 3 rebonds et 4 passes décisives.

Premiers points de Nando de colo pic.twitter.com/4AxiAj1Zsw — FenerBasket FR 🇫🇷 (@FenerBasketFR) January 11, 2026

Auteur de son premier panier sur sa première possession (voir ci-dessus), l’Arrageois a bien failli (déjà !) signer l’une des actions de l’année en Turquie aussi. Il s’est fendu d’une passe exceptionnelle vers Brandon Boston Jr. mais l’ailier américain n’a malheureusement pas réussi à trouver la cible à 3-points.