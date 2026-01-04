L’ASVEL laisse partir Nando De Colo pour le Fenerbahçe Istanbul !

Sans prévenir les 11 000 spectateurs de la LDLC Arena qu’il s’agissait de sa dernière sortie avec le maillot villeurbannais, l’ultime représentation de Nando De Colo avec l’ASVEL aura été à la hauteur de son statut : légendaire.

L’ASVEL a voulu « respecter la volonté du joueur »

En scorant trois tirs primés dans le money-time, le maestro de 38 ans a tout autant enfoncé le Paris Basketball vers les bas-fonds de l’EuroLeague que laissé entrevoir l’immense vide que va laisser son départ.

Car oui, Nando De Colo va bien quitter le Rhône. Sollicité ces derniers jours par le Fenerbahçe Istanbul, l’homme aux 5 000 points en carrière EuroLeague a vite été séduit par la perspective d’un retour dans son ancien club. Et pour services rendus, l’ASVEL a accepté de le libérer.

« Nando a tenu à saisir cette opportunité, à laquelle LDLC ASVEL ne s’est pas opposée, souhaitant respecter la volonté du joueur », explique le club. « L’ensemble du club remercie Nando pour sa droiture et son professionnalisme tout au long de ces années passées au sein de LDLC ASVEL et lui souhaite encore le maximum de joie et de trophées pour la suite de sa carrière. »

✍️ Communiqué officiel Nando De Colo va rejoindre Fenerbahce Le meneur de jeu aux plus de 5000 points inscrits en EuroLeague va terminer la saison avec le champion d’Europe en titre, Fenerbahce Istanbul. Sollicité par le club turc, Nando a tenu à saisir cette opportunité, à… pic.twitter.com/jIYcElTwXd — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 4, 2026

Une énorme perte sportive pour l’ASVEL

Une perte sportive incommensurable pour l’équipe de Pierric Poupet, qui ressemblait à un outsider crédible derrière l’AS Monaco cette saison en Betclic ÉLITE. Pour cause, comment remplacer l’un des trois plus grands joueurs de l’histoire du basket français ? Qui, en prime, proposait actuellement le meilleur basket de ses quatre saisons villeurbannaises.

S’il était légitime de retenir Théo Maledon l’an dernier, courtisé par le Real Madrid, il aurait été beaucoup plus difficile de refuser à Nando De Colo l’opportunité, quasi inespérée, d’aller tenter de décrocher une troisième EuroLeague alors que sa fin de carrière est théoriquement annoncée pour le printemps prochain.

Frustré par son premier passage au Fener…

Double champion d’Europe avec le CSKA Moscou (2016 et 2019), le Nordiste a été frustré par la teneur de son premier passage au Fenerbahçe Istanbul (2019/22), où il n’aura même pas participé une seule fois au Final Four, remportant certes la Coupe de Turquie 2020 et le titre de champion national en 2022. Voici venue l’occasion de réparer cette anomalie.

Pardon, bu saatte başka bir iletişim planımız vardı 😏 Nando De Colo yeniden Fenerbahçe Beko’da! 💛💙✍️ pic.twitter.com/xFHZLJUAj2 — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 4, 2026

Tout juste vainqueur d’un derby stambouliote ce dimanche chez le leader invaincu Besiktas (101-87), le Fenerbahçe a également annoncé ce week-end l’arrivée de l’ancien NBAer, Chris Silva, débauché de l’AEK Athènes.

… Et par ses trois ans et demi à l’ASVEL ?!

Recrue surprise de Lyon-Villeurbanne en 2022, Nando De Colo restera certainement déçu de son bilan villeurbannais. Lors de sa signature, le président Tony Parker n’avait pas hésité à clamer le rêve d’un titre européen sur son compte X.

Merci @NandoDeColo d’avoir cru en notre projet. On rentre dans une nouvelle ère.. En 2013, on a gagné ensemble le 1er titre de champions d’Europe de l’histoire de l’équipe de France. En 2023, j’espère qu’on pourra remporter le premier titre euroleague de l’histoire avec l’ASVEL. — Tony Parker (@tonyparker) June 30, 2022

Près de quatre ans plus tard, l’ASVEL a déchanté, minée par les problèmes financiers, l’ancien MVP a finalement surtout découvert le bas du classement de l’EuroLeague, les printemps sans playoffs.

Pire, le bilan sur la scène nationale est tout aussi évidente. Autrefois habitué au rythme de deux trophées par saison, l’enfant de Cholet Basket n’en a remporté qu’un seul en trois ans et demi : la Leaders Cup 2023, dont il avait évidemment été sacré MVP. Forcément loin de ses attentes… Mais s’il venait à s’offrir une troisième bague en mai prochain à Athènes, cette frustration se transformerait alors en une fin (ou pas ?) quasi-rêvée…