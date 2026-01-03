MVP de la phase de groupes de BCL avec Athènes, Chris Silva rejoint le champion d’EuroLeague en titre

En quête d’un renfort dans sa raquette, le Fenerbahçe frappe un gros coup sur le marché des transferts. Le club stambouliote est parvenu à chiper Chris Silva (2,03 m, 29 ans) à l’AEK Athènes, alors que le Gabonais vient d’être élu MVP de la phase de groupes de Basketball Champions League. ll figurait également dans le cinq idéal de la première phase, aux côtés du Chalonnais Jeremiah Hill

Une promotion après d’excellentes performances

Devenu l’un des éléments clés de l’AEK, Silva s’est engagé avec le Fener où il va découvrir l’EuroLeague à minima jusqu’en fin de saison. Ce mouvement vient récompenser ses excellentes sorties sous le maillot athénien, notamment en Basketball Champions League où il affichait des moyennes impressionnantes de 14,8 points et 8 rebonds. Ces performances remarquables lui ont d’ailleurs valu d’être élu MVP du premier tour de la compétition, confirmant son statut de joueur majeur au-delà même du secteur intérieur.

PROFIL JOUEUR Chris SILVA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 203 cm Âge: 29 ans (19/09/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Esake PTS 16,2 #9 REB 7,4 #3 PD 1,6 #69

Pour l’AEK Athènes, ce départ est évidemment une perte considérable. La production de Silva risque de cruellement manquer au club grec, qui devra rapidement trouver une solution pour compenser la perte de son ancien leader offensif dans la raquette. Les Athéniens pourraient d’ailleurs croiser la route des clubs français dès le prochain tour mi-janvier, en cas de qualification de ceux-ci par le playin.

Pour rappel, Le Mans devra s’imposer face à Mersin pendant que Cholet affrontera Bursaspor. Chalon, de son côté, devra écarter le Promitheas (match aller-retour les 6 et 8 janvier) pour voir les 16e de finale.