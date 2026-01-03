Recherche
EuroLeague

MVP de la phase de groupes de BCL avec Athènes, Chris Silva rejoint le champion d’EuroLeague en titre

BCL - Dominant dans la raquette de l'AEK Athènes, un potentiel adversaire des clubs français en 16e de finale, Chris Silva s'est engagé chez le champion d'EuroLeague en titre du Fenerbahçe en cours de saison. L'intérieur gabonais venait d'être élu MVP de la phase de poule de BCL.
00h00
Potentiel adversaire des clubs français au prochain tour, l’AEK Athènes perd son MVP Chris Silva en cours de saison.

Crédit photo : FIBA

En quête d’un renfort dans sa raquette, le Fenerbahçe frappe un gros coup sur le marché des transferts. Le club stambouliote est parvenu à chiper Chris Silva (2,03 m, 29 ans) à l’AEK Athènes, alors que le Gabonais vient d’être élu MVP de la phase de groupes de Basketball Champions League. ll figurait également dans le cinq idéal de la première phase, aux côtés du Chalonnais Jeremiah Hill

Une promotion après d’excellentes performances

Devenu l’un des éléments clés de l’AEK, Silva s’est engagé avec le Fener où il va découvrir l’EuroLeague à minima jusqu’en fin de saison. Ce mouvement vient récompenser ses excellentes sorties sous le maillot athénien, notamment en Basketball Champions League où il affichait des moyennes impressionnantes de 14,8 points et 8 rebonds. Ces performances remarquables lui ont d’ailleurs valu d’être élu MVP du premier tour de la compétition, confirmant son statut de joueur majeur au-delà même du secteur intérieur.

PROFIL JOUEUR
Chris SILVA
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 29 ans (19/09/1996)
Nationalités:

Gabon-pays-drapeau.jpg
Stats 2025-2026 / Esake
PTS
16,2
#9
REB
7,4
#3
PD
1,6
#69
Pour l’AEK Athènes, ce départ est évidemment une perte considérable. La production de Silva risque de cruellement manquer au club grec, qui devra rapidement trouver une solution pour compenser la perte de son ancien leader offensif dans la raquette. Les Athéniens pourraient d’ailleurs croiser la route des clubs français dès le prochain tour mi-janvier, en cas de qualification de ceux-ci par le playin.

Pour rappel, Le Mans devra s’imposer face à Mersin pendant que Cholet affrontera Bursaspor. Chalon, de son côté, devra écarter le Promitheas (match aller-retour les 6 et 8 janvier) pour voir les 16e de finale.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
