Avant de jouer son avenir européen contre Le Mans, Mersin change de coach

Arrivé il y a dix jours en Turquie, Alexandre Chassang va déjà connaître un deuxième coach à Mersin ! Son club turc vient d’annoncer le renvoi de Can Sevim (43 ans).

BİLGİLENDİRME Kulübümüzün Baş Antrenörü Can Sevim, Mersin Spor Kulübü’ndeki görevini tamamlamıştır.

Görev süresi boyunca kulübümüze kattığı değer, gösterdiği özveri ve takımımızın gelişimine sağladığı katkılar için kendisine çok teşekkür ederiz. Can Sevim, Mersin Spor Kulübü… pic.twitter.com/z17jB203hk — mskbasketball (@mersin_msk) December 19, 2025

Arrivé en 2023 à Mersin, il a hissé le nouveau club (fondé en 2019) de la deuxième division turque vers la Coupe d’Europe, à travers un titre de champion dans l’antichambre puis une qualification pour les playoffs dès la première saison dans l’élite.

Et si la phase régulière de BCL a été satisfaisante, récompensée par l’avantage du terrain en play-in contre Le Mans, Mersin souffre en championnat, avec huit défaites en onze rencontres.

Pour remplacer Sevim, le nom de Carles Duran est celui qui circule le plus. Déjà vu en Turquie la saison dernière avec le Darussafaka Istanbul, l’Espagnol est notamment connu pour son long mandat à la tête de la Joventut Badalone.