Basketball Champions League

Avant de jouer son avenir européen contre Le Mans, Mersin change de coach

Futur adversaire du Mans Sarthe Basket en play-in de BCL, Mersin a remercié son coach Can Sevim et devrait le remplacer par Carles Duran.
00h00
Avant de jouer son avenir européen contre Le Mans, Mersin change de coach

Carles Duran, pressenti à Mersin

Crédit photo : Sébastien Grasset

Arrivé il y a dix jours en Turquie, Alexandre Chassang va déjà connaître un deuxième coach à Mersin ! Son club turc vient d’annoncer le renvoi de Can Sevim (43 ans).

Arrivé en 2023 à Mersin, il a hissé le nouveau club (fondé en 2019) de la deuxième division turque vers la Coupe d’Europe, à travers un titre de champion dans l’antichambre puis une qualification pour les playoffs dès la première saison dans l’élite.

Et si la phase régulière de BCL a été satisfaisante, récompensée par l’avantage du terrain en play-in contre Le Mans, Mersin souffre en championnat, avec huit défaites en onze rencontres.

LIRE AUSSI

Pour remplacer Sevim, le nom de Carles Duran est celui qui circule le plus. Déjà vu en Turquie la saison dernière avec le Darussafaka Istanbul, l’Espagnol est notamment connu pour son long mandat à la tête de la Joventut Badalone.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Le Mans
Le Mans
