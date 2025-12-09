Alexandre Chassang tente un deuxième chapitre en Turquie !

Alexandre Chassang (2,05 m, 31 ans) est de retour dans le circuit ! L’ancien joueur de Limoges, qui s’entraînait avec la JDA depuis plusieurs semaines pour rester en forme, a finalement dit oui à l’offre de Buyuksehir Belediyesi Spor Mersin.

Le club turc, en difficulté en championnat (3 victoires pour 7 défaites), cherchait à renforcer sa rotation intérieure. Le Français retrouve ainsi un pays qu’il avait brièvement découvert en 2021 lors d’un passage éphémère à Yalova, avec la volonté d’écrire cette fois une page bien plus positive.

La BCL en prime

Mersin offre au vainqueur de la Leaders Cup en 2020 une double opportunité : du temps de jeu et une visibilité européenne. Engagée en Basketball Champions League, la formation turque pointe à la 2e place du Groupe G (2 victoires, 2 défaites), derrière Malaga (4 victoires) mais devant Karditsas et Oostende. Une situation sportive qui peut permettre au Français de se relancer rapidement, en se mesurant à des équipes de haut niveau.

En championnat, Mersin navigue dans le bas de tableau à la 13e place. L’arrivée d’un pivot expérimenté comme Chassang doit aider l’équipe à stabiliser son jeu intérieur et à apporter une vraie plus-value dans la rotation. Il retrouvera par ailleurs plusieurs visages connus de la Betclic ELITE : Justin Cobbs, Ben Bentil, Gabriel Olaseni ou encore Ronald March.

Des retrouvailles avec un pays qu’il connaît déjà

Le passage en Turquie de Chassang en 2021 avait été bref, marqué par un seul match avec Yalova dans un contexte compliqué. « Ça fait bizarre de se retrouver sans voiture, dans un hôtel en pleine pampa à 15 minutes de la ville, où personne ne parle anglais », nous racontait-il après coup. « C’était compliqué. Là-bas, je suis vite redescendu sur Terre. »

Cette nouvelle aventure apparaît plus stable et mieux construite. Désireux de repartir à l’étranger, il retrouve un environnement compétitif et ambitieux, entre championnat domestique et échéances européennes.

« Jouer 4 en Turquie, ça me convenait »

Ce retour en Turquie marque aussi la volonté du joueur de 31 ans de rester dans un cadre exigeant. Après plusieurs années en France, son envie d’ailleurs se concrétise à nouveau, avec l’objectif d’un rôle solide dans un collectif où il pourra exprimer ses qualités. En BSL, lors de sa brève aventure à Yalova, il avait apprécié le championnat.

« C’était une nouvelle expérience, c’est sûr que ça n’avait aucun rapport avec le jeu que je pratiquais en France. Pour le coup, je rejouais 4 mais en Turquie, je pense que ça me convenait. Là-bas, c’est des vrais poste 4, pas des faux 3-4 comme on voit en France. En soi, le basket turc était très bien. J’ai eu la chance d’affronter le Darussafaka deux fois, le Fenerbahçe, Bursaspor, le Tofas Bursa… Ça reste un bon jeu. »

PROFIL JOUEUR Alexandre CHASSANG Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 31 ans (22/11/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9,3 #75 REB 5 #23 PD 2,7 #51

Une opportunité pour relancer une dynamique

L’international français (12 sélections) arrive dans un club en quête d’élan, mais doté d’un effectif intéressant et déjà en course en BCL. Pour Mersin, son profil – fiable, travailleur, expérimenté – peut s’avérer précieux dans l’optique de remonter au classement et d’exister sur la scène européenne.

Pour le joueur, c’est surtout l’occasion de renouer avec la compétition au plus haut niveau, après plusieurs semaines sur la touche passées entre l’Espagne et à s’entretenir physiquement à Dijon. Une nouvelle étape dans une carrière. Prochain match en championnat pour Mersin le 14 décembre avec la réception d’Esenler Erokspor, le club de Petr Cornelie.