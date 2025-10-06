Alexandre Chassang et Gérone se séparent

Désireux de vivre enfin une vraie expérience à l’étranger, après un passage rocambolesque d’un match avec Yalova (Turquie) en 2021, Alexandre Chassang (2,05 m, 30 ans) continue de courir après son rêve.

Fin d’un contrat de trois semaines

Et malheureusement, ce ne sera pas à Gérone, le club qui l’avait fait venir mi-septembre pour un contrat de trois semaines, avec une option sur le reste de la saison.

Face à un secteur intérieur particulièrement fourni (trois autres pivots dans l’effectif), le club et le joueur, qui a en plus vécu des moments familiaux très difficiles ces derniers jours, ont pris la décision commune de ne pas poursuivre l’aventure ensemble.

Désormais libre de signer où il veut

Déjà aperçu un peu plus tôt dans la présaison sous les couleurs de Manresa, Alexandre Chassang est donc désormais libre de tout contrat. « 7 semaines (en Espagne), 2 équipes, 4 appartements, 6 matchs amicaux (…) : quelle est la suite maintenant ? », se demande-t-il sur Instagram.