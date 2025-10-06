Recherche
Liga Endesa

Alexandre Chassang et Gérone se séparent

En fin de contrat avec Gérone, Alexandre Chassang ne poursuivra pas l'aventure avec le club espagnol, malgré une option portant sur le reste de la saison.
00h00
Qui acceuillera Alexandre Chassang cette saison ?

Crédit photo : Loic Wacziak

Désireux de vivre enfin une vraie expérience à l’étranger, après un passage rocambolesque d’un match avec Yalova (Turquie) en 2021, Alexandre Chassang (2,05 m, 30 ans) continue de courir après son rêve.

Fin d’un contrat de trois semaines 

Et malheureusement, ce ne sera pas à Gérone, le club qui l’avait fait venir mi-septembre pour un contrat de trois semaines, avec une option sur le reste de la saison.

Face à un secteur intérieur particulièrement fourni (trois autres pivots dans l’effectif), le club et le joueur, qui a en plus vécu des moments familiaux très difficiles ces derniers jours, ont pris la décision commune de ne pas poursuivre l’aventure ensemble.

Désormais libre de signer où il veut

Déjà aperçu un peu plus tôt dans la présaison sous les couleurs de Manresa, Alexandre Chassang est donc désormais libre de tout contrat. « 7 semaines (en Espagne), 2 équipes, 4 appartements, 6 matchs amicaux (…) : quelle est la suite maintenant ? », se demande-t-il sur Instagram.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Gérone
Gérone
T-shirt offcourt

lou_grand
Côtoyé sur Limoges, c'est un vrai bon gars. J'espère qu'il trouvera un point de chute rapidement. Sinon, en France, il devrait être contacté car certains secteurs intérieurs me paraissent déjà un peu limite.
