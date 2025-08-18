Recherche
À l’étranger

Alexandre Chassang effectue la présaison avec un club de Liga Endesa et d’EuroCup

Espagne - Désireux de vivre une expérience à l'étranger après son passage au Limoges CSP, Alexandre Chassang effectue la présaison avec Manresa, formation de Liga Endesa et d'EuroCup.
00h00
Résumé
Alexandre Chassang effectue la présaison avec un club de Liga Endesa et d’EuroCup

À 30 ans passés, Alexandre Chassang veut vivre une nouvelle expérience en dehors du championnat de France.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Avec l’envie d’évoluer à l’étranger en 2025-2026, qu’il a connu très sommairement auparavant dans sa carrière, Alexandre Chassang n’a pas encore trouvé d’équipe. En tout cas, pas pour l’entièreté de la prochaine saison. En attendant, selon nos informations, l’ancien intérieur du Limoges CSP effectue la préparation estivale avec le club espagnol de Manresa, formation de Liga Endesa et d’EuroCup.

Convaincre Manresa

« Je sais que je me mets en danger, certains ne le comprendront pas, mais c’est le moment de forcer le destin », expliquait Alexandre Chassang (2,05 m, 30 ans) au Populaire du Centre en juin dernier, au moment d’annoncer son choix de quitter le Limoges CSP. Effectivement, le pivot était bien conscient des risques, puisque à la mi-août, il n’a toujours pas de contrat signé pour la saison 2025-2026.

Mais après deux dernières saisons au Limoges CSP (9 points et 5 rebonds de moyenne en 2024-2025) et une carrière quasi-exclusivement jouée en LNB (un seul match disputé à l’étranger avec Yalova en Turquie en 2021-2022), le natif des Hauts-de-Seine avait envie de prendre le risque. La perspective de disputer la pré-saison avec Manresa revêt déjà un beau challenge pour l’ancien Burgien et Dijonnais.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Alexandre Chassang.jpg
Alexandre CHASSANG
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 30 ans (22/11/1994)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
9,3
#75
REB
5
#23
PD
2,7
#51

Retrouvailles avec Hugo Benitez

Présent régulièrement dans les Coupes d’Europe ces dernières années, Manresa est l’une des équipes les plus en vues de Liga Endesa ces dernières saisons, se qualifiant souvent pour les playoffs. Certains joueurs français s’y sont d’ailleurs bien développés, comme les internationaux Sylvain Francisco et Bodian Massa, qui ont également connu leur première expérience professionnel à l’étranger dans la ville catalane.

Là-bas, Alexandre Chassang ne sera d’ailleurs pas en totale terre inconnue puisque qu’un ancien partenaire du temps de la JL Bourg, Hugo Benitez, a repris le flambeau tricolore à Manresa cet été.

