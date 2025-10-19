Recherche
NBA

Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !

NBA - A deux jours de la reprise de la saison, les New York Knicks ont procédé à leurs ultimes mouvements d’effectif, dans lequel trois Français se fraient une place.
00h00
Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !

Guerschon Yabusele est l’un des trois Français de l’effectif de New York pour le début de la saison 2025-2026 de NBA.

Crédit photo : Vincent Carchietta-Imagn Images

Alors que la saison régulière de NBA reprend ses droits ce mardi 21 octobre, en commençant par la remise des bagues de champion 2025 aux joueurs d’Oklahoma City, sous les yeux de Houston et Kevin Durant, les derniers ajustements ont eu lieu chez les Knicks, annoncés comme des favoris à l’Est. Trois ultimes joueurs viennent d’être coupés par Mike Brown et son staff, pour dessiner l’effectif qui débutera la saison régulière à la maison contre Cleveland.

Ainsi, Alex Len, Garrison Matthews et Matt Ryan ne verront pas le coup d’envoi de la saison ; contrairement aux trois Français qui passent le cut de la présaison. Signature majeure du mercato estival, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a fort logiquement sa place dans l’équipe, où il devrait avoir un rôle très important en sortie de banc aux côtés de Jordan Clarkson.

C’est également le cas Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans), titulaire notamment lors du premier Abou Dabi Game face à Philadelphie. Le Franco-ivoirien était pourtant annoncé dans des rumeurs de trade, mais son avenir – en tout cas à court terme –  s’écrira au Madison Square Garden.

Rédaction

Enfin, drafté en 51e position de la Draft cet été, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a montré ses qualités athlétiques et techniques dès le début de la Summer League jusqu’à la présaison ces derniers jours, qu’il a terminée dans le cinq majeur. L’ancien de Charenton, Poitiers, Paris et Cholet aura certainement un rôle limité cette saison avec les Knicks, mais ce poste 3/4 devrait poursuivre son développement en faisant des allers-retours en G-League avec Westchester, pour confirmer les flashs de l’été dans la lignée de sa belle saison dans les Mauges.

