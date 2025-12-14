Recherche
La Boulangère Wonderligue

« À Villeneuve-d’Ascq, on a des ambitions » : Maxime Bézin demande « le respect » avant de recevoir Basket Landes

LBWL – Potentiel co-leader du championnat en cas de succès face à Basket Landes, l’entraîneur de Villeneuve-d’Ascq Maxime Bezin a tenu à rétablir le statut de son équipe, qui n’avance “pas cachée” comme il le lit et l’entend.
|
00h00
Résumé
Écouter
« À Villeneuve-d’Ascq, on a des ambitions » : Maxime Bézin demande « le respect » avant de recevoir Basket Landes

Maxime Bézin déplore une mésestimation de son équipe de Villeneuve-d’Ascq.

Crédit photo : FIBA

« Faites le tour des sites, des articles postés par la Ligue et vous lirez que l’ESBVA-LM est une équipe de milieu de tableau. Ce n’est pas correct. » Alors que Villeneuve-d’Ascq reçoit le leader de Boulangère Wonderligue Basket Landes ce dimanche, le technicien nordiste Maxime Bézin a tenu à remettre au clair le statut de son équipe au sein du championnat, chez nos confrères de La Voix du Nord

Sous-estimée selon lui, l’ancien coach de Denain et Lille « demande juste le respect qui est dû à son équipe qui pourrait partager la première place du championnat avec Basket Landes en cas de succès face à l’invitée du jour ». Les faits donnent plutôt raison à Maxime Bézin. En effet, ses joueuses restent sur six succès en huit matchs, mais pointent à la cinquième place à cause d’un match en retard à jouer face au Toulouse Métropole Basket, lanterne rouge de LBWL. « Sans lui manquer de respect, c’est un match que nous pouvons gagner », avance-t-il, bien que la date de ce duel ne soit pas encore fixée au moment d’écrire ces lignes.

« On n’est pas cachés, on est bien là »

En attendant, face à Mont-de-Marsan ce dimanche 14 décembre (15h15), ses joueuses pourraient frapper un grand coup. Elles qui « travaillent dur et méritent un peu plus de considération » à ses yeux, pourraient déloger les Flammes Carolo du podium, avant de les affronter la semaine prochaine.

Plus que de la considération, le coach Bézin demande à ce que leurs objectifs élevés soient acceptés. « On n’est pas cachés, on est bien là. Ce serait bien qu’on le remarque. À Villeneuve-d’Ascq, on a des ambitions. On n’a pas l’intention de se cacher.«  Le club pourrait d’autant plus se montrer en enregistrant une troisième victoire consécutive, toutes compétitions confondues.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

