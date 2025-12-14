« À Villeneuve-d’Ascq, on a des ambitions » : Maxime Bézin demande « le respect » avant de recevoir Basket Landes

« Faites le tour des sites, des articles postés par la Ligue et vous lirez que l’ESBVA-LM est une équipe de milieu de tableau. Ce n’est pas correct. » Alors que Villeneuve-d’Ascq reçoit le leader de Boulangère Wonderligue Basket Landes ce dimanche, le technicien nordiste Maxime Bézin a tenu à remettre au clair le statut de son équipe au sein du championnat, chez nos confrères de La Voix du Nord.

Sous-estimée selon lui, l’ancien coach de Denain et Lille « demande juste le respect qui est dû à son équipe qui pourrait partager la première place du championnat avec Basket Landes en cas de succès face à l’invitée du jour ». Les faits donnent plutôt raison à Maxime Bézin. En effet, ses joueuses restent sur six succès en huit matchs, mais pointent à la cinquième place à cause d’un match en retard à jouer face au Toulouse Métropole Basket, lanterne rouge de LBWL. « Sans lui manquer de respect, c’est un match que nous pouvons gagner », avance-t-il, bien que la date de ce duel ne soit pas encore fixée au moment d’écrire ces lignes.

« On n’est pas cachés, on est bien là »

En attendant, face à Mont-de-Marsan ce dimanche 14 décembre (15h15), ses joueuses pourraient frapper un grand coup. Elles qui « travaillent dur et méritent un peu plus de considération » à ses yeux, pourraient déloger les Flammes Carolo du podium, avant de les affronter la semaine prochaine.

Plus que de la considération, le coach Bézin demande à ce que leurs objectifs élevés soient acceptés. « On n’est pas cachés, on est bien là. Ce serait bien qu’on le remarque. À Villeneuve-d’Ascq, on a des ambitions. On n’a pas l’intention de se cacher.« Le club pourrait d’autant plus se montrer en enregistrant une troisième victoire consécutive, toutes compétitions confondues.