EuroCup

Liga Endesa - Touché aux ischios-jambiers, Hugo Benitez ne pourra pas affronter Barcelone ce dimanche, et manquera vraisemblablement plus de matchs. Puisque l'autre meneur de Manresa, Dani Perez, est également blessé, le club catalan a fait venir un combo-guard américain, Eli Brooks.
00h00
Résumé
Écouter
Hugo Benitez blessé, Manresa fait venir un remplaçant

Manresa n’a pas précisé de durée d’indisponibilité pour Hugo Benitez, mais le meneur français est à l’infirmerie

Crédit photo : acb Photo / David Grau

Une blessure ne tombe jamais à point nommé, mais encore moins à l’approche d’un match qui était certainement coché dans le calendrier depuis bien longtemps : la réception du FC Barcelone, dans le derby catalan, le club qui le faisait rêver quand il était petit.

Malheureusement, Hugo Benitez ne sera certainement pas en tenue ce dimanche soir. Ni pour les prochains matchs. Le meneur du BAXI Manresa s’est blessé aux ischios-jambiers et a rejoint l’infirmerie.

Une blessure musculaire, contractée mercredi contre Ljubljana, que l’entraîneur Diego Ocampo a attribué à l’enchaînement des matchs. Au retour de son séjour avec les Bleus, où il est certes resté en civil en Finlande, l’international français a enchaîné 23 minutes contre Hambourg puis son record de la saison à peine 37 heures plus tard, avec 28 minutes à Badalone, un jour où l’autre meneur Dani Perez était également sur le flanc.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Hugo Benitez.jpg
Hugo BENITEZ
Poste(s): Meneur
Taille: 192 cm
Âge: 24 ans (20/01/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
13
#26
REB
2,7
#109
PD
5,7
#3

Deux pépins coup sur coup qui ont conduit Manresa à prospecter sur le marché des transferts et à débaucher Eli Brooks de Trier, l’équipe surprise de Bundesliga, leader provisoire de BBL (8v-2d). Après une saison correcte à Oldenburg l’an dernier, l’Américain était la révélation du championnat (16,2 points à 45% et 5 passes décisives). Embauché jusqu’à la fin de la saison, il représentera une concurrence supplémentaire pour Hugo Benitez lorsque l’ancien bressan sera de nouveau apte.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
EuroCup
EuroCup
Suivre

