Hugo Benitez blessé, Manresa fait venir un remplaçant

Une blessure ne tombe jamais à point nommé, mais encore moins à l’approche d’un match qui était certainement coché dans le calendrier depuis bien longtemps : la réception du FC Barcelone, dans le derby catalan, le club qui le faisait rêver quand il était petit.

Malheureusement, Hugo Benitez ne sera certainement pas en tenue ce dimanche soir. Ni pour les prochains matchs. Le meneur du BAXI Manresa s’est blessé aux ischios-jambiers et a rejoint l’infirmerie.

🚑 Lesió d’Hugo Benítez

⏩️ El base francès del BAXI Manresa es va fer en el partit d’ahir una lesió al bíceps femoral. La seva evolució marcarà el retorn a la pista. pic.twitter.com/Qejl4hRETF — BAXI Manresa (@BasquetManresa) December 11, 2025

Une blessure musculaire, contractée mercredi contre Ljubljana, que l’entraîneur Diego Ocampo a attribué à l’enchaînement des matchs. Au retour de son séjour avec les Bleus, où il est certes resté en civil en Finlande, l’international français a enchaîné 23 minutes contre Hambourg puis son record de la saison à peine 37 heures plus tard, avec 28 minutes à Badalone, un jour où l’autre meneur Dani Perez était également sur le flanc.

PROFIL JOUEUR Hugo BENITEZ Poste(s): Meneur Taille: 192 cm Âge: 24 ans (20/01/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 13 #26 REB 2,7 #109 PD 5,7 #3

Deux pépins coup sur coup qui ont conduit Manresa à prospecter sur le marché des transferts et à débaucher Eli Brooks de Trier, l’équipe surprise de Bundesliga, leader provisoire de BBL (8v-2d). Après une saison correcte à Oldenburg l’an dernier, l’Américain était la révélation du championnat (16,2 points à 45% et 5 passes décisives). Embauché jusqu’à la fin de la saison, il représentera une concurrence supplémentaire pour Hugo Benitez lorsque l’ancien bressan sera de nouveau apte.