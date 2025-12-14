Grave blessure redoutée pour Vafessa Fofana au BCM Gravelines-Dunkerque

On a déjà vu tant de fois ces images qu’on craint malheureusement de savoir déjà quel sera le verdict des examens… En voulant démarrer un sprint, Vafessa Fofana s’est écroulé tout seul à la 14e minute du match contre la JL Bourg (75-84), fauché au niveau de la jambe droite.

Une scène malheureusement typique d’une blessure au tendon d’Achille, souvent particulièrement sérieuse dans ces cas-là. D’autant plus que Fofana a ensuite directement fait signe à son banc que c’était terminé…

Le BCM n’avait pas besoin de ça…

Ce qui représenterait un nouveau coup dur pour le BCM Gravelines-Dunkerque qui n’avait pas besoin de perdre son capitaine, et surtout l’un de ses meilleurs éléments (10,4 points à 46%, 3,8 rebonds et 2,5 passes décisives), au cœur d’une saison galère.

PROFIL JOUEUR Vafessa FOFANA Poste(s): Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 33 ans (12/06/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,4 #60 REB 3,8 #52 PD 2,5 #56

Après le match, dont il a pu disputer 12 minutes (2 points et 2 rebonds), l’ancien ailier de Cholet Basket est apparu en béquilles, incapable de poser le pied droit par terre. Un bandage lui avait déjà été apposé.

Sur ses réseaux sociaux, le BCM s’est fendu « d’une énorme pensée » pour Fofana et a promis de donner de ses nouvelles très vite…