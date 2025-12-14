Recherche
Betclic ELITE

Grave blessure redoutée pour Vafessa Fofana au BCM Gravelines-Dunkerque

Le capitaine gravelinois Vafessa Fofana s'est blessé tout seul lors de la première mi-temps du match de Betclic ÉLITE contre la JL Bourg ce dimanche. Comme souvent dans ces cas-là, une blessure au tendon d'Achille est redoutée.
|
00h00
À terre, Vafessa Fofana fait signe à son banc que c’est terminé

Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque

On a déjà vu tant de fois ces images qu’on craint malheureusement de savoir déjà quel sera le verdict des examens… En voulant démarrer un sprint, Vafessa Fofana s’est écroulé tout seul à la 14e minute du match contre la JL Bourg (75-84), fauché au niveau de la jambe droite.

Une scène malheureusement typique d’une blessure au tendon d’Achille, souvent particulièrement sérieuse dans ces cas-là. D’autant plus que Fofana a ensuite directement fait signe à son banc que c’était terminé…

Le BCM n’avait pas besoin de ça…

Ce qui représenterait un nouveau coup dur pour le BCM Gravelines-Dunkerque qui n’avait pas besoin de perdre son capitaine, et surtout l’un de ses meilleurs éléments (10,4 points à 46%, 3,8 rebonds et 2,5 passes décisives), au cœur d’une saison galère.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Vafessa Fofana.jpg
Vafessa FOFANA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 200 cm
Âge: 33 ans (12/06/1992)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,4
#60
REB
3,8
#52
PD
2,5
#56

Après le match, dont il a pu disputer 12 minutes (2 points et 2 rebonds), l’ancien ailier de Cholet Basket est apparu en béquilles, incapable de poser le pied droit par terre. Un bandage lui avait déjà été apposé.

Sur ses réseaux sociaux, le BCM s’est fendu « d’une énorme pensée » pour Fofana et a promis de donner de ses nouvelles très vite…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

