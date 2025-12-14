Recherche
NBA

Encore un carton pour Killian Hayes en G-League

G-League - Déjà auteur d'un double-double deux jours plus tôt, Killian Hayes continue de faire forte impression sous la tunique du Cleveland Charge en G-League. L'ancien choletais a encore une fois atteint les 30 points dans la ligue de développement, lors de la nouvelle large victoire des joueurs de l'Ohio face au Sioux Falls Skyforce (141-111).
00h00
Encore un carton pour Killian Hayes en G-League

Killian Hayes enchaîne un nouveau double-double en G-League, avec notamment 30 points au compteur.

Crédit photo : Cleveland Charge

Les semaines se suivent et commencent à se ressembler pour Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) en G-League. Déjà auteur de 26 points et 11 passes deux jours plus tôt, l’ancien arrière des Detroit Pistons a remis le couvert face au Sioux Falls Skyforce, lors du large succès de son équipe du Cleveland Charge (141-111).

Killian HAYES
Killian HAYES
30
PTS
4
REB
10
PDE
Logo G League
CLE
141 111
SKY

Encore une fois meilleur marqueur de la rencontre, Hayes signe 30 points à 10/24 aux tirs. Il reste toujours une faille apparente à 3-points, qu’il essaie visiblement de corriger avec un gros volume tenté (5/14). Si son appétit aux tirs est toujours prononcé, l’arrière français ne se montre pas individualiste pour autant, et semble même progresser dans la lecture du jeu.

Hayes termine en pour la troisième fois consécutive en double-double avec 10 passes décisives, montrant son attention vers le collectif (notamment Chris Livingston et Norchad Omier qui bénéficient d’une grande partie de ses offrandes) dans une ligue de développement très personnel par nature, où chacun tente de réaliser des éclats.

Semaine après semaine, les moyennes de Killian Hayes en G-League sont toujours aussi intéressantes. Après dix matchs disputés, le Français tourne à 22,1 points à 46% aux tirs, 3 rebonds et 6,8 passes décisives en 27 minutes par match. Mais cela n’a pour l’heure aucune incidence sur son sort en NBA.

Malgré la passerelle entre le Charge et les Cleveland Cavaliers, Killian Hayes n’a pour l’heure pas été appelé dans la Grande Ligue cette année ; lui qui veut « voir la lumière au bout du tunnel » pour sa deuxième saison en G-League.

