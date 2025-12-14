Encore un carton pour Killian Hayes en G-League

Les semaines se suivent et commencent à se ressembler pour Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) en G-League. Déjà auteur de 26 points et 11 passes deux jours plus tôt, l’ancien arrière des Detroit Pistons a remis le couvert face au Sioux Falls Skyforce, lors du large succès de son équipe du Cleveland Charge (141-111).

Encore une fois meilleur marqueur de la rencontre, Hayes signe 30 points à 10/24 aux tirs. Il reste toujours une faille apparente à 3-points, qu’il essaie visiblement de corriger avec un gros volume tenté (5/14). Si son appétit aux tirs est toujours prononcé, l’arrière français ne se montre pas individualiste pour autant, et semble même progresser dans la lecture du jeu.

Hayes termine en pour la troisième fois consécutive en double-double avec 10 passes décisives, montrant son attention vers le collectif (notamment Chris Livingston et Norchad Omier qui bénéficient d’une grande partie de ses offrandes) dans une ligue de développement très personnel par nature, où chacun tente de réaliser des éclats.

Semaine après semaine, les moyennes de Killian Hayes en G-League sont toujours aussi intéressantes. Après dix matchs disputés, le Français tourne à 22,1 points à 46% aux tirs, 3 rebonds et 6,8 passes décisives en 27 minutes par match. Mais cela n’a pour l’heure aucune incidence sur son sort en NBA.

Malgré la passerelle entre le Charge et les Cleveland Cavaliers, Killian Hayes n’a pour l’heure pas été appelé dans la Grande Ligue cette année ; lui qui veut « voir la lumière au bout du tunnel » pour sa deuxième saison en G-League.