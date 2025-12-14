Recherche
Betclic ELITE

Oscar Wembanyama a joué son premier match en pro !

Betclic ÉLITE - Alors qu'il est en pleine montée en puissance avec les Espoirs de la SIG Strasbourg, Oscar Wembanyama a disputé ses premières minutes en professionnel ce dimanche à Monaco. Le jeune frère de Wemby a même marqué son premier point.
|
00h00
Résumé
Écouter
Oscar Wembanyama a joué son premier match en pro !

Première apparition en pro pour Oscar Wembanyama, et premier point, ce 14 décembre 2024

Crédit photo : Miko Missana

Alors que la trajectoire de la carrière d’Oscar Wembanyama a pris une courbe plus exponentielle ces dernières semaines, le jeune joueur de la SIG Strasbourg a validé une nouvelle étape ce week-end.

LIRE AUSSI

Pas vraiment de grosse performance en Espoirs cette fois, même si sa production est restée très correcte (12 points à 5/9, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 27 minutes), mais sa toute première apparition sur la scène professionnelle.

7 minutes en deuxième mi-temps à Monaco

Un peu plus de cinq ans après avoir pris sa première licence, à Nanterre, l’ancien handballeur a découvert la Betclic ÉLITE ce dimanche.. Le petit frère de Victor Wembanyama, qualifié pour la finale de la NBA Cup la nuit dernière, a été lancé dans le grand bain par Janis Gailitis à Monaco.

Une tentative de contre d’Oscar Wembanyama sur Daniel Theis (photo : Miko Missana)

Alors que la SIG perdait pied sur le Rocher (60-41 à la 24e minute), plombée par le niveau douteux de certains cadres et l’absence de Nelly Joseph, blessé à la cheville, le technicien letton a misé sur ses Espoirs quand il n’avait plus rien à perdre. Ainsi, Oscar Wembanyama eut droit à un premier passage de 2 minutes et 58 secondes au cœur du troisième quart-temps.

Du temps de jeu aussi pour Jahel Trefle…

Puis, face à « la meilleure équipe d’Europe », dixit Sarunas Jasikevicius, il a fini le match sur le parquet, jouant les 4 dernières minutes et 20 secondes d’une rencontre (88-74).

LIRE AUSSI

Il faut dire, aussi, que Janis Gailitis n’avait plus trop le choix, avec seulement six joueurs autorisés à jouer dans le money-time. Entre la blessure de Joseph, un joueur disqualifié (Gabe Brown) et trois éliminés pour cinq fautes (Ben GreggWilliam Pfister et Jean-Baptiste Maille), l’ancien entraîneur du VEF Riga n’avait plus le luxe de pianoter sur son effectif. Et dans un money-time perdu d’avance, autant donner du temps de jeu aux jeunes, Jahel Trefle et Oscar Wembanyama.

Un premier point pour Wembanyama 

Comme son coéquipier chez les Espoirs, particulièrement impactant lors de ses 11 minutes (2 points et 4 rebonds), l’ancien cadet de l’ASVEL a offert l’une des rares éclaircies d’une deuxième mi-temps en allant chercher son premier point chez les professionnels. Mini-Wemby a ainsi attaqué la ligne de fond en débordant Terry Tarpey pour tenter un lay-up acrobatique, conclu sur la ligne de réparation grâce à la faute de Jaron Blossomgame.

Oscar WEMBANYAMA
Oscar WEMBANYAMA
1
PTS
1
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
ASM
88 74
SIG

En 7 minutes et 18 secondes sur les lattes de Gaston-Médecin, Oscar Wembanyama a même coché toutes les cases de la feuille de statistiques en délivrant une belle passe décisive dans la course pour Fousseyni Traoré puis en allant capter un rebond en haute altitude entre Kevarrius Hayes et Terry Tarpey après un lancer raté de Juhann Begarin.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

