Espoirs ELITE

Oscar Wembanyama continue sa montée en puissance : un nouveau record personnel et le tir de la gagne !

Alors qu'il a déjà joué plus de matchs en Espoirs cette saison, qu'au cours des deux dernières réunies, Oscar Wembanyama a confirmé son coup d'éclat de Chalon. Le jeune frère de Victor Wembanyama a de nouveau battu son record offensif et s'est surtout fendu du tir de la gagne contre l'ASVEL samedi (81-79).
|
00h00
Oscar Wembanyama fait de plus en plus parler de lui avec les Espoirs de la SIG Strasbourg

Crédit photo : Philippe Gigon / SIG Strasbourg

Si Oscar Wembanyama était resté sous les radars jusque-là, loin de la frénésie entourant son frère aîné Victor, le dernier des Wembanyama va difficilement pouvoir continuer à passer inaperçu en empilant de telles performances.

Forcément plus observé que les autres au sein du championnat U21, en raison de son nom de famille, le jeune espoir de la SIG Strasbourg semble en pleine prise de confiance au sein de l’effectif de Patrice Koenig.

Un deuxième record offensif en deux matchs

Auteur de son record en Espoirs juste avant la trêve, avec 16 points à Chalon-sur-Saône, Oscar Wembanyama (18 ans) a prouvé que sa sortie bourguignonne n’était pas un accident… en faisant encore mieux !

LIRE AUSSI

Face à l’ASVEL, son ancien club (2022/24), avec qui il avait surtout évolué en cadets (deux apparitions en U21 en décembre 2023), le Francilien (natif, lui, de Versailles, et non du Chesnay) s’est régalé au Rhénus samedi en lever de rideau du match professionnel, où il figurait encore sur le banc de la SIG, lui qui ne compte aucune entrée en jeu en Betclic ÉLITE.

Oscar Wembanyama affrontait l’ASVEL, son ancien club (photo : Lilian Bordron)

Le 3-points de la victoire à 30 secondes du buzzer final

Ainsi, Oscar Wembanyama a été extrêmement complet avec 18 points à 7/11, 5 rebonds, 1 passe décisive, 3 interceptions et 1 contre pour 20 d’évaluation en 31 minutes.

Oscar WEMBANYAMA
Oscar WEMBANYAMA
18
PTS
5
REB
1
PDE
Logo Espoirs ELITE
STR
81 79
ASV

Un record offensif, mais pas à l’évaluation (25 au Colisée), qui s’accompagne surtout d’un fait beaucoup plus marquant : l’ancien handballeur, venu au basket sur le tard (en 2020), a eu le sang-froid de planter le tir de la gagne, depuis le corner droit, suite à un excellent décalage de Samuel Fontanelle (7 passes décisives).

La preuve des progrès sur son shoot longue distance, lui qui en est à 4/6 derrière la ligne majorée sur ses deux dernières sorties, contre 3/12 lors des huit premières de la saison ?

De quoi venir, aussi, parachever une formidable remontée des jeunes alsaciens, menés 69-77 à trois minutes de la fin et qui ont renversé le match avec un 12-2 dans le money-time, afin de rester en embuscade juste derrière le podiym.

Sa première vraie série de matchs en Espoirs

Bloqué l’an dernier à seulement cinq rencontres en Espoirs, sur la touche lors de tout le premier semestre 2025 en raison de problèmes médicaux, Oscar Wembanyama vit actuellement sa première vraie série de matchs à ce niveau. Intégré aux entraînements de Janis Gailitis, il a enchaîné les dix premières rencontres U21 et monte en puissance (9,8 points à 54%, 4,2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions de moyenne).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Oscar Wembanyama.jpg
Oscar WEMBANYAMA
Poste(s): Ailier
Taille: 203 cm
Âge: 18 ans (18/03/2007)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE
PTS
9,8
#68
REB
4,2
#68
PD
3
#40

À lui maintenant de trouver de la régularité pour réellement s’imposer comme un joueur phare du championnat Espoirs.

Les dix premiers matchs de la saison d’Oscar Wembanyama
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
ASVEL
ASVEL
Suivre

