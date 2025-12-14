Kamel Ammour (Aix-Maurienne) bat son record en LNB lors d’un match bascule

En quittant le Palais des Sports Jean-Fourré vendredi soir, Kamel Ammour a emmené un joli souvenir avec lui : la feuille de statistiques, preuve matérielle de sa première sortie au-dessus des 20 points en LNB.

Auparavant resté scotché à plusieurs reprises à 19 unités, dont une fois cette saison contre Denain, le Picard a battu son record en ÉLITE 2 lors du déplacement à Évreux vendredi. Intenable en deuxième mi-temps, il a terminé avec 25 points à 8/13, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 30 minutes. Et un autre record égalé, celui de sa meilleure évaluation en LNB : 25.

Il faut dire que Kamel Ammour avait peut-être une motivation toute particulière : la semaine précédente, le capitaine d’Aix-Maurienne avait vécu la défaite crève-cœur des siens, sur un buzzer beater improbable de Robert Ford III, depuis Madagascar, devant LNB TV, retenu par la Coupe d’Afrique de 3×3 d’où il est revenu avec la plus mauvaise place, défait par le Rwanda lors de la petite finale.

Sa meilleure saison à 34 ans

Et puis, l’enjeu de la rencontre était énorme, face à un concurrent direct pour le maintien. En cas de défaite, AMSB (finalement victorieux 81-77) aurait basculé dans la zone rouge. « On sait que notre saison allait se jouer un peu sur le mois de décembre », a indiqué l’ailier savoyard en conférence de presse. « On a perdu difficilement la semaine dernière mais on valide cette deuxième étape. On a changé l’attitude après la pause. En première période (33-43), ce n’était pas nous mais on a lâché les chevaux au retour des vestiaires, avec beaucoup plus d’agressivité. On ne pouvait pas rester dans cette situation. »

Débarqué sur le tard en LNB (à 30 ans, avec Saint-Chamond), Kamel Ammour vit sa meilleure saison en carrière à 34 ans (12,8 points à 47%, 4,5 rebonds et 1,8 passe décisive). Mais il n’a pas pour autant battu son record en professionnel, lui qui était monté jusqu’à 27 points à trois reprises en NM1 en 2017/18 avec Andrézieux-Bouthéon.