NBA

Quatre Français en finale de NBA Cup !

NBA – Au terme d’un samedi soir consacré aux demi-finales de la Cup en NBA, l’identité des deux finalistes du tournoi est désormais connue. San Antonio et New York se disputeront le premier trophée de la saison mardi 16 décembre, avec en leur sein quatre tricolores.
00h00
Au moins un Français sera titré mardi 16 décembre, après seulement deux mois de compétition. La NBA Cup, tournoi intégré à la saison régulière dans le but de booster l’intérêt des franchises et des fans en plein “creux hivernal” a révélé ce samedi soir l’identité de ses deux finalistes, au terme de demi-finales animées.

L’ultime choc opposera San Antonio à New York sur le parquet de Las Vegas, où quatre Français pourraient faire leur apparition.

 

Victor Wembanyama frustre le Thunder en sortie de banc

Sans contestation possible celui dont l’implication sera la plus cruciale, Victor Wembanyama a effectué son retour au terrain samedi soir face à Oklahoma City en demi-finale, lui qui soignait une blessure au mollet depuis près d’un mois. S’il n’a joué qu’une vingtaine de minutes en sortie de banc, du jamais vu depuis trois ans, “Wemby” a pesé dans la décision dès son retour, infligeant au Thunder sa première défaite depuis le 6 novembre.

LIRE AUSSI

Rien ne semblait pouvoir résister au champion en titre d’OKC, qui restait sur 24 victoires en 25 matchs de saison régulière. Et pourtant, OKC a failli face aux Texans d’un très grand Victor Wembanyama, qui sortait du banc pour la première fois depuis… la saison 2021-2022 à l’ASVEL.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
22
PTS
9
REB
2
PDE
Logo NBA
OKC
109 111
SAS

Le Français termine avec 22 points à 6/11 aux tirs (et 9/12 aux lancers), 9 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 2 contres en 21 minutes, avec un impact indéniable sur le jeu des Spurs. Déjà à +20 de plus/minus à la mi-temps après seulement sept minutes jouées, l’intérieur signe un +21 au buzzer, le meilleur de la rencontre.

Dans le camp d’en face, Ousmane Dieng n’a pas pris part à la rencontre, que Shai Gilgeous-Alexander boucle tout de même avec 29 points, 4 rebonds et 5 passes décisives. Une journée de travail ordinaire pour le dernier MVP des Finales, qui veut « grandir dans la défaite » comme il l’a indiqué en conférence d’après-match.

New York et ses trois Français sortent de l’Est 

San Antonio et Victor Wembanyama retrouveront en finale l’équipe qui a tiré son épingle du jeu dans la conférence Est : les New York Knicks. Ces derniers ont dominé le Orlando Magic (120-132) avec un duo Jalen Brunson (40 points et 8 passes) – Karl-Anthony Towns (29 points à 9/11 aux tirs, 8 rebonds) des grands soirs.

Guerschon YABUSELE
Guerschon YABUSELE
0
PTS
2
REB
0
PDE
Logo NBA
ORL
120 132
NYK

Si Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet n’ont pas effleuré le parquet samedi soir, Guerschon Yabusele a lui pris part à la fête en sortie de banc. Le dernier capitaine de l’équipe de France a joué quatre minutes, pour 2 rebonds. Les trois tricolores new-yorkais tenteront d’apporter mardi leur pierre à l’édifice du potentiel premier titre de la franchise depuis plus de 50 ans, qui se fait attendre par les fans.

Comme pour Dieng au Thunder, un autre Français sort aux portes de la finale avec le Magic. Noah Penda et ses coéquipiers vont retrouver le train-train quotidien de la saison régulière, après que l’ancien Manceau n’a pas disputé la confrontation face aux Knicks. Les 25 points de l’Italo-Américain Paolo Banchero n’ont pas suffi pour jouer un mauvais tour aux joueurs de Mike Brown, dont les préceptes commencent à infuser sur ses joueurs.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
tony9
Enfin 3 en place VIP pour voir Wemby
thorir
Et si les SPURS ne décident pas de le laisser au repos haha. Bon j'suis taquin mais ils en seraient presque capables
bouma
La meilleure chose pour Yabusele, serait d'être tradé . Il va finir par se retrouver dans la même situation que l'était Fournier chez les Knicks : très petit temps de jeu , puis,plus de temps de jeu du tout.
