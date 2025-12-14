Quatre Français en finale de NBA Cup !

Au moins un Français sera titré mardi 16 décembre, après seulement deux mois de compétition. La NBA Cup, tournoi intégré à la saison régulière dans le but de booster l’intérêt des franchises et des fans en plein “creux hivernal” a révélé ce samedi soir l’identité de ses deux finalistes, au terme de demi-finales animées.

L’ultime choc opposera San Antonio à New York sur le parquet de Las Vegas, où quatre Français pourraient faire leur apparition.

And then there were two… SPURS. KNICKS. FOR THE CUP.@emirates NBA Cup Championship: Tuesday (12/16) at 8:30pm/et on Prime! 🏆 pic.twitter.com/QhMexeO7OO — NBA (@NBA) December 14, 2025

Victor Wembanyama frustre le Thunder en sortie de banc

Sans contestation possible celui dont l’implication sera la plus cruciale, Victor Wembanyama a effectué son retour au terrain samedi soir face à Oklahoma City en demi-finale, lui qui soignait une blessure au mollet depuis près d’un mois. S’il n’a joué qu’une vingtaine de minutes en sortie de banc, du jamais vu depuis trois ans, “Wemby” a pesé dans la décision dès son retour, infligeant au Thunder sa première défaite depuis le 6 novembre.

VICTOR WEMBANYAMA TONIGHT • 21 PTS, 9 REB, 2 BLKS, 6/11 FG, 21 MIN pic.twitter.com/o3quFg01BX — Bala (@BalaPattySZN) December 14, 2025

Rien ne semblait pouvoir résister au champion en titre d’OKC, qui restait sur 24 victoires en 25 matchs de saison régulière. Et pourtant, OKC a failli face aux Texans d’un très grand Victor Wembanyama, qui sortait du banc pour la première fois depuis… la saison 2021-2022 à l’ASVEL.

Le Français termine avec 22 points à 6/11 aux tirs (et 9/12 aux lancers), 9 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 2 contres en 21 minutes, avec un impact indéniable sur le jeu des Spurs. Déjà à +20 de plus/minus à la mi-temps après seulement sept minutes jouées, l’intérieur signe un +21 au buzzer, le meilleur de la rencontre.

WEMBY SWAT.

WEMBY FADEAWAY. HE WANTS THAT EMIRATES NBA CUP CHAMPIONSHIP BERTH! Spurs lead in the 4Q… tap to watch: https://t.co/JSdNcvoFri pic.twitter.com/KJxkVH59Ex — NBA (@NBA) December 14, 2025

Dans le camp d’en face, Ousmane Dieng n’a pas pris part à la rencontre, que Shai Gilgeous-Alexander boucle tout de même avec 29 points, 4 rebonds et 5 passes décisives. Une journée de travail ordinaire pour le dernier MVP des Finales, qui veut « grandir dans la défaite » comme il l’a indiqué en conférence d’après-match.

New York et ses trois Français sortent de l’Est

San Antonio et Victor Wembanyama retrouveront en finale l’équipe qui a tiré son épingle du jeu dans la conférence Est : les New York Knicks. Ces derniers ont dominé le Orlando Magic (120-132) avec un duo Jalen Brunson (40 points et 8 passes) – Karl-Anthony Towns (29 points à 9/11 aux tirs, 8 rebonds) des grands soirs.

Si Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet n’ont pas effleuré le parquet samedi soir, Guerschon Yabusele a lui pris part à la fête en sortie de banc. Le dernier capitaine de l’équipe de France a joué quatre minutes, pour 2 rebonds. Les trois tricolores new-yorkais tenteront d’apporter mardi leur pierre à l’édifice du potentiel premier titre de la franchise depuis plus de 50 ans, qui se fait attendre par les fans.

Comme pour Dieng au Thunder, un autre Français sort aux portes de la finale avec le Magic. Noah Penda et ses coéquipiers vont retrouver le train-train quotidien de la saison régulière, après que l’ancien Manceau n’a pas disputé la confrontation face aux Knicks. Les 25 points de l’Italo-Américain Paolo Banchero n’ont pas suffi pour jouer un mauvais tour aux joueurs de Mike Brown, dont les préceptes commencent à infuser sur ses joueurs.