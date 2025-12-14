Un grave accident de la route touche les jeunes du club de Calais

Le basket français, particulièrement à Calais, a vécu un véritable drame ce samedi 13 décembre. Les U13 du club de l’ACLPAB Calais ont été victimes d’un grave accident de la circulation vers midi, alors qu’elles se rendaient à Templeuve pour un match de leur catégorie.

Selon les informations récoltées par La Voix du Nord, le minibus qui transportait les U13 féminines calaisiennes s’est déporté et a heurté le terre-plein central, après que le pneu arrière droit du véhicule a explosé. Huit jeunes filles de 11 à 12 ans étaient à l’intérieur, forcément toutes choquées par l’accident.

L’une d’entre elles a par ailleurs été héliportée dans un état critique, au CHU de Lille. L’évolution de son état n’est pas encore connue, alors qu’une autre joueuse pourrait avoir la hanche fracturée. Pour faciliter l’intervention des secours, et face à la gravité de l’événement, Toutes les voies ont été neutralisées dans le sens Dunkerque – Lille pendant près de trois heures. Le match, dont l’intérêt est dérisoire, a évidemment été annulé.

Tous les matchs de Calais logiquement annulés

En plus des familles et des témoins de la scène, tout le club de Calais est resté marqué par l’accident. En ce sens, l’équipe fanion féminine, qui évolue en Nationale 2, a annulé son match face à Douvres ; tout comme les autres matchs qui devaient se jouer à l’ACLAB.

Dans l’attente des nouvelles suite aux examens médicaux des enfants, le club a tenu à remercier la famille du basket « pour les nombreux messages de soutien, les pensées et la bienveillance. Dans ces moments, ces marques d’attention nous rappellent à quel point le sport rassemble et dépasse les couleurs d’un maillot. Le basket, pour nous, est bien plus qu’un sport : c’est une famille ».