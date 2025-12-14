Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Féminines

Un grave accident de la route touche les jeunes du club de Calais

La ville de Calais et ses alentours sont sous le choc, après le grave accident de la route qui a touché l'équipe U13 féminine du club de l'ACLPAB. Une jeune fille a notamment été héliportée dans un état critique, suscitant une vive vague d'émotions dans toute la région et au club. Tous les autres matchs ont logiquement été annulés.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un grave accident de la route touche les jeunes du club de Calais

Les U13 de Calais ont été victimes d’un grave accident de la route, provoquant une vive vague d’émotions au club et dans toute la région.

Crédit photo : ASSOCIATION CALAISIENNE DE LOISIRS POUR L'ACTIVITE BASKET (ACLPAB)

Le basket français, particulièrement à Calais, a vécu un véritable drame ce samedi 13 décembre. Les U13 du club de l’ACLPAB Calais ont été victimes d’un grave accident de la circulation vers midi, alors qu’elles se rendaient à Templeuve pour un match de leur catégorie.

 

Selon les informations récoltées par La Voix du Nord, le minibus qui transportait les U13 féminines calaisiennes s’est déporté et a heurté le terre-plein central, après que le pneu arrière droit du véhicule a explosé. Huit jeunes filles de 11 à 12 ans étaient à l’intérieur, forcément toutes choquées par l’accident.

L’une d’entre elles a par ailleurs été héliportée dans un état critique, au CHU de Lille. L’évolution de son état n’est pas encore connue, alors qu’une autre joueuse pourrait avoir la hanche fracturée. Pour faciliter l’intervention des secours, et face à la gravité de l’événement, Toutes les voies ont été neutralisées dans le sens Dunkerque – Lille pendant près de trois heures. Le match, dont l’intérêt est dérisoire, a évidemment été annulé.

Tous les matchs de Calais logiquement annulés

En plus des familles et des témoins de la scène, tout le club de Calais est resté marqué par l’accident. En ce sens, l’équipe fanion féminine, qui évolue en Nationale 2, a annulé son match face à Douvres ; tout comme les autres matchs qui devaient se jouer à l’ACLAB.

Dans l’attente des nouvelles suite aux examens médicaux des enfants, le club a tenu à remercier la famille du basket « pour les nombreux messages de soutien, les pensées et la bienveillance. Dans ces moments, ces marques d’attention nous rappellent à quel point le sport rassemble et dépasse les couleurs d’un maillot. Le basket, pour nous, est bien plus qu’un sport : c’est une famille ».

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Calais
Calais
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Féminines
00h00Un grave accident de la route touche les jeunes du club de Calais
La Boulangère Wonderligue
00h00« À Villeneuve-d’Ascq, on a des ambitions » : Maxime Bézin demande « le respect » avant de recevoir Basket Landes
NBA
00h00Quatre Français en finale de NBA Cup !
Noah Burrell tape du poing sur la table
ELITE 2
00h00À Quimper, Noah Burrell tire la sonnette d’alarme après un nouveau revers à domicile : « On n’est pas un groupe »
Sylvain Lautié et Nancy ont fait tomber Paris à Gentilly
Betclic ELITE
00h00Sylvain Lautié savoure après la victoire de Nancy contre Paris : « C’est le match d’une équipe qui a pris de la maturité »
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
La Boulangère Wonderligue
00h00Landerneau l’emporte sans trembler à Toulouse, les Flammes Carolo sur le fil contre La Roche
Landers Nolley Nancy
Betclic ELITE
00h00Devant de bout en bout, Nancy fait chuter Paris en championnat pour la première fois depuis deux mois
Betclic ELITE
00h00Grâce à un énorme Gregor Hrovat, Dijon vient à bout de Saint-Quentin lors du match de la peur
Betclic Élite
00h00L’Élan Chalon déroule contre Boulazac et décroche une 5e victoire en 6 matchs
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Quatre Français en finale de NBA Cup !
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour pour la demi-finale de la NBA Cup contre Oklahoma City
Rudy Gobert a dominé la raquette de Golden State
NBA
00h00Rudy Gobert impérial à l’intérieur, Minnesota fait plier Golden State sans Anthony Edwards
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
1 / 0