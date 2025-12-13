Victor Wembanyama de retour pour la demi-finale de la NBA Cup contre Oklahoma City

Cette fois c’est quasiment sûr : après un mois d’absence, Victor Wembanyama est enfin de retour. Le phénomène français des San Antonio Spurs devrait retrouver les parquets ce samedi soir à Las Vegas pour la demi-finale de la NBA Cup face à l’Oklahoma City Thunder. Une excellente nouvelle pour les Spurs, qui vont récupérer leur superstar au moment le plus crucial de la saison.

Absent depuis le 14 novembre en raison d’une élongation au mollet gauche, Wembanyama a été listé comme « probable » par le staff médical après avoir été autorisé à jouer suite à sa séance d’entraînement de vendredi. Le Francilien, qui affiche des moyennes en carrière de 26,2 points, 12,2 rebonds et 4,0 passes cette saison, va enfin pouvoir retrouver la compétition.

San Antonio Spurs' Victor Wembanyama is likely to return for Saturday's NBA Cup semifinals against the Oklahoma City Thunder in Las Vegas, sources tell ESPN. Final clearance will come after today's practice for Wembanyama, who's been sidelined since Nov. 14 due to a calf strain. pic.twitter.com/KcuApywXJb — Shams Charania (@ShamsCharania) December 12, 2025

Un retour en douceur face au meilleur bilan NBA

Mitch Johnson, l’entraîneur des Spurs, a prévenu que son joueur vedette aura un temps de jeu limité pour sa reprise. « Les discussions sont toujours en cours pour déterminer comment on va gérer son retour. Il va être fatigué. Il a ressenti de la fatigue la première fois que je l’ai vu jouer en direct contre les gars de la vidéo. Je m’attends donc à le sortir rapidement et à ce qu’il ne joue pas autant de minutes que d’habitude », a expliqué le coach.

Le défi s’annonce colossal pour Wembanyama et ses coéquipiers. En face, ils affronteront le Thunder, qui affiche un bilan historique de 24 victoires pour 1 défaite en 25 matchs, égalant ainsi le meilleur début de saison de l’histoire NBA. Oklahoma City reste sur 16 victoires consécutives et se présente comme le grand favori de cette NBA Cup.

De son côté, Wembanyama a avoué son impatience de retrouver les parquets lors d’un point presse. « Bien sûr, c’est dur de regarder tout ça depuis mon canapé », a confié le Français. « Si je devais prendre les décisions seul, je serais revenu plus tôt. Mais je pense qu’il est plus raisonnable de les écouter et de suivre leurs conseils, car il n’y avait aucune raison de prendre des risques inconsidérés deux jours après ma blessure. Je n’ai presque jamais ressenti de douleur ni même d’inconfort. Je devais faire confiance au processus. »

Pendant l’absence de leur star, les Spurs ont brillamment tiré leur épingle du jeu avec 9 victoires pour 3 défaites. Cette belle série leur a permis de se qualifier pour les demi-finales de la NBA Cup, où ils retrouveront leur arme principale pour tenter l’exploit face au rouleau compresseur d’Oklahoma City.