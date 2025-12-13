Après 19 mois sans jouer, Soriah Bangura réussit son retour au jeu avec Levallois

Soriah Bangura (1,98 m, 32 ans) est de retour sur les parquets de NM1. Absent de toute compétition officielle depuis le 5 mai 2024, le pivot a signé un retour express ce vendredi 12 décembre lors de la large victoire de Levallois contre Chartres (96-69), dans le cadre de la 15e journée de Nationale 1 masculine.

Un impact immédiat après plus d’un an d’absence

Pour son premier match depuis un an, sept mois et une semaine, Soriah Bangura n’a eu besoin que de 9 minutes de jeu pour cumuler 7 points et 5 rebonds. Une contribution rapide et efficace dans un match largement maîtrisé par le leader de la poule A, qui affichait déjà une nette avance à la pause.

La dernière apparition officielle de l’intérieur remontait aux playoffs de NM1 2024, lors de l’élimination de Quimper face à Rueil. Depuis, le joueur était resté sans club, avant de retrouver une opportunité dans un contexte bien particulier.

Un profil habitué aux piges et à la NM1

Habitué des piges médicales, Soriah Bangura connaît parfaitement les joutes des divisions inférieures du basket français. Passé par plusieurs clubs du Nord (Lille, Orchies, Boulogne-sur-Mer), de Normandie (Évreux, Caen, Denain) mais aussi par Poitiers, Pont-de-Chéruy et Quimper, l’ancien pensionnaire du centre de formation du Mans Sarthe Basket a construit sa carrière entre ELITE 2 et NM1.

Avec le club finistérien, il n’avait disputé que 7 rencontres lors de la saison 2023-2024, pour des moyennes de 5,7 points et 3,4 rebonds. Des statistiques modestes, mais un rôle souvent limité à des missions spécifiques et de courte durée.

Levallois, un effectif en mouvement permanent

L’arrivée de Bangura s’inscrit dans une stratégie déjà bien connue à Levallois. Depuis le début de la saison, le club francilien n’a cessé de renforcer son effectif, multipliant les ajustements en fonction des besoins. Pas moins de 16 joueurs professionnels ont déjà disputé au moins un match de NM1 avec l’équipe dirigée par Sacha Giffa cette saison, sans compter les jeunes et éléments issus de la réserve évoluant en NM3.

Soriah Bangura arrive comme remplaçant médical de Ladji Meite (2,02 m, 25 ans), victime de son deuxième arrêt de la saison. En cinq matchs de NM1 cette saison, ce dernier tournait à 7,2 points, 3 rebonds et 0,6 passe décisive de moyenne.

PROFIL JOUEUR Ladji MEITE Poste(s): Pivot Taille: 202 cm Âge: 25 ans (16/07/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 7,2 #185 REB 3 #162 PD 0,6 #275

Dans une équipe en tête de la poule A (12 victoires et 3 défaites), le rôle de Bangura sera avant tout d’apporter de la densité et de l’expérience à l’intérieur, dans un collectif déjà largement armé pour jouer la montée.