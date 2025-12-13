Allan Dokossi (Paris) en tête du top 10 de la semaine pour son poster-dunk face au Zalgiris Kaunas

« But at number one… » Les habitués des compilations des meilleures actions de la semaine en EuroLeague – ou de la nuit en NBA – savent à quoi s’attendre lorsque le commentateur Beau Estes prononce ces quelques mots. Ce samedi, ils ne seront une nouvelle fois pas déçu en découvrant le dunk explosif d’Allan Dokossi (2,05 m, 25 ans), désigné action de la semaine de la plus prestigieuse des coupes d’Europe.

Malgré la défaite face au Zalgiris Kaunas (105-108), lors de la 15e journée d’EuroLeague jeudi, l’ailier fort du Paris Basketball a de nouveau fait parler ses qualités athlétiques exceptionnelles. Feinte de main-à-main à 7 mètres avec son meneur Justin Robinson, puis course jusqu’au panier pour venir écraser, tout en puissance, Moses Wright d’un poster-dunk féroce de la main gauche. Le tout en obtenant la faute et le « and-one », converti sur la ligne des lancers quelques secondes plus tard.

Vainqueur du dunk contest en 2023

Ce n’est pas la première fois que le polyvalent intérieur parisien fait parler son explosivité. Double participant au concours de dunks de la LNB, qu’il a remporté en 2023 devant Tyson Ward, l’ex-Fosséen est l’un des joueurs les plus athlétiques du championnat de France.

Face à Kaunas, Dokossi a réalisé l’une de ses meilleures performances individuelles de la saison en EuroLeague. En 16 minutes de jeu, il a inscrit 9 unités (à 3/5 aux tirs) et capté 7 rebonds, égalant son record de points dans la compétition. Arrivé de Dijon cet été, avec qui il avait disputé la BCL et la FIBA Europe Cup, l’international centrafricain découvre le plus haut niveau européen avec le club de la capitale. En 19 rencontres toutes compétitions confondues, il tourne à 4 points et 5,1 rebonds de moyenne.

Le top 10 de la semaine en EuroLeague :