Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Allan Dokossi (Paris) en tête du top 10 de la semaine pour son poster-dunk face au Zalgiris Kaunas

EuroLeague - Le Parisien Allan Dokossi a décroché la place de n°1 dans le top 10 des actions de la semaine, grâce à son poster-dunk explosif sur Moses Wright, face au Zalgiris Kaunas.
|
00h00
Résumé
Écouter
Allan Dokossi (Paris) en tête du top 10 de la semaine pour son poster-dunk face au Zalgiris Kaunas

Allan Dokossi a inscrit 9 points et le dunk de la semaine contre le Zalgiris Kaunas.

Crédit photo : Julie Dumélié

« But at number one… » Les habitués des compilations des meilleures actions de la semaine en EuroLeague – ou de la nuit en NBA – savent à quoi s’attendre lorsque le commentateur Beau Estes prononce ces quelques mots. Ce samedi, ils ne seront une nouvelle fois pas déçu en découvrant le dunk explosif d’Allan Dokossi (2,05 m, 25 ans), désigné action de la semaine de la plus prestigieuse des coupes d’Europe.

LIRE AUSSI

Malgré la défaite face au Zalgiris Kaunas (105-108), lors de la 15e journée d’EuroLeague jeudi, l’ailier fort du Paris Basketball a de nouveau fait parler ses qualités athlétiques exceptionnelles. Feinte de main-à-main à 7 mètres avec son meneur Justin Robinson, puis course jusqu’au panier pour venir écraser, tout en puissance, Moses Wright d’un poster-dunk féroce de la main gauche. Le tout en obtenant la faute et le « and-one », converti sur la ligne des lancers quelques secondes plus tard.

Vainqueur du dunk contest en 2023

Ce n’est pas la première fois que le polyvalent intérieur parisien fait parler son explosivité. Double participant au concours de dunks de la LNB, qu’il a remporté en 2023 devant Tyson Ward, l’ex-Fosséen est l’un des joueurs les plus athlétiques du championnat de France.

Allan DOKOSSI
Allan DOKOSSI
9
PTS
7
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
PAR
105 108
ZAL

Face à Kaunas, Dokossi a réalisé l’une de ses meilleures performances individuelles de la saison en EuroLeague. En 16 minutes de jeu, il a inscrit 9 unités (à 3/5 aux tirs) et capté 7 rebonds, égalant son record de points dans la compétition. Arrivé de Dijon cet été, avec qui il avait disputé la BCL et la FIBA Europe Cup, l’international centrafricain découvre le plus haut niveau européen avec le club de la capitale. En 19 rencontres toutes compétitions confondues, il tourne à 4 points et 5,1 rebonds de moyenne.

Le top 10 de la semaine en EuroLeague :

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Allan Dokossi (Paris) en tête du top 10 de la semaine pour son poster-dunk face au Zalgiris Kaunas
Soriah Bangura a joué son premier match avec Levallois ce vendredi 12 décembre
NM1
00h00Après 19 mois sans jouer, Soriah Bangura réussit son retour au jeu avec Levallois
Lionel Gaudoux est de retour au jeu, ce samedi contre Boulazac
Betclic ELITE
00h00Lionel Gaudoux de retour avec l’Élan Chalon pour la réception de Boulazac
Fabien Causeur est toujours sans club
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour pour la demi-finale de la NBA Cup contre Oklahoma City
Pablo Laso est officiellement le nouveau coach de l'Anadolu Efes Istanbul
EuroLeague
00h00Pablo Laso nommé entraîneur de l’Anadolu Efes jusqu’en 2027
Joan Beringer a joué son premier match en G-League
G League
00h00Joan Beringer finit avec un double-double malgré ses fautes lors de sa première en G-League
Levallois a fait le break dans la poule A de NM1
NM1
00h00Levallois fait le break, Tours frappe fort à Toulouse, Le Havre reprend seul la tête de la poule B
Julien Mahé a encore pu compter sur un bon Mathis Dossou-Yovo, pour permettre à Nanterre de battre Le Mans
Betclic ELITE
00h00Julien Mahé savoure la prestation collective de Nanterre après la victoire contre Le Mans : « On a été absolument incroyables au rebond offensif »
Will Clyburn a marqué sept paniers à 3-points contre l'Olympiakos d'Evan Fournier
EuroLeague
00h00Barcelone domine l’Olympiacos avec un Will Clyburn record à 3-points ; « On doit jouer mieux en équipe », estime Fournier
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour pour la demi-finale de la NBA Cup contre Oklahoma City
Rudy Gobert a dominé la raquette de Golden State
NBA
00h00Rudy Gobert impérial à l’intérieur, Minnesota fait plier Golden State sans Anthony Edwards
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
1 / 0