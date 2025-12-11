Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence

Excellente nouvelle pour les Golden State Warriors : Stephen Curry devrait retrouver les parquets vendredi soir face aux Minnesota Timberwolves au Chase Center. Le meneur All-Star, absent depuis cinq matchs en raison d’une contusion à la cuisse, a participé pleinement à l’entraînement de mercredi, incluant les phases de contact et un scrimmage de six minutes.

« Ça a l’air bien », a déclaré l’entraîneur Steve Kerr concernant l’état de sa superstar. Le technicien des Warriors s’attend à ce que Curry participe à la séance d’entraînement de jeudi avant de recevoir le feu vert définitif pour son retour.

Une absence qui a pesé sur les performances collectives

Curry avait subi cette blessure à la cuisse gauche lors de la défaite 104-100 contre les Houston Rockets le 26 novembre, après plusieurs contacts avec des adversaires au quatrième quart-temps. Le double MVP n’a pas pu rester constant sur les parquets en ce début de saison 2025-2026, ayant déjà manqué du temps de jeu à cause de problèmes de cheville et d’une maladie.

Malgré ces absences répétées, Curry reste l’un des meneurs les plus performants de la NBA quand il est en forme. Il compile actuellement 27,9 points et 4,0 passes décisives par match, avec 1,3 interception, shootant à 47,1% aux tirs et 39,1% à 3-points.

L’impact de son absence se ressent clairement dans les statistiques d’équipe. Les Warriors affichent un bilan de 13-12 cette saison, avec un record de 9-7 quand Curry est disponible contre 4-5 en neuf matchs sans lui. L’équipe a terminé avec un bilan de 2-3 pendant cette période d’absence, mais a retrouvé un certain élan avec deux victoires consécutives à Cleveland et Chicago.

Le retour simultané de plusieurs cadres espéré

Golden State pourrait également récupérer Draymond Green, absent lors des deux derniers matchs en raison d’une entorse au pied. Green n’était pas présent à l’entraînement de mercredi pour des raisons personnelles excusées, mais Kerr s’attend à le revoir jeudi et espère qu’il pourra jouer vendredi contre Minnesota.

En revanche, le vétéran Al Horford ne devrait pas être disponible, toujours gêné par des problèmes de sciatique. Le retour simultané de Curry et Green donnerait un coup de boost considérable aux Warriors, qui ont montré des signes encourageants défensivement avec le troisième meilleur rating défensif de la NBA et quatre adversaires maintenus sous les 100 points lors de leurs cinq derniers matchs.