Toujours pas de recrue à Chalon : « Sur le marché, il y a des manchots et des culs de jatte »

Les semaines passent, les matchs aussi, et la même question demeure : à quand un renfort à l’Élan Chalon ? En alerte sur le marché des transferts depuis la fin du mois d’août, et le départ prématuré de Chris Johnson, Elric Delord n’a toujours pas réussi à trouver son bonheur.

Ou si, Jordan Tucker, à un moment critique, lorsque Mathéo Leray et Nate Darling étaient sur le flanc, mais c’est tout. Et l’ancien roannais n’est sous contrat que jusqu’à la fin de l’année civile 2025. Donc l’Élan Chalon a besoin de plus. Surtout avec la perspective d’un play-in de Basketball Champions League à disputer début janvier.

« Des dingueries »

L’absence de Lionel Gaudoux, malade contre Berlin, a encore un peu plus mis en lumière le faible réservoir de l’équipe bourguignonne, qui se débrouille pourtant remarquablement bien avec seulement neuf professionnels confirmés.

Interrogé par nos confrères du Journal de Saône-et-Loire dans la foulée de la défaite frustrante face à l’ALBA, la première de l’année sur la scène continentale, le coach Elric Delord a laissé parler son désarroi par rapport à une recherche qui n’avance guère. En des termes particulièrement fleuris…

« Ça fait quatre mois que je cherche pour avoir un joueur de plus. Si je l’avais trouvé, il serait déjà là. A l’heure où on se parle, sur le marché, il y a des manchots et des culs de jatte. Ce n’est pas avec ça qu’on va gagner des matches. Ou avec le prochain LeBron James, qui est un incompris. Par exemple, là, je cherchais un mec avec une menace extérieure. On m’a proposé un joueur qui shoote à 12% à 3 points en carrière. Le gars est peut-être shooteur, mais pas trop marqueur. Et l’agent m’a dit : « C’est parce qu’il a des incompréhensions avec ses coaches. » Quatre années d’affilée ! (rires) Ce sont des dingueries. »

Certainement sans renfort, mais peut-être avec le retour de Lionel Gaudoux, Chalon-sur-Saône reçoit Boulazac ce samedi. Un match particulier, avec le retour d’Antoine Eïto, homme fort du retour du club en Betclic ÉLITE, mais qui doit permettre à l’Élan de poursuivre sa marche vers la Leaders Cup.