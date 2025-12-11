Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Toujours pas de recrue à Chalon : « Sur le marché, il y a des manchots et des culs de jatte »

Betclic ÉLITE - En quête d'un renfort depuis le début de saison, l'Élan Chalon n'a toujours pas trouvé son bonheur sur le marché des transferts. Ce qui a inspiré quelques bons mots à Elric Delord mardi soir après la défaite contre Berlin...
|
00h00
Résumé
Écouter
Toujours pas de recrue à Chalon : « Sur le marché, il y a des manchots et des culs de jatte »

À quand un nouveau joueur à l’Élan ?

Crédit photo : Élan Chalon

Les semaines passent, les matchs aussi, et la même question demeure : à quand un renfort à l’Élan Chalon ? En alerte sur le marché des transferts depuis la fin du mois d’août, et le départ prématuré de Chris Johnson, Elric Delord n’a toujours pas réussi à trouver son bonheur.

Ou si, Jordan Tucker, à un moment critique, lorsque Mathéo Leray et Nate Darling étaient sur le flanc, mais c’est tout. Et l’ancien roannais n’est sous contrat que jusqu’à la fin de l’année civile 2025. Donc l’Élan Chalon a besoin de plus. Surtout avec la perspective d’un play-in de Basketball Champions League à disputer début janvier.

« Des dingueries » 

L’absence de Lionel Gaudoux, malade contre Berlin, a encore un peu plus mis en lumière le faible réservoir de l’équipe bourguignonne, qui se débrouille pourtant remarquablement bien avec seulement neuf professionnels confirmés.

Interrogé par nos confrères du Journal de Saône-et-Loire dans la foulée de la défaite frustrante face à l’ALBA, la première de l’année sur la scène continentale, le coach Elric Delord a laissé parler son désarroi par rapport à une recherche qui n’avance guère. En des termes particulièrement fleuris…

Globalement, Chalon gagne mais l’Élan a besoin de renforts (photo : Charlotte Geoffray)

« Ça fait quatre mois que je cherche pour avoir un joueur de plus. Si je l’avais trouvé, il serait déjà là. A l’heure où on se parle, sur le marché, il y a des manchots et des culs de jatte. Ce n’est pas avec ça qu’on va gagner des matches. Ou avec le prochain LeBron James, qui est un incompris. Par exemple, là, je cherchais un mec avec une menace extérieure. On m’a proposé un joueur qui shoote à 12% à 3 points en carrière. Le gars est peut-être shooteur, mais pas trop marqueur. Et l’agent m’a dit : « C’est parce qu’il a des incompréhensions avec ses coaches. » Quatre années d’affilée ! (rires) Ce sont des dingueries. »

Certainement sans renfort, mais peut-être avec le retour de Lionel Gaudoux, Chalon-sur-Saône reçoit Boulazac ce samedi. Un match particulier, avec le retour d’Antoine Eïto, homme fort du retour du club en Betclic ÉLITE, mais qui doit permettre à l’Élan de poursuivre sa marche vers la Leaders Cup.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
roblackman- Modifié
Il faudrait revoir le carnet d'adresse, il y a beaucoup de bons joueurs libres, ou des gars qui s'emmerdent dans leur club, ou qui sont mal utilisés. Par contre les termes fleuris choisis m'ont fait rire.
Répondre
(0) J'aime
matt_le_bucheron
Tout se trouve si l'on paye, là l'enveloppe à disposition ne doit pas permettre de trouver l'oiseau rare...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroCup
00h00Léni Monnet, troisième génération à la JL Bourg : « Il n’avait pas le choix, c’est une tradition familiale ! »
Vincent Poirier est tout proche de revenir à la compétition, près de quatre mois après son opération du genou
EuroLeague
00h00Vincent Poirier tout proche de signer son premier match de la saison
Betclic ELITE
00h00Toujours pas de recrue à Chalon : « Sur le marché, il y a des manchots et des culs de jatte »
NCAA
00h00Milhan Charles revit en NCAA : l’ailier français brille avec Arkansas-Pine Bluff après son année blanche
Sarunas Jasikevicius et Vassilis Spanoulis se retrouvent en EuroLeague
EuroLeague
00h00Spanoulis vs Jasikevicius : la revanche de la finale d’EuroLeague ravive une rivalité légendaire
Alpha Kaba, franco-guinéen, repart en Chine
À l’étranger
00h00Alpha Kaba retourne en Chine
Andreas Zagklis a fait le point sur l'arrivée de la NBA Europe
À l’étranger
00h00FIBA – NBA Europe : Andreas Zagklis dévoile les enjeux majeurs du futur championnat européen
L'ASVEL va défier le Maccabi Tel-Aviv, en Israël
EuroLeague
00h00L’ASVEL, première équipe européenne à rejouer à Tel-Aviv depuis le début de la guerre
ELITE 2
00h00Bathiste Tchouaffé, le basketteur de Sciences Po Paris qui rêve de diplomatie
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
NBA
00h00Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville
Jalen Brunson
NBA
00h00Jalen Brunson propulse les Knicks vers les demi-finales de la NBA Cup
Monte Morris pourrait rejoindre l'Olympiakos
NBA
00h00Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
1 / 0