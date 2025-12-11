Recherche
Logo Bebasket
À l’étranger

FIBA – NBA Europe : Andreas Zagklis dévoile les enjeux majeurs du futur championnat européen

La future ligue FIBA–NBA Europe se précise : Andreas Zagklis a détaillé les grandes lignes du projet NBA Europe, sa date de lancement visée, son organisation, les liens avec l’EuroLeague et les critères d’accès pour les clubs. Un dossier majeur qui pourrait transformer le basket européen et impacter directement les clubs français.
FIBA – NBA Europe : Andreas Zagklis dévoile les enjeux majeurs du futur championnat européen

Andreas Zagklis a fait le point sur l'arrivée de la NBA Europe

Crédit photo : FIBA

FIBA – NBA Europe, NBA Europe, Andreas Zagklis : la future ligue co-organisée par la NBA et la FIBA continue de se préciser. Lors d’une conférence de presse en ligne de plus de deux heures, le patron de la FIBA a répondu aux interrogations centrales autour de ce projet susceptible de transformer le basket de clubs en Europe — et forcément d’avoir un impact sur les clubs français.

Lors de cette prise de parole très dense, Andreas Zagklis a abordé sans détour les points essentiels : la date de lancement, la gouvernance, les relations avec l’EuroLeague, les enjeux politiques, le risque de schisme et les critères de sélection des clubs. Des éléments qui éclairent un dossier qui agite le basket européen depuis plusieurs mois. Voici les six réponses clés.

La ligue FIBA–NBA Europe va-t-elle réellement voir le jour ?

Pour la première fois, Andreas Zagklis enlève toute ambiguïté : il affirme n’avoir « aucun doute » sur la naissance de cette nouvelle compétition, ajoutant qu’il « pense que cela se fera, et qu’il croit que cela se fera ». Il prévient que les approbations définitives devront venir du Board de la NBA et du Central Board de la FIBA, mais situe désormais clairement l’objectif : pour lui, « octobre 2027 est un objectif réaliste ». Il y voit même « une manière idéale de clore le chapitre à Doha », en référence à la Coupe du Monde 2027, avant d’ouvrir un nouveau cycle du basketball de clubs en Europe.

Qui organisera réellement la ligue : la NBA, la FIBA ou les deux ?

Sur ce point, le secrétaire général tient à corriger une idée largement répandue. Il explique qu’il « n’appellerait pas cela une compétition NBA » car il s’agit d’un projet commun, précisant que « ce ne serait pas une compétition NBA. Ce sera une compétition NBA et FIBA ». Il insiste sur le rôle historique de la fédération internationale, rappelant que « le rôle de la FIBA est d’organiser — et elle organise des compétitions majeures depuis les années 50 ». Pour lui, cette ligue suivra le modèle de coopération déjà visible dans la Ligue des Champions (BCL), dont la FIBA est copropriétaire. Il conclut qu’il est essentiel de comprendre que, même si le nom NBA est présent, « ce ne sera pas une compétition NBA », mais bien un partenariat.

L’EuroLeague est-elle écartée du projet ?

Andreas Zagklis refuse de considérer l’EuroLeague comme une adversaire. Il explique préférer « passer pour naïf et essayer jusqu’au bout de trouver une solution », car « c’est le rôle de la FIBA : réunir tout le monde ». Il reconnaît que le printemps 2024 a été un moment clé, regrettant que « nous avions une énorme opportunité, et nous l’avons manquée », mais affirme que malgré la divergence des chemins, la FIBA continue de maintenir le dialogue. Il assure que « ce projet n’est pas contre l’EuroLeague, ni contre l’ECA », et qu’il reste « l’un des derniers à poser le stylo et dire “ce dossier ne fonctionne pas” ». L’idée n’est donc pas d’exclure, mais d’intégrer, si cela est encore possible.

La NBA menace-t-elle le modèle européen ? Pourquoi la FIBA s’y associe-t-elle ?

Le patron de la FIBA retourne totalement la question. Pour lui, « ce qui est en train d’être conçu est beaucoup plus compatible avec le modèle sportif européen et avec les critères de la FIBA » que la structure actuelle. Il développe la liste des principes défendus par la FIBA depuis des années : « un calendrier cohérent, les règles du jeu, la protection des ligues nationales, l’ouverture, une deuxième division ». Il souligne que la FIBA « n’a pas changé une virgule » de ses demandes, mais rappelle un fait marquant : « il n’a pas fallu plus de 25 minutes à la NBA pour accepter ces principes ».

Il dénonce aussi la situation actuelle, où l’Europe vit déjà sous l’influence d’un acteur externe : « notre réalité actuelle inclut déjà un acteur extérieur au continent », et pointe une contradiction : « nous avons une ligue fermée, de facto, qu’il est impossible de rejoindre pour la grande majorité des clubs ». Il affirme que la position de la FIBA est identique face à l’ECA ou à la NBA : elle défend la cohérence, l’ouverture et la protection des ligues nationales.

Va-t-on vers un nouveau schisme dans le basket européen ?

Pour Zagklis, la fragmentation existe déjà : « je pense que nous sommes déjà fragmentés ». Il rappelle que lorsque la FIBA cherchait à créer une pyramide claire à trois niveaux, elle a été « poursuivie par nos meilleurs clubs européens » qui défendaient l’idée que « la fragmentation est une bonne chose, parce que c’est du business ». Il critique aujourd’hui la posture inverse de certains acteurs qui demanderaient la protection d’un monopole privé alors qu’ils refusaient celle de la FIBA.
Il réaffirme sa vision : « Tout sous un même toit », avec une première division accessible depuis la BCL et les ligues nationales, tandis que la FIBA gérerait la deuxième et la troisième division, car « développer le sport, c’est notre travail ». Pour lui, une nouvelle compétition n’est donc pas un risque, mais un moyen de remettre de l’ordre dans un paysage déjà éclaté.

Qui choisira les clubs participants à la future ligue ?

Le secrétaire général coupe court aux spéculations. « La FIBA ne déterminera pas les aspects financiers liés à l’entrée des équipes dans le nouveau projet », insiste-t-il. Il précise même que « si vous me demandez si la FIBA décide si l’équipe A ou l’équipe B entre dans la nouvelle ligue, la réponse est non. Et nous ne voulons pas de ce rôle ».

Il explique que la FIBA travaille uniquement sur la structure sportive : les chemins d’accès, l’articulation ligues nationales – BCL – première division, et potentiellement un système de play-in de fin de saison. « Notre travail consiste à définir ce que sera la structure des compétitions et comment chaque équipe pourra trouver une place dans le nouvel écosystème », résume-t-il. Une manière d’affirmer que la fédération n’agira pas comme un arbitre politique, mais comme architecte du modèle global.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années.
glidos
BOYCOTT NBA EUROPE ! BOYCOTT NBA tout court !
thetruth
Pour résumé, l'Euroleague nous a piqué notre place, on a essayé de la reprendre avec la BCL mais on n'y est jamais parvenu donc on essaye avec un partenaire puissant, la NBA de reprendre notre place et de tuer cet acteur extérieur qui est l'Euroleague. Aucun accord ne sera mis en place entre FIBA et Euroleague, par contre, imaginer que la NBA vient juste pour aider la FIBA est mal connaître nos amis américains.
