Betclic Élite

Tajuan Agee, pas encore prêt à Bourg mais déjà bientôt de retour à Gravelines

Moins de trois semaines après son départ de Gravelines-Dunkerque vers la JL Bourg, Tajuan Agee va retrouver ses anciens coéquipiers. L'intérieur est attendu dimanche à Dewerdt pour défier le BCM, mais il est encore à court de rythme...
00h00
En trois matchs avec la JL, Tajuan Agee tourne à 3 points à 25% et 1,7 rebond en 10 minutes de moyenne

Crédit photo : Jacques Cormareche

Tajuan Agee (2,07 m, 28 ans) renforce la JL Bourg avec une histoire peu commune, lui qui a longtemps évolué au poste d’arrière avant de basculer progressivement à l’intérieur. Un parcours singulier qui se reflète aujourd’hui dans son jeu et qui semble parfaitement s’intégrer dans le style rapide et varié de la JL Bourg. Encore en manque de rythme après plusieurs mois sans compétition, l’intérieur veut monter en puissance et s’imprégner des systèmes de la « Jeu ».

Un guard devenu intérieur

Ce qui frappe immédiatement, c’est la polyvalence de Tajuan Agee, façonnée par son passé sur les postes extérieurs. Plus jeune, il jouait arrière, avant de passer à l’aile puis de finir au poste 4 en raison d’une croissance exceptionnelle : « De 15 à 19 ans, je prenais entre 5 et 7 cm chaque été », explique-t-il dans les colonnes du Progrès. Cette trajectoire lui a permis de conserver un avantage technique rare pour un intérieur de 2,06 m : qualité de passe, lecture fine du jeu, capacité à s’écarter et à tirer.

Son évolution physique l’a conduit à devenir un ailier-fort complet, capable de glisser ponctuellement pivot, un profil très recherché dans les systèmes modernes. À Bourg, où le rythme élevé et les enchaînements rapides font partie de l’ADN, son QI basket et sa mobilité pourraient lui permettre de s’intégrer rapidement.

Encore à court de rythme

Il faudra toutefois qu’il reprenne le rythme de la compétition. Aperçu à une seule reprise cette saison avec Gravelines-Dunkerque, avant de se blesser à la cheville, l’ancien MVP de D2 allemande n’était pas encore prêt à enchaîner trois matchs en cinq jours, comme il vient de le faire avec la JL Bourg.

Toujours intense, mais parfois poussif et perdu dans les systèmes, il n’a joué que 5 minutes mardi contre Trento. Preuve qu’il devra retrouver du souffle avant de pouvoir pleinement s’intégrer dans les rotations de Freddy Fauthoux, convaincu de sa marge de progression. « Tajuan est à court de compétition, il n’est pas encore dans sa meilleure forme. Mais la dureté qu’il nous amène est importante. Je suis persuadé qu’au fil de la saison, il nous apportera encore plus car c’est un excellent joueur de basket. »

Pour un déclic dès dimanche ? Pour cause ce week-end, l’homme aux deux saisons (plus un match) sous les couleurs du BCM vivra un match très particulier en revenant défier ses anciens coéquipiers gravelinois à Dunkerque. « Je n’ai pas trop envie d’en parler », a-t-il évacué au micro du Progrès, quelques jours après avoir rompu son contrat avec le BCM. Le terrain le fera-t-il pour lui dimanche ?

Tajuan Agee évoluait à Gravelines depuis 2023 (photo : Julie Dumélié)

