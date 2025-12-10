Recherche
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
EuroLeague Féminine

Le duo Gabby Williams-Iliana Rupert mène Fenerbahçe vers une victoire de quasiment 50 points

EuroLeague Women - Favori de la compétition, le Fenerbahçe n'a pas fait semblant pour son premier match de la deuxième phase : une victoire 96-48 contre Venise, avec 39 points combinés du duo Rupert-Williams. Cette dernière jouait son premier match européen de la saison.
|
00h00
Les joueuses ont célébré la victoire, dont Rupert (au milieu) et Williams (à gauche)

Crédit photo : EuroLeague Women

Le Fenerbahçe est déjà considéré comme beaucoup comme le club favori pour remporter l’EuroLeague féminine. Déjà en tant qu’équipe titré deux fois sur les trois dernières années (2023 et 2024), mais aussi au vu de l’effectif XXL monté cette année. Le club turc est placé en première position du Power Ranking établi par le « panel d’experts » de la compétition. Les joueuses sont en effet déjà ressorties invaincues de la première phase, avec six victoires de… 30 points d’écart en moyenne. Et pour cela, elles ne pouvaient même pas compter sur l’une de ses leaders : Gabby Williams (1,80 m, 29 ans).

LIRE AUSSI

Gabby Williams MVP

La Française a rejoint fin novembre l’effectif, après deux mois de repos suite à son éprouvante saison de WNBA. Ce mercredi 10 décembre, elle disputait donc sa première rencontre d’EuroLeague féminine version 2025/26. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne s’est pas ratée.

Avec ses 19 points à 8/10 aux tirs, 3 rebonds, 3 passes décisives et 5 interceptions, en plus de son leadership vocal, c’est la douple DPOY de l’EuroLeague qui a mené Fenerbahçe vers une victoire de… 48 points contre le Reyer Venezia. Ses highlights ont été largement diffusés par la compétition, consciente que c’est une de ses têtes d’affiche, très appréciée des fans de basket féminin.

Gabby WILLIAMS
Gabby WILLIAMS
19
PTS
3
REB
3
PDE
Logo EuroLeague Féminine
FEN
96 48
VEN

Un 30-2 dans le premier quart-temps

Davantage dans l’ombre médiatiquement, Iliana Rupert (1,94 m, 24 ans) a pourtant aussi largement contribué à cette victoire. En sortie de banc, l’ex-bérruyère a joué 31 minutes à l’intérieur. Le temps pour elle de marquer 20 points à 9/15 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), de prendre 8 rebonds et de délivrer 2 passes décisives. Ses 21 d’évaluation sont la deuxième meilleure marque du match, juste après les 22 de Williams.

Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
20
PTS
8
REB
2
PDE
Logo EuroLeague Féminine
FEN
96 48
VEN

Le duo tricolore a été soutenu par la star de WNBA Kayla McBride, qui a marqué 18 points. En bref, il n’y a pas eu match. Et ce dès le premier quart-temps. Les joueuses turques ont tout simplement collé un… 30-2 à leurs adversaires italiennes dans celui-ci. Leurs futures adversaires sont prévenues. Dont Basket Landes, qui les affrontera le 14 janvier prochain à l’espace François Mitterrand.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

